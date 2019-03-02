Как выглядит идеальный супруг в разных странах мира?

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Смешанные браки в современном мире явление частое. Однако из-за различий в культурных традициях и менталитете у супругов порой возникают проблемы, несмотря на их сильные чувства друг к другу.

AdMe.ru изучил представления о мужьях в разных странах и создал характеристики супругов некоторых национальностей.

Американец

В США женщины обращают внимание на ламберсексуалов — мужчин с небрежным стилем в одежде и с бородой. Внешний вид важен для создания определенного образа идеального мужа, и представители обоих полов знают это. В Америке царит равноправие, поэтому для женщины важно, чтобы мужчина не только уважал ее, но и признавал ее выбор и мнение в любых ситуациях. В брачных контрактах, которые в США не такая уж и редкость, порой указываются даже обязанности по дому для обоих супругов.

Русский

В России сохраняется традиционная патриархальная модель семьи. Поэтому одна из важнейших характеристик идеального супруга, по мнению женщин, — это возможность обеспечить жену и детей. Мужчина должен стать защитником для семьи и иметь достаточно высокий интеллект. При сохранении уважительных отношений с родителями супруг все же не должен быть привязанным к юбке своей матери. Также ценится и умение быть мастером на все руки.

Немец

Жители Германии известны своей точностью и пунктуальностью. Это отразилось и на образе идеального супруга. Немецкие мужья опрятны, аккуратны, причем не всегда только благодаря жене. Основная характеристика идеального немецкого семьянина — надежность. У него порядок везде — и в голове, и в комнате, и на рабочем столе. Немцы довольно хорошие отцы и не выносят семейных скандалов. Если есть проблема, они обсудят ее в спокойной обстановке. Правда, из-за своей расчетливости и педантичности немецкие мужчины могут показаться чересчур холодными и даже бесчувственными.

Француз

Французы считаются одной из самых романтичных наций. Мужчины галантны и умеют красиво ухаживать. Но когда дело доходит до брака, то многое меняется. Например, их привычка следить за собой может обернуться медлительностью и необходимостью для женщины ожидать супруга в коридоре. Чтобы муж продолжал восхищаться женой, а не завел роман на стороне, надо всегда оставаться для него прекрасной дамой во всех смыслах. И, конечно, не надо «пилить» его или «капать на мозги». Для француза очень важна эстетика и возможность наслаждаться жизнью. Встречи с друзьями и светские беседы — это то, без чего не может обойтись представитель данной нации.

Итальянец

Итальянцы весьма эмоциональны. Это проявляется не только в жарких ссорах, но и в страстных признаниях в любви. Яркой чертой итальянских семей является чрезвычайно разветвленная сеть родственников, в том числе и самых дальних. Поэтому идеальный супруг помнит их всех и должным образом общается с каждым. Но и жена должна быть под стать, а если что — прийти супругу на помощь. А еще в итальянцах сочетаются гостеприимство и любовь посидеть с друзьями где-нибудь в кафе, на «нейтральной» территории.

Англичанин

Английские мужчины чопорны, сдержанны и прагматичны. Они ведут себя как настоящие джентльмены, но для них не менее важно, чтобы и в глазах других их семья выглядела образцовой. Поэтому верность традициям, совместные обеды и чаепития — неотъемлемая составляющая их жизни. А еще каждый истинный англичанин должен быть членом какого-нибудь клуба. В браке же у мужчин за кажущейся холодностью с годами проявляется все более нежное и теплое чувство ко второй половинке. А вот в начале отношений не стоит ждать от них итальянских страстей.

Японец

Японская семья основана на патриархальных отношениях, а значит, ее главой является муж. Он же решает и основные вопросы. Также японцы много работают, и супруг может с утра до ночи пропадать в офисе, что считается нормой. В Японии еще есть браки по договоренности, но их все-таки вытесняют семьи, которые создаются по любви. Сегодня мужчины начинают проявлять все больше мягкости и теплоты по оношению к своим половинкам, уважая их право выбора. Однако некоторые традиции до сих пор диктуют жесткие правила поведения и этикета.

Китаец

Несмотря на то что в Китае, как и во многих других странах, у женщин официально равные права с мужчинами, выбор партнера нередко зависит от родителей. Старшее поколение обращает внимание на социальный статус потенциального супруга, его место работы и даже внешность. Желательно, чтобы муж был старше и зарабатывал больше жены. Любовь и счастье для некоторых девушек не самые важные вещи в семье. Брак для них — это в первую очередь проект, который должен стать успешным. А любовь это гарантирует не всегда.

Грек

Одно из важнейших качеств греков — «семейность». Мужчины очень ценят женщину и готовы прислушиваться к ее мнению. Несмотря на патриархальные устои, девушки могут получать образование, после свадьбы жены нередко оставляют свою фамилию, а у детей появляется выбор, чью фамилию взять себе. Греки весьма ответственно подходят к созданию семьи и женятся чаще всего после 30–35 лет. Мужья готовы прийти на помощь жене в бытовых делах и всегда принимают живое участие в воспитании ребенка. А порой греки нанимают домработниц. И не потому, что недовольны супругой как хранительницей очага, а потому, что стремятся облегчить ей жизнь, чтобы она смогла стать настоящей богиней.

А о каких национальных особенностях мужей в разных странах знаете вы?