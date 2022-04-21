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Какими были в день своей свадьбы знаменитости, чья любовь побудила нас поверить в сказку

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Всегда приятно узнавать о годовщинах свадеб любимых знаменитостей и разглядывать памятные фотографии, которые они выкладывают в своих соцсетях. Кто-то сочетался браком несколько лет назад, а со дня свадьбы других прошло уже более 20 лет. Но день, когда влюбленные отпраздновали начало официального союза, для многих как будто был только вчера.

Мы в AdMe.ru с удовольствием собирали фотографии для этой романтичной подборки, чтобы сравнить, как звезды выглядели в день своей свадьбы и сегодня.

Софи Тернер и Джо Джонас

Пинк и Кэри Харт

София Вергара и Джо Манганьелло

Миранда Керр и Эван Шпигель

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Стинг и Труди Стайлер

Сара Мишель Геллар и Фредди Принц

Оззи Осборн и Шэрон Осборн

Пирс Броснан и Кили Шэй Смит

Хилари Дафф и Мэттью Кома

Риз Уизерспун и Джим Тот

Дуэйн Джонсон и Лорен Хэшиан

Приянка Чопра и Ник Джонас

Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак

Кэтрин Хайгл и Джош Келли

Виктория и Дэвид Бекхэм

Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс

Каким вам запомнился день собственной свадьбы? Расскажите какую-нибудь крутую историю, связанную с этим важным днем.

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AdMe/Культура/Какими были в день своей свадьбы знаменитости, чья любовь побудила нас поверить в сказку
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