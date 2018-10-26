8 модных вещей, которые никто не будет носить в 2019 году

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Не за горами то время, когда модные тенденции в одежде будет создавать искусственный интеллект. Но пока людям, которые хотят выглядеть стильно, приходится следить за трендами, которые вводят дизайнеры модных домов. В этой статье мы расскажем, какие вещи лучше оставить в 2018 году и чем их можно заменить.

AdMe.ru не призывает вас срочно выбросить одежду, которая теряет актуальность, хотя бы потому, что мода циклична и когда-нибудь ботфорты-чулки снова будут популярны. Эта статья призвана помочь лишь в выборе новых элементов гардероба.

Mom-джинсы

Такие джинсы популярны уже не первый сезон, но пришло время с ними распрощаться. Стилисты и дизайнеры уверены, что они еще вернутся в наш гардероб, но только не в следующем году. Дело в том, что mom-джинсы стали так же популярны, как джинсы с заниженной талией в начале 2000-х. Но последние настолько всем надоели, что их не носят до сих пор. Если все продолжат носить mom-джинсы, их ждет такая же участь. Чем заменить? Обычными джинсами с высокой талией. Подберите тот фасон, который идеально подойдет вашей фигуре. А еще пора вспомнить про клеш. В последнее время дизайнеры все чаще отдают предпочтение таким брюкам.

Рукава, расширяющиеся книзу

Рукава, которые расширяются книзу, начали набирать популярность еще в 2015 году. С тех пор они становились лишь привлекательнее, но теперь интерес к ним идет на спад. К тому же они не слишком практичные: быстро пачкаются, а поверх платья или блузки с такими рукавами ничего не наденешь. Чем заменить? Если хочется носить блузки или платья с нетипичными широкими рукавами, то просто выбирайте модели с манжетами. Это и удобно, и стильно.

Сапоги в ковбойском стиле

Несмотря на то что этой осенью такая обувь довольно популярна, в следующем году ей не место. Дело в том, что ковбойский стиль в целом — это смелый шаг, но идут такие вещи далеко не всем. К тому же обычно они делаются из плотных тканей, которые не хочется носить весной. Чем заменить? Женственными полусапогами или массивными ботинками в зависимости от ваших предпочтений.

Короткие, но широкие топы и футболки

Такие топы и футболки выглядят на вешалке как бесформенный квадрат. Но девушки надеются, что на них такие вещи станут более симпатичными. На деле это практически никогда не происходит. Стилисты уверены, что короткие, но широкие топы и футболки были любопытным экспериментом, но пришло время оставить их в прошлом. Чем заменить? Все еще актуальны обычные футболки по фигуре и футболки oversize, которые вы можете заправить в брюки и подчеркнуть таким образом талию. Еще один вариант — внизу такой футболки сделать узел. Это также поможет подчеркнуть достоинства фигуры.

Мюли

В последние годы многие дизайнеры включали в свои коллекции мюли самых разных цветов и форм. Можно было встретить их с длинными носами, на шпильке или небольшом каблуке. Но теперь они утратили былую популярность. Возможно, из-за того, что такая обувь не очень удобна из-за отсутствия задника. Чем заменить? Парадной альтернативой все еще остаются туфли, босоножки или сабо. А более удобный вариант без каблука — лоферы, мокасины или эспадрильи.

Поясная сумка

Поясные сумки были на пике популярности весь 2018 год, и поэтому они всем уже порядком надоели. В 2019 году им на смену придет другая модель. Чем заменить? Сумка-седло, которая была популярна в конце 90-х и начале нулевых, снова войдет в моду. Она компактная, но такая же вместительная, как и поясная.

Объемные трикотажные шарфы

Большие шарфы, в которые можно укутаться как в плед, популярны уже не первый сезон. Но скоро на улицах крупных городов их станет значительно меньше, так как тренд идет на спад. Чем заменить? Более популярными становятся платки, которые можно элегантно повязывать на голову или укрывать ими шею. Если морозы все же сильные, отдайте предпочтение шерстяному шарфу, а не трикотажному.

Тканевые ботфорты с острыми носами

Ботфорты-чулки смотрятся довольно элегантно, но уже набили оскомину. В 2019 году совсем не актуальными будут модели на шпильке с острыми носами. Чем заменить? Если хочется оставить ботфорты в гардеробе, но выглядеть более стильно, отдайте предпочтение не шпилькам, а более широким и низким каблукам. И обязательно экспериментируйте с цветами — не стоит ограничиваться черным. Но намного эффектнее будут смотреться полусапоги или ботильоны на широком каблуке.

А с какими модными трендами вы бы хотели распрощаться? Может, какие-то вещи до ужаса наскучили и встречаются на каждом шагу? Расскажите нам в комментариях.