Как подобрать правильный бюстгальтер, чтоб избежать неловких ситуаций

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Гардероб современной женщины весьма разнообразен и включает в себя всевозможные фасоны и цвета одежды. Однако даже самый яркий и стильный образ легко испортить неверно подобранным бельем, в особенности бюстгальтером. Один из очевидных и знакомых всем примеров — леопардовый бюстгальтер под просвечивающей блузкой или прозрачные лямки, которые мгновенно рассеивают «вау-эффект» от платья с открытыми плечами.

Мы в AdMe.ru решили раз и навсегда разобраться в том, на что необходимо обращать внимание при подборе бюстгальтера, чтобы в дальнейшем не пришлось краснеть за свой внешний вид.

Размер и модель

Главное при выборе бюстгальтера — определиться с размером и моделью. Это несложно: свой размер вы без труда рассчитаете по специальной шпаргалке, после чего сможете примерно представить, какая модель вам подойдет. Правда, это зависит не только от размера, но и от формы вашей груди. Вот несколько примеров: Женщине с объемной круглой грудью подойдет бюстгальтер на косточках, с широкими лямками и закрытой формованной чашкой.

Если у вас каплевидная форма груди, выбирайте бюстгальтер с сильной фиксацией и помните, что он должен приподнимать грудь. Удачно сядут модели с косым кроем или балконеты.

Коническую грудь хорошо поддержит классический бюстгальтер.

Выбирая бюстгальтер для асимметричной груди, ориентируйтесь на ту грудь, которая больше, а если разница между объемами слишком заметна, примерьте бюстгальтер со съемными вкладышами и скорректируйте форму, убрав один из них. Правильно подобранный бюстгальтер поддерживает грудь, не врезается в тело, не топорщится и подчеркивает линию бюста, благодаря чему любой наряд выглядит достойно. Кстати, если самостоятельно разобраться с выбором бюстгальтера вам слишком сложно, можно обратиться к бра-фиттеру — специалисту, который в два счета подберет для вас идеальное нижнее белье.

Цвет

Бюстгальтер под цвет одежды — разумный выбор, но только на первый взгляд. Как вы думаете, какой бюстгальтер останется незаметным под белой блузкой: белый или бежевый? Ответ однозначен: бежевый. Неплотная ткань просвечивает и являет окружающим ваше белье, поэтому подбирайте бюстгальтер под цвет своей кожи, а не ткани. Иначе обстоит дело с полностью прозрачной одеждой: классический бюстгальтер здесь не подойдет, а вот стильный топ или бралет будет выглядеть хорошо. Если же вам нравятся разноцветные или пестрые бюстгальтеры, то носите их под плотными рубашками и свитерами.

Назначение

Еще один важный критерий — назначение бюстгальтера. Куда вы отправляетесь? Если на тренировку, то понадобится спортивный топ, а если на танцевальную вечеринку, то бюстгальтер с хорошей фиксацией. Для ежедневной носки подойдет базовая однотонная модель, а вот кружевной бюстгальтер с декоративными деталями лучше оставить для неформальной обстановки: носить его в течение всего дня может быть некомфортно, тем более что подобное белье чаще всего слишком заметно под одеждой.

Совместимость с одеждой

Но не только кружева могут быть заметны окружающим: часто из-под одежды виднеются лямки, пояс и даже центральная панель бюстгальтера. Чтобы избежать этого, давайте узнаем о том, как подобрать бюстгальтер к тому или иному фасону одежды. Под одежду из гладкой и тонкой ткани надевайте гладкий бюстгальтер. Если для такой одежды вы все же выберете кружева, то ваша грудь будет выглядеть бугристой.

Не заменяйте обычные лямки силиконовыми: они тоже бросаются в глаза. Под платье или блузку с открытыми плечами лучше всего надеть бюстгальтер без бретелей вообще.

К одежде с открытой спиной подойдет бюстгальтер-трансформер, а если вырез слишком глубокий, то можно приобрести чашки на клейкой основе или отказаться от белья вовсе.

Если у вас топ или сарафан на тонких бретелях, то лямок от бюстгальтера опять-таки не должно быть видно. Под такой наряд выбирайте бюстгальтер без бретелей.

Из-под борцовки точно не будет выглядывать бюстгальтер-трансформер или бюстгальтер с бретелькой на шее.

Надевать платье или топ с глубоким вырезом стоит только в том случае, если у вас есть бюстгальтер с углубленным декольте.

Материал

Материал, из которого сшит бюстгальтер, должен быть приятным на ощупь, «дышащим», эластичным и упругим. К таким материалам обычно относят хлопок, вискозу и шелк в сочетании с эластаном или полиэстером, а полностью синтетические бюстгальтеры считают вредными для ежедневной носки. Правда, это не касается бюстгальтеров из микрофибры. Бюстгальтер из микрофибры долго сохраняет как форму, так и привлекательный внешний вид, а еще он хорошо пропускает воздух и не впитывает влагу, как хлопок, а пропускает ее через себя.

Давайте подведем краткий итог. При подборе бюстгальтера в первую очередь стоит ориентироваться на удобство и комфорт, а уже потом на привлекательность: достаточно того, что бюстгальтер не будет виден под одеждой. На этом, пожалуй, все.