Какими получились дети 13 популярных актеров и музыкантов (Дочь Райана Гослинга — просто очаровашка)

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Благодаря этой статье у вас есть возможность узнать, насколько дети знаменитых отцов в действительности на них похожи. Мы собрали 13 известных актеров и музыкантов и хотим показать вам, как выглядят их отпрыски.

AdMe.ru считает, что все дети симпатичные. Но сыновья и дочери знаменитостей порой перенимают особое очарование или харизму своих родителей. А так ли это в случае с нашими героями, вы можете увидеть сами.

Юэн Макгрегор

Юэн Макгрегор был женат на художнице-постановщице Ив Мавракис. У пары родились две дочери. Старшая — Клара (1996 год).

В 2001 году родилась Эстер.

А еще двух девочек они удочерили. Первой стала Джамиян (2002 год), второй — Анук (2011 год), ее вы можете видеть на фото ниже.

Райан Гослинг

Актер состоит в отношениях с Евой Мендес. В сентябре 2014 года у пары родилась дочь, которую назвали Эсмеральдой.

А через два года родилась вторая дочка — Амада Ли. При этом Гослинг старается не выставлять напоказ жизнь своих детей, поэтому общих снимков их семьи практически нет в сети.

Пол Уокер

Единственный ребенок актера — дочь Мидоу, которая родилась в 1998 году, ее мама — бывшая подруга Уокера Ребекка Сотерос.

Райан Рейнольдс

У Рейнольдса две дочери. Старшая — Джеймс — родилась в 2014 году.

А младшая — Инес — в 2016-м.

Джаред Падалеки

В 2010 году Джаред Падалеки женился на актрисе Женевьев Кортезе, которая после свадьбы взяла фамилию мужа. У супругов есть трое детей. Старший сын — Томас — родился в 2012 году.

Средний — Остин — в 2013-м.

И младшая дочь — Одетт — в 2017-м.

Ченнинг Татум

Ченнинг Татум стал отцом в 2013 году. Они с супругой назвали дочь Эверли.

Том Харди

У актера есть сын Луи (2008 год) от бывшей подруги Рэйчел Спид.

А в 2015 году Харди стал отцом во второй раз, но до сих пор неизвестно, как зовут мальчика, мамой которого стала супруга актера Шарлотта Райли. Родители тщательно скрывают ребенка от папарацци и не делятся снимками малыша в социальных сетях.

Кристиан Бейл

В 2005 году у Бейла родилась дочь, которую назвали Эммалайн.

В августе 2014-го актер стал отцом во второй раз. Сына назвали Джозеф.

Вуди Харрельсон

У актера три дочки: Дени (1994), Зои (1996) и Макани (2006). Но Харрельсон старается оградить детей от излишней звездной шумихи. В социальных сетях актера не найти снимков дочерей.

Актер играет с дочерью Макани.

Дэниел Крэйг

В 1993 году у Дэниела Крэйга и Фионы Лаудон родилась дочь Элла.

Осенью 2018 года актер стал отцом во второй раз. У них с супругой Рэйчел Вайс родилась дочь. Имя девочки пока неизвестно.

Энрике Иглесиас

В 2017 году у Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой родились близнецы — Николас и Люси.

Джейсон Судейкис

В 2014 году Джейсон Судейкис и его супруга Оливия Уайлд впервые стали родителями. Первенца назвали Отисом.

В 2016 году у пары родилась дочь — Дейзи.

Ричард Гир

В 2002–2013 годах актер был женат на актрисе и бывшей модели Кэри Лоуэлл. В этом браке родился единственный сын Гира — Гомер (2000 год).