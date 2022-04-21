Какими были в день своей свадьбы знаменитости, чья любовь побудила нас поверить в сказку

Всегда приятно узнавать о годовщинах свадеб любимых знаменитостей и разглядывать памятные фотографии, которые они выкладывают в своих соцсетях. Кто-то сочетался браком несколько лет назад, а со дня свадьбы других прошло уже более 20 лет. Но день, когда влюбленные отпраздновали начало официального союза, для многих как будто был только вчера.