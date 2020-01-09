Каких женщин в Японии называют супермамами и почему их осуждает весь мир

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В Японии есть социальная прослойка: хорошо обеспеченные семьи, в которых женщины уделяют пристальное внимание образованию своих детей. Порой дело доходит до абсурда: 6-месячных малышей отправляют в детские сады для подготовки к поступлению в школу, а 17-летних подростков за руку водят на университетские экзамены. Таких женщин называют Kyoiku Mama («кеику мама»). В статье мы будем именовать их супермамами.

Мы в AdMe.ru разобрались в том, почему некоторые японские женщины так одержимы образованием своих детей, как к этому относится общество и к чему это может привести.

Японских детей готовят к карьерному росту с детского садика

В Японии царит атмосфера умственного равноправия: все дети считаются одинаково одаренными, никто не делит учеников на сильных и слабых. Каждый ребенок знает: если что-то не получается, нужно сделать это еще раз — тогда получится. Это утверждение даже заучивается на уроках.

Ценности, которые прививает ребенку школа, активно поддерживаются семьей. Родственные связи в Японии очень сильные. Традиционно роли распределяются вполне предсказуемо:

  • отец обеспечивает финансовую стабильность;
  • мать занимается хозяйством и заботится о детях.

Если родители в состоянии себе позволить, то они выбирают лучший садик с целью позже попасть в лучшую школу, а оттуда — в лучший университет. Обычно устройством ребенка во все эти учебные заведения занимается мать. Она не только заставляет его учиться, но и делает за него домашнюю работу, обеспечивает идеальную для учебы обстановку в доме и приучает к дисциплине, конечно.

Иногда детей таких мам называют «чихуахуа»: женщины носят их на руках, тискают и тренируют. Для такой матери совершенно нормально читать полугодовалому ребенку книгу на 4 разных языках или объяснять ему строение самолета.

Часто супермамам совершенно все равно, чем будут заниматься их дочки. Главное — это сыновья

Выражение Kyoiku Mama обычно заключает в себе долю пренебрежения. Это стереотипный портрет матери в японской культуре. Она безостановочно следит за ребенком, чтобы он дошел до школы, а потом вернулся домой; заставляет его учиться, даже если знает, что при этом вредит его физическому или психологическому здоровью.

Супермама — один из наименее любимых персонажей поп-культуры современной Японии. Как правило, такую родительницу сравнивают с американской матерью, которая во что бы то ни стало пытается пропихнуть ребенка в Голливуд: водит его на показы мод с раннего детства, не считается с его желаниями и стремлениями. Несмотря на общественное осуждение супермам, другие женщины обычно завидуют успехам их детей.

Часто одержимость обучением не касается дочерей: им разрешают поступать туда, куда хочется. Многие матери даже не знают названий колледжей, потому что им это неинтересно. А у мальчиков такой свободы нет. Для них выбор учебного заведения — это почти что выбор между жизнью и смертью.

Любопытно, что среди отцов стремления сделать из ребенка вундеркинда не возникло. Самая вероятная причина — у них попросту нет времени, потому что они сосредоточены на работе.

Супермамы живут в городских районах для богатых и принадлежат к среднему классу. Они смотрят семейные ТВ-программы, покупают журналы и товары для матерей — все вместе они как будто кричат: «Воспитывай своих детей лучше!» В итоге женщина слишком серьезно относится к своим отпрыскам. Свободное время матери японцы обычно описывают так: «поесть и вздремнуть».

Супермам порой называют мадзиллами (от слов «мама» и «годзилла», англ. madzilla) или мамагонами (англ. mamagon — от слов «мама» и «дракон»).

Чтобы определить ребенка в престижный детский сад или школу, родители готовы на многое пойти

Чтобы дать образование своему отпрыску, некоторые родители прибегают к не вполне «чистым» методам. Например, один владелец ресторана пытался дать взятку в размере $ 95 тыс., чтобы его ребенок попал в престижнейший детский сад страны.

Этот сад называется Aoyama Gakuin. Каждый год туда принимают всего 40 детей, а претендентов насчитывается более 2 000. Тесты, которые должны пройти дети перед поступлением туда, чрезвычайно трудны.

В свое время немало шума в прессе вызвала книга Реко Сато «Juken wa Hahaoya ga Kyu-wari» (название можно перевести как «Тест на материнство пройден на 90 %»). Ее автор честно рассказала о том, как ей удалось вырастить 4 детей. Если кратко, Реко Сато следовала таким правилам:

  • Никакой романтики с мужем;
  • Каждая свободная минута уделяется детям;
  • Детям нельзя влюбляться.

В итоге все четверо поступили в Токийский университет — лучший в стране — и стали успешными врачами. О душевном состоянии детей, мужа и самой матери в книге не говорится.

Матери постоянно конкурируют друг с другом. Они нередко хитрят: запирают ребенка в своей спальне. Соседки замечают, что в детской комнате не горит свет, и сообщают об этом своим детям. Последние расслабляются, учатся хуже, но в результате проигрывают тому ребенку, который на самом деле занимался в спальне родителей.

Детей контролируют с рождения и вплоть до поступления в институт

После окончания школы неусыпный контроль за ребенком не прекращается. Большинство поступающих в элитный вуз приезжают в город вместе с матерями. Последние останавливаются в отеле и живут там все время, пока идут экзамены. Многие из них буквально приводят детей за руку в университет и отводят в нужную аудиторию, а потом сидят в фойе в ожидании, пока ребенок не выйдет с экзамена.

В случае провала супермама скорее согласится подождать еще год или даже несколько лет, чтобы попытаться поступить снова, чем позволит ребенку учиться во «второсортном» вузе.

В России нет эквивалента японским супермамам, однако тенденция отдавать детей в несколько секций или обучающих кружков имеется. Вы считаете, что для ребенка это полезно или же стоит давать ему больше свободы?

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