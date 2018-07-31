Какие вещи лучше покупать новыми, чтобы избежать неприятных последствий

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Люди все чаще стали пользоваться досками объявлений в своих смартфонах, выискивая нужные вещи по привлекательной цене. Но не всегда такой вариант бывает выгодным: долгожданная покупка может обернуться дальнейшими тратами и проблемами со здоровьем. Почему лучше накопить на новый ноутбук и мягкую мебель и какие еще вещи нельзя покупать с рук, вы узнаете, прочитав статью.

AdMe.ru составил список из восьми основных предметов, которые лучше приобрести в магазине, сохранив средства, нервы и здоровье.

Зеркальная камера и линзы

Если вы мечтаете о зеркальном фотоаппарате, то не спешите искать нужную модель на доске объявлений. Дело даже не в том, что недобросовестный продавец может прислать вам устройство, которое не раз падало или тонуло, а в том, что ресурс работы фотоаппарата может быть исчерпан к тому моменту, как он попадет к вам в руки. Особенно это касается продавцов — профессиональных фотографов, их техника часто эксплуатируется в экстремальных условиях с перепадами температур (съемка на пляже, фотосессии в снег или в дождь). Также не стоит покупать линзы для фотоаппаратов, чаще всего их продают поцарапанными.

Бытовая техника

В мелкой бытовой технике (блендеры, миксеры, мясорубки) самое главное — острое лезвие, которое тупится при каждом использовании. Поэтому даже если внешне предмет выглядит безупречно, то без острых ножей он не будет иметь никакой ценности. Крупная бытовая техника также имеет свой срок эксплуатации. Например, вы не сможете проверить степень износа мотора пылесоса или стиральной машины, а в дальнейшем вас могут ждать неприятные сюрпризы.

Ноутбук

При покупке вам не скажут, с какой периодичностью прежний хозяин ронял ноутбук, сколько чашек с чаем успел на него опрокинуть и как часто носил его в ремонт. У каждого ноутбука есть слабая сторона, о которой вы узнаете уже после приобретения и в ходе эксплуатации. Самые частые проблемы возникают с разъемами, проводами на стыке с монитором, жестким диском и клавиатурой. Но даже если повреждений не было, то с большой вероятностью вам попадется аккумуляторная батарея, срок службы которой подходит к концу.

Мягкая мебель

Сэкономив на мягкой мебели, вы можете привести «блошиный рынок» к себе домой. Но, помимо пылевых клещей, клопов и прочих гадов, может быть еще один неприятный момент: предметы из плотной ткани впитывают запахи, которые очень трудно вывести. Поэтому, приобретая мягкую мебель с рук, будьте готовы менять обивку. Также не стоит покупать матрасы и подушки: клещи, грибок, плесень, частички чужой кожи и жира скапливаются внутри постельных принадлежностей. И стоит помнить, что у подушек есть срок годности, их рекомендуется менять каждые 2–4 года.

Обувь

Даже если это туфли, о которых вы мечтали всю жизнь, то стоит отказаться от покупки уже ношеной пары. Если обувь носили часто, то она приняла форму ноги первого хозяина, вам как минимум будет в ней очень неудобно. Но последствия могут быть куда печальнее мозолей: от заражения грибком до деформации стопы. И уж что точно нужно игнорировать на вторичных рынках, так это резиновые сапоги и ботинки для сноуборда. По той причине, что сноубордические ботинки очень верны своему хозяину: с первого раза подстраиваются под ногу с учетом всех анатомических особенностей. А резиновые сапоги быстро изнашиваются: средний срок службы — всего 12 месяцев. Велика вероятность, что вы купите обувь, в которой у вас промокнут ноги при первом же дожде.

Детское автомобильное кресло

Приобретая детское кресло у незнакомых людей, вы не знаете, была ли машина, в которой оно находилось, в аварии. Вы можете не заметить скрытый дефект, который будет причинять дискомфорт вашему ребенку и не обеспечит должной безопасности в нужный момент. Во-вторых, кресло должно соответствовать сертификатам безопасности с международной маркировкой на видном месте, чего часто не бывает у подержаных вещей.

ЖК-телевизор

Срок службы жидкокристаллических панелей составляет всего 7–10 лет, и предыдущий хозяин наверняка его эксплуатировал весь этот период. Лучше присмотреться к современным моделям: потратите больше, чем планировали, зато новый телевизор прослужит гораздо дольше и не доставит вам хлопот.

Косметика

Если вы надеетесь сэкономить, купив баночку дорогого крема на сервисе, который предлагает реализовать не подошедшую косметику, то советуем отказаться от этой идеи. У любого средства есть срок годности, а у состава в открытом виде он сокращается в разы. Косметика может не только не принести желаемого эффекта, но и нанести вред здоровью: герпес, конъюнктивит, аллергия, и это — лишь малая часть того, что может ждать вас в одном тюбике.

А как вы думаете, какие вещи выгоднее приобрести с рук?