Какими получились дети 10 всемирно известных красавиц (Дочь Милы Кунис — просто обаяшка)
Бывает так, что у самых красивых пар получаются вполне обычные дети. А бывает иначе: ребенок наследует все самое лучшее, и его внешность можно описать только словом «очаровательный». В этой статье мы покажем, как выглядят дети одних из самых красивых женщин Голливуда.
Мы в AdMe.ru узнали, что почти у всех знаменитых мам из нашей статьи по 2 или даже 3 ребенка.
Дженнифер Лопес
Лопес — мама двойняшек Макса и Эмми. Малыши родились в 2008 году.
Джессика Альба
Актриса — мама троих детей. Ее первая дочь Онор родилась в 2008 году. Вторая — Хэвен — появилась на свет в 2011-м.
Третьим ребенком стал сын Хэйес. Он родился в 2017 году.
Натали Портман
У Портман двое детей. Старший сын Алеф родился в 2011 году.
И дочь — Амалия (2017 год).
Меган Фокс
Актриса — мама троих сыновей. Старшему из них — Ноа — в этом году исполнится 6 лет.
Второй ребенок — Бодхи — родился в 2014 году.
А третий сын — Джорни — в 2016-м.
Мила Кунис
Своего первого ребенка — дочь Уайетт — Мила Кунис родила в 2014 году.
Сын Димитрий появился на свет в 2016-м. Судя по всему, выбирая для него имя, Кунис решила отдать дань своим украинским корням.
Хэлли Берри
У актрисы есть сын и дочь от разных браков. Дочь Нала родилась в 2008 году.
А сын Масео — в 2013-м.
Милла Йовович
Йовович — мама двоих дочерей. Старшая из них — Эва — родилась в 2007 году.
А младшая — Дашиэл — в 2015-м.
Гвинет Пэлтроу
У Гвинет Пэлтроу двое детей. Дочь Эппл родилась в 2004 году.
Сын Мозес на 2 года младше. Он родился в 2006 году.
Дениз Ричардс
У Ричардс две родных дочери и одна приемная. Старшую девочку зовут Сэм (2004 год).
Вторую дочь зовут Лола, и она всего на год младше сестры.
Приемную дочь — Элоиз — Ричардс удочерила сразу после рождения малышки в 2011 году.
Гвен Стефани
Певица и актриса — мать троих сыновей. Старший — Кингстон — родился в 2006 году.
Средний сын — Зума — появился на свет в 2008-м.
А самый младший — Аполло — в 2014-м.
А как по-вашему, кто из детей знаменитых красавиц больше всего похож на свою маму?
Фото на превью gwynethpaltrow / instagram, gwynethpaltrow / instagram