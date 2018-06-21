Каким бы выглядел мир вокруг, будь вы динозавром, кальмаром или просто бактерией

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Осьминоги видят мир кожей, летучие мыши используют глаза, некоторые бактерии превращаются в линзы фотоаппаратов, а зрение жуков-скарабеев и вовсе похоже на калейдоскоп. Все потому, что природа придумала сотни способов познавать мир, и, возможно, лучший достался не человеку, а маленькому жителю субтропических морей.

AdMe.ru рассказывает о самых необычных механизмах зрения, которые встречаются в мире. Нам бы тоже хотелось иногда видеть мир глазами рака-богомола или читать тайные знаки на цветах, как делают это пчелы.

12. Динозавры

Зрение динозавров различалось. Большинство хищников постепенно выработали острое цветное и трехмерное зрение. Глаза цератозавров находились по бокам головы, поле зрения ящера составляло 360°, правда, картинка расплывалась. У тираннозавра и человека глаза расположены одинаково. Получив от природы отличное зрение, «Ти-рекс» различал больше оттенков красного, чем мы, и вдобавок обладал тонким нюхом. Эти качества сделали его опасным и непобедимым хищником. Способность различать красные цвета у ящеров стала эволюционным достижением, которое привело к проявлению красного оттенка во внешнем виде: самки предпочитали самцов «в красном».

А вот карнозавры, крупнейшие хищники, видели плохо, поле зрения не превышало 20°, поэтому и охотились исключительно на медлительных сородичей.

11. Попугаи

Глаз птицы похож на глаз пресмыкающегося: уплощенная форма позволяет держать в фокусе большое поле зрения. Птичьи глаза неподвижны, и, чтобы рассмотреть получше окружающую среду, приходится поворачивать голову. Если люди различают 3 основных цвета, то птицы — сразу 4. Для них мир полон ярких и недоступных для нашего глаза красок. Многие пернатые чувствительны к ультрафиолету. Это позволяет им быстрее находить сочные фрукты и ягоды, потому что поверхность зрелого плода покрыта веществом, отражающим ультрафиолетовое излучение.

Чем больше цветов птица различает, тем она ярче. Научившись видеть новые цвета и воспринимать ультрафиолет, самки отдавали предпочтение самцам, у которых встречали более красочное оперение.

10. Змеи

Основная задач глаз у змеи — отслеживание движения. Поэтому в зависимости от условий и образа жизни возможности зрения различаются. Например, змеи, живущие под землей, отличают свет от тьмы. Те, что обитают на деревьях и охотятся ночью, видят мир в ультрафиолете, а змеи, предпочитающие дневной образ жизни, не распознают ультрафиолет, но получили острое цветное зрение. Змеи чувствительны к теплу, которое видят не глазами, а органом между глазами и носом или благодаря рецепторам на мордочке. Полученные данные мозг превращает в картинку, которая накладывается на то, что распознают глаза змеи.

Эволюция сказалась и на зрачке. Змеи, активные днем, получили круглый зрачок. Те, которые охотятся ночью, сохранили узкий и вертикальный. Самый необычный достался представителям рода плетевидных — длинный, горизонтальный, похожий на замочную скважину. Благодаря этому поменялось поле зрения, и теперь каждый глаз видит цельную картинку, как глаза человека. У змей прозрачные сросшиеся веки, которые защищают глаза, но влияют на четкость изображения: лучше всего эти пресмыкающиеся видят сразу после линьки, когда кожа век меняется.

9. Хамелеоны

Поле зрения хамелеона составляет 360°. Сидя на тонкой веточке, он видит панорамную картинку всего, что происходит вокруг. Это помогает ящерице прятаться от хищников и охотиться самой. Глаз спрятан за многослойным сросшимся веком, и виден только зрачок.

Каждый глаз двигается самостоятельно и мгновенно фокусируется на нужной точке, но по желанию ящерицы обе картинки в голове складываются в одну, как на картинке ниже:

Так, во время охоты ящерица одним глазом следит за окружающей средой, а вторым наблюдает за добычей. Чтобы рассчитать точное расстояние до жертвы, непосредственно перед атакой уже оба глаза фокусируются на добыче.

8. Летучие мыши

Слышали, что мыши слепы? Это миф. Для ориентации в пространстве в радиусе 50−70 метров они используют эхолокацию, но чаще предпочитают картинку, которую видят. Глаза летучей мыши распознают поляризованные лучи солнца, по которым ориентируются, словно по компасу. Некоторые мыши видят цветную картинку мира, другие распознают ультрафиолет.

7. Осьминоги и каракатицы

Осьминоги и каракатицы получили поле зрения в 340−360° без слепых пятен благодаря расположению, строению глаз и форме зрачка. Они не различают цвета как человек, но воспринимают ультрафиолет и видят поляризацию света. С этой способностью беспозвоночные общаются между собой, меняя цвет и узор кожи, используют специальные рисунки и камуфляж, чтобы прятаться от хищников.

Осьминоги смотрят на мир, используя еще и кожу. Пока зрение представляет окружающую среду в деталях, кожа осьминога реагирует на яркость освещения благодаря похожим светочувствительным белкам, которые прежде находились только в глазах.

6. Раки-богомолы

В глазах рака-богомола мир сделан из радуги. Если человек способен распознавать только 3 основных цвета, то рак-богомол — 12, воспринимает ультрафиолет, инфракрасный свет, различает линейную и круговую поляризацию света. У этих ротоногих самый сложный механизм зрения. Каждый глаз видит сразу 3 картинки.

При этом у них отличная зрительная память: они запоминают «соседей», чтобы лишний раз не напасть на них. Несмотря на размер, это крошечные машины-убийцы: охотничий бросок у рака-богомола признан самым быстрым, клешня движется со скоростью 72 км/ч под водой, а ногами он бьет мощнее крупнокалиберной пули. И рычит.

5. Богомолы

Недавно ученые надели очки на богомолов и показывали фильмы. Оказалось, что 2 глаза видят с нескольких перспектив, которые мозг объединяет в одну объемную картинку. Богомолы используют 3D-зрение, которое считалось прерогативой млекопитающих и хищников. Человек тоже видит мир трехмерным, но, в отличие от людей, богомолы не воспринимают статичные трехмерные изображения. Оптической иллюзией с картинки сверху их не обмануть.

4. Пчелы

Способность воспринимать ультрафиолет помогает насекомым определять, сколько пыльцы содержит цветок и где на растении зоны, на которые удобнее приземлиться для доступа к нектару. Пчелы распознают спектр цветовых оттенков, не похожий на привычный нам.

Лучше всего пчелы видят синий и зеленый цвета и их оттенки, не распознают красный, но различают оранжевый и желтый.

3. Жуки-скарабеи

Золотистый панцирь жуков отражает свет, «закручивая» его в любую сторону, — так, словно насекомое носит латы из микроскопических кусочков зеркал. Жуки, отражая свет, общаются между собой, поэтому умеют распознавать круговую поляризацию света.

2. Водоросли

Орган, который не видит, но чувствует свет, есть у некоторых одноклеточных водорослей, например у эвглены зеленой. Он называется «глазок», и с его помощью водоросли плывут к самой освещаемой части водоема, чтобы расти и размножаться.

1. Цианобактерии

У цианобактерий нет органов зрения, но они видят свет не хуже человека. Механизм их зрения напоминает работу фотоаппарата: они используют изогнутую поверхность клеток собственного тела вместо линзы и фокусируют излучение света на другой стороне клеточной мембраны. Получается перевернутое, правда, сильно размытое изображение. Этот вид зрения — один из древнейших в мире.