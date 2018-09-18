Какими получились дети 10 всемирно известных красавиц (Дочь Милы Кунис — просто обаяшка)

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Бывает так, что у самых красивых пар получаются вполне обычные дети. А бывает иначе: ребенок наследует все самое лучшее, и его внешность можно описать только словом «очаровательный». В этой статье мы покажем, как выглядят дети одних из самых красивых женщин Голливуда.

Мы в AdMe.ru узнали, что почти у всех знаменитых мам из нашей статьи по 2 или даже 3 ребенка.

Дженнифер Лопес

Лопес — мама двойняшек Макса и Эмми. Малыши родились в 2008 году.

Джессика Альба

Актриса — мама троих детей. Ее первая дочь Онор родилась в 2008 году. Вторая — Хэвен — появилась на свет в 2011-м.

Третьим ребенком стал сын Хэйес. Он родился в 2017 году.

Натали Портман

У Портман двое детей. Старший сын Алеф родился в 2011 году.

И дочь — Амалия (2017 год).

Меган Фокс

Актриса — мама троих сыновей. Старшему из них — Ноа — в этом году исполнится 6 лет.

Второй ребенок — Бодхи — родился в 2014 году.

А третий сын — Джорни — в 2016-м.

Мила Кунис

Своего первого ребенка — дочь Уайетт — Мила Кунис родила в 2014 году.

Сын Димитрий появился на свет в 2016-м. Судя по всему, выбирая для него имя, Кунис решила отдать дань своим украинским корням.

Хэлли Берри

У актрисы есть сын и дочь от разных браков. Дочь Нала родилась в 2008 году.

А сын Масео — в 2013-м.

Милла Йовович

Йовович — мама двоих дочерей. Старшая из них — Эва — родилась в 2007 году.

А младшая — Дашиэл — в 2015-м.

Гвинет Пэлтроу

У Гвинет Пэлтроу двое детей. Дочь Эппл родилась в 2004 году.

Сын Мозес на 2 года младше. Он родился в 2006 году.

Дениз Ричардс

У Ричардс две родных дочери и одна приемная. Старшую девочку зовут Сэм (2004 год).

Вторую дочь зовут Лола, и она всего на год младше сестры.

Приемную дочь — Элоиз — Ричардс удочерила сразу после рождения малышки в 2011 году.

Гвен Стефани

Певица и актриса — мать троих сыновей. Старший — Кингстон — родился в 2006 году.

Средний сын — Зума — появился на свет в 2008-м.

А самый младший — Аполло — в 2014-м.