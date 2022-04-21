Какими были в день своей свадьбы знаменитости, чья любовь побудила нас поверить в сказку
Всегда приятно узнавать о годовщинах свадеб любимых знаменитостей и разглядывать памятные фотографии, которые они выкладывают в своих соцсетях. Кто-то сочетался браком несколько лет назад, а со дня свадьбы других прошло уже более 20 лет. Но день, когда влюбленные отпраздновали начало официального союза, для многих как будто был только вчера.
Мы в AdMe.ru с удовольствием собирали фотографии для этой романтичной подборки, чтобы сравнить, как звезды выглядели в день своей свадьбы и сегодня.
Софи Тернер и Джо Джонас
Пинк и Кэри Харт
София Вергара и Джо Манганьелло
Миранда Керр и Эван Шпигель
Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас
Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Стинг и Труди Стайлер
Сара Мишель Геллар и Фредди Принц
Оззи Осборн и Шэрон Осборн
Пирс Броснан и Кили Шэй Смит
Хилари Дафф и Мэттью Кома
Риз Уизерспун и Джим Тот
Дуэйн Джонсон и Лорен Хэшиан
Приянка Чопра и Ник Джонас
Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак
Кэтрин Хайгл и Джош Келли
Виктория и Дэвид Бекхэм
Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс
Каким вам запомнился день собственной свадьбы? Расскажите какую-нибудь крутую историю, связанную с этим важным днем.
AdMe/Культура/Какими были в день своей свадьбы знаменитости, чья любовь побудила нас поверить в сказку
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