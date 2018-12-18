Какие тайны хранят пилоты, стюардессы и авиатехники, сажая нас в самолет

7

26

25.9k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Неважно, часто вы летаете на самолете или до сих пор ни разу не «прокатились» на нем, — всегда интересно узнать, как устроена работа людей, которые обеспечивают безопасность полета, какие тайны хранят за семью замками пилоты и авиатехники, а главное — как путешествовать в комфорте и без лишних затрат. Некоторые факты не только удовлетворят любопытство, но и, возможно, пригодятся вам в будущем.

AdMe.ru кратко объясняет, как появляются странные правила поведения в самолете, чего можно ожидать от любой авиакомпании, сколько правды в историях опытных авиатуристов и как получить максимум удовольствия, даже если это ваш первый полет.

18. Как узнать, где в данный момент находится самолет, на котором вы летите? Он может уходить с маршрута?

Перед каждым полетом маршрут самолета корректируется в зависимости от погоды или иных условий, а также исходя из рекомендаций диспетчеров. Даже стюардессы, которые часто работают на одном и том же рейсе, не ответят вам точно на эти вопросы. А к пилотам вас, разумеется, не пустят. Выход есть: используйте GPS-трекер в телефоне на встроенных картах или в специальном приложении. Он работает без интернета и может определить ваше местонахождение, высоту и даже скорость движения воздушного судна.

17. Что должна делать стюардесса и что входит в обязанности пассажира?

Главная задача стюардессы — это обеспечение безопасности полета. Курс подготовки бортпроводника может длиться 6 недель, и 98 % этого времени уходит на обучение таким навыкам, как тушение пожара на борту, быстрая эвакуация, оказание медицинской помощи, в том числе умение принимать роды и проводить трахеотомию (трахеостомию). В 99 % случаев работа на борту ограничивается только обслуживанием пассажиров. Но по правилам это не должно быть потенциально опасным для бортпроводника. Например, стюардесса не должна поднимать вашу сумку на багажную полку, потому что это может привести к травме, что окажется критичным, если возникнет аварийная ситуация. Конечно, экипаж делает все возможное, чтобы вам было комфортно, но именно пассажиры должны подчиняться требованиям командира судна и экипажа, а не наоборот. Кстати, кнопки для вызова бортпроводника тоже созданы для экстренных случаев, а не для того, чтобы просто попросить принести вам плед или стакан сока.

16. Зачем сидеть с пристегнутыми ремнями, если самолет стоит на земле?

Пока самолет полностью не остановится, вы все еще подвержены опасности, и ремень способен спасти вам жизнь. Воздушное судно может выкатиться за пределы взлетно-посадочной полосы или столкнуться с другим транспортным средством. Пока пилоты не запустили двигатели или к самолету прикреплен трап, можно сидеть, не пристегнувшись. В остальное время, особенно если на табло загорается значок «Пристегните ремни», лучше подчиниться указанию.

15. Если пройти онлайн-регистрацию или предполетный контроль, самолет дождется вас?

Регистрация, сданный багаж и ваше нахождение в транзитной зоне никак не влияют на время вылета самолета. Чаще всего вылет задерживается на 20–30 минут в вечернее время из-за образования «пробок» на взлетно-посадочной полосе или же из-за сильного снегопада. Иногда пилот и наземные службы используют эту задержку, чтобы дождаться опаздывающих. Кстати, время вылета, указанное на авиабилете, означает то самое время, когда закрываются двери. Самолету требуется еще 10–20 минут, чтобы подняться в воздух, и это время заложено в общую длительность полета. С другой стороны, например, обычный самолет на европейских направлениях совершает по 6–8 вылетов в день. Каждое опоздание влияет на время остальных вылетов этого самолета и расписание сразу нескольких аэропортов: пилоты и стюардессы не успевают отдохнуть между рейсами, пассажиры опаздывают на пересадочные рейсы, техники должны проверять и заправлять самолет в ускоренном режиме, а последние рейсы могут даже отменить, чтобы не переутомлять экипаж. Поэтому лучше не создавать ситуации, в которых вы становитесь главной причиной задержки рейса.

14. Почему беременных не берут на борт, если врачи говорят, что полет безвреден для ребенка и мамы?

Многолетние наблюдения за беременными пассажирками, а также за стюардессами показали, что основную опасность при полетах представляют перепады давления, нервный стресс и недосып, связанный со сменой часовых поясов. На ранних сроках беременности полет безвреден (в том случае, если лечащий врач не выявил каких-либо противопоказаний). Но авиакомпании могут отказать в перелете беременным женщинам, если она должна родить в ближайший месяц, опасаясь риска преждевременных родов прямо на борту самолета.

13. Почему самолет уходит на второй круг в хорошую погоду? Это аварийная или штатная ситуация?

Существует масса причин, по которым самолет уходит на второй круг, и все это штатная ситуация. Например, самолет может освобождать путь для судна, которому нужна срочная посадка из-за того, что на борту находится пассажир в критическом состоянии. Чаще всего на второй круг уходят из-за погоды. Бывает, что в один аэропорт прилетают два одинаковых самолета. Один не может сесть и улетает в другой город. А другой спускается следом и удачно приземляется. Это нормально: погода меняется, учитываются предписания аэродрома и рекомендации для конкретного самолета, а также личный опыт командира корабля. Важно: У самолета всегда есть достаточный запас топлива, позволяющий ему сделать пару кругов над аэропортом назначения, а затем при необходимости уйти на ближайший запасной. Кстати, когда перевозят органы для трансплантации на самолете, то он получает особый статус (medivac flight). Это означает абсолютный приоритет над всеми рейсами, кроме самолетов, терпящих бедствие.

12. Стоит ли переживать, если сначала вылет отложили из-за технической неисправности, а потом самолет полетел?

Нет. Если техническую неисправность удалось устранить, значит, это была несерьезная проблема. Бывают временные решения, которые фактически «купируют» проблему до возвращения в основной аэропорт, где проводится более полное техническое обслуживание. Но это никак не влияет на безопасность полета. Если на борту произошло что-то серьезное, то производится замена воздушного судна, а неисправный самолет остается в аэропорту в ожидании дальнейших распоряжений руководства авиакомпании.

11. Почему одни пилоты сажают самолет мягко, а другие — довольно жестко?

И то, и другое является нормой. Толчок о землю надежнее, а мягкое касание комфортнее для пассажиров, но требует больше усилий со стороны летчиков. Российские пилоты обычно совершают мягкую посадку, которая называется kiss landing, а затем жестко прижимают самолет к земле. Иностранные пилоты предпочитают чуть «уронить» самолет, чтобы контакт с поверхностью был надежнее: вероятность проскальзывания при этом уменьшается, часть энергии самолета рассеивается, и для торможения требуется меньшая длина посадочной полосы. Хотя ощущается так, словно произошел удар о землю или самолет, образно говоря, чуть «попрыгал» по земле. Кстати, есть мнение, что сами пилоты научили пассажиров хлопать при посадке. Когда в длительных перелетах летали два экипажа, свободные пилоты делали 2–3 хлопка в момент посадки самолета, подражая звуку обучающего тренажера, и непосвященные пассажиры посчитали, что это выражение благодарности. С тех пор это вошло в традицию.

10. Почему в Европе авиабилеты такие дешевые?

Обычно полет в ту или иную страну авиакомпании совершает именно из той страны, где она зарегистрирована. Например, авиакомпания, зарегистрированная в Сербии, летает из страны А в страну Б через Сербию. Но на территории Евросоюза действует соглашение о том, что некоторые авиакомпании могут свободно летать между городами на территории ЕС, несмотря на страну регистрации. Этим пользуются лоукостеры. Например, авиакомпания, зарегистрированная в Ирландии, летает между городами А и Б в одной из стран Евросоюза. Тем не менее это правило и развитая инфраструктура транспорта в городах ЕС не единственные причины, которые влияют на цену билета.

При полете над определенной страной авиакомпания платит деньги за использование воздушного пространства. Например, нахождение в небе над Канадой или Россией стоит дороже, чем над странами ЕС. Опытные путешественники строят маршрут поездки, учитывая эти принципы. Например, если вы находитесь в Сербии, то можно добраться наземным транспортом до Болгарии, Венгрии, Хорватии, Греции или Словении, чтобы оттуда уже вылететь в нужном направлении и сэкономить при этом приличную сумму.

9. Что случится, если самолет экстренно садится в стране, для пребывания в которой вам нужна виза?

Вам ничего не грозит, если вы будете соблюдать требования представителей власти: можно свободно передвигаться по транзитной зоне, а если остановка длительная, то вас под охраной отвезут в отель или сопроводят в ресторан, но погулять по городу не разрешат. Недавно такой случай произошел с французами, чей самолет на пути в Шанхай совершил экстренную посадку в Иркутске. Из-за отсутствия визы им пришлось провести пару дней в отеле без права выйти в город, но никто не запрещал им общаться и принимать подарки от россиян: они пытались поддержать путешественников, внезапно оказавшихся в Сибири, где за окном на тот момент было около −18 °С.

8. Если забыл вещь в самолете, ее могут украсть?

В самолете находятся видеокамеры: в вестибюле и нередко также в потолочной части прохода. Если вы тайком прихватили плед или спасательный жилет, то вам стоит иметь в виду, что экипаж точно знает о вашем маленьком преступлении. Как только пассажиры покидают самолет, бортпроводники тщательно осматривают салон, а найденные вещи передают представителям авиакомпании, которые затем ищут владельцев через службу Lost and Found (бюро забытых вещей при аэропорте). При поступлении в бюро вещь упаковывают, опечатывают пломбой и оставляют на хранение на срок до нескольких месяцев.

7. Почему при насморке болят уши в самолете? Как справляются с этим стюардессы?

Во время полета при простуде или насморке сильно болят уши, у некоторых это ощущение сохраняется еще в течение суток после приземления. Стюардессы спасаются методом под названием «чебурашка»: берут несколько салфеток, смачивают их горячей водой, кладут на дно стакана, который затем прикладывают к уху. Боль проходит в течение минуты.

6. Почему нельзя заранее облить самолет противообледенительной жидкостью, чтобы вовремя улететь?

Бывает, что на улице −35 °С и самолет сразу идет на взлет, а в следующем аэропорту при более теплой погоде пассажиры ждут, пока судно обработают специальной противообледенительной жидкостью. Дело в том, что задача этой жидкости — избавить крылья самолета от замерзших осадков, которые влияют на аэродинамические свойства и могут стать причиной авиакатастрофы. Крылья обрабатывают непосредственно перед взлетом, чтобы на них не образовалась вот такая корочка.

В качестве дополнительной защиты при снегопадах самолет обрабатывают другим составом, который не дает снегу прилипать к крыльям, но полностью слетает при взлете. Однако если в течение 20 минут после ее нанесения самолет не взлетит, его ждет повторная обработка. Кстати, бывает, что эта жидкость попадет в систему вентиляции и в салоне появляются облака пара со сладким запахом. Знайте: это не пожар, но стоит все же вызвать бортпроводника.

5. Без каких деталей самолет все равно полетит?

Если из самолета убрать некоторые детали, это не повлияет на безопасность полета. Производитель учитывает такие случаи, поэтому не нужно переживать, если сняли один из обтекателей балок закрылков (на фото выше справа), а самолет идет на взлет. Командир всегда знает о подобных ситуациях: если он не заметил этого на предполетном осмотре самолета, то ему в любом случае сообщат техники.

4. У самолета бывает зимняя и летняя резина?

Нет. Колеса самолета не похожи на автомобильные. Шины для шасси разрабатывают с учетом иных требований нагрузки, скорости и других параметров. Внутри шин находится не сжатый воздух, а газ — азот. Благодаря этому они всегда сухие, имеют прочное сцепление с асфальтом и не замерзают.

3. Почему пилоты так боятся выехать на особую полосу?

Особая полоса — это EMAS (Engineered Materials Arresting System), которая создана для аварийной плавной остановки самолета и не дает ему выкатиться за пределы взлетно-посадочной полосы. EMAS располагается в конце полосы и сделана из больших и легких бетонных конструкций, обладающих повышенной хрупкостью. Колеса «вязнут», самолет останавливается, а риск получения травм экипажем и пассажирами снижается. К сожалению, такая полоса пока еще редкость для аэропортов, и пилоты боятся повредить самолет, считая, что лучше рискнуть и повернуть на травяное покрытие, откуда их могут вытянуть буксиром. На сегодняшний день EMAS уже доказала свою эффективность. А в будущем она могла бы предотвратить инцидент, подобный тому, что произошел с Boeing 737 в Чикаго.

Самолет при посадке выкатился с взлетно-посадочной полосы на скоростное автомобильное шоссе. Из 103 человек на борту никто не погиб, а сам лайнер был позже восстановлен и продолжил полеты. Однако жертвой стал 6-летний мальчик, находящийся в машине, на которую упал самолет. Для авиакомпании Southwest Airlines это стало первым событием с человеческими жертвами за 30 лет ее существования. Система EMAS могла бы остановить самолет и спасти жизнь ребенка.

2. Правда ли, что опасно лететь и на очень старых, и на очень новых самолетах?

И да, и нет. Важен и возраст, и год разработки модели. Лучше всего, если самолет разработали примерно 8–10 лет назад и уже есть богатый опыт его использования. Благодаря правильному обслуживанию лайнеры, собранные 10–15 лет назад, почти не уступают в плане надежности тем, что летают лишь пару лет. Но их выгоднее списывать после 15–20 лет службы, потому что более новые самолеты экономичны в использовании. Важно: При наличии выбора стоит избегать полетов на моделях, которым больше 25–30 лет, особенно если авиакомпания-владелец едва сводит концы с концами.

1. Где можно посмотреть меню авиакомпании до вылета? Как заказать особые блюда? И есть ли они в самолетах?

У каждой авиакомпании на сайте публикуют меню, из которого можно узнать, чем вас будут угощать на борту. Например, у «Аэрофлота» есть стандартное меню, блюда которого отличаются в зависимости от рейса, и специальное, которое включает в себя детское питание, горячее и десерты национальной кухни, вегетарианские блюда, а также питание, разработанное с учетом религиозных убеждений. Для заказа питания из специального меню нужно связаться с авиакомпанией за пару дней до вылета. Тогда к вылету на борт доставят и ваш спецзаказ: обычно на борту ровно столько еды, сколько и пассажиров. Хотя иногда на коротких рейсах, если самолет летит в одну сторону и сразу обратно, на борт грузят сразу два комплекта порций. Если же человек покупает билет в последний момент, то самолет может задержаться на стоянке, пока догружают дополнительный комплект еды. Кухня современного самолета выглядит следующим образом.

В самом низу стоят тележки, на которых развозят еду и напитки. В верхнем ряду — пустые контейнеры со стаканами и другими вещами. В среднем ряду находятся печки, где подогревают еду с помощью горячего воздуха. Пустая печка внутри выглядит вот так.

Она нагревается, а вентилятор гоняет воздух. Есть модели, где подогрев еды происходит благодаря пару. Это более деликатный режим, подходящий для блюд в бизнес-классе. Некоторые авиакомпании пользуются услугами поваров на борту, но их кухни выглядят примерно так же. Повара готовят и хранят заготовки в цехах бортового питания при аэропортах, а уже на борту самолета подогревают, собирают и сервируют еду.

Бонус: если пить кофе в самолете вредно, то почему его пьют сами пилоты?

На борту одних лайнеров воду подогревают в специальных сосудах, на борту других работают настоящие кофеварки, которые могут приготовить капучино или латте. В обоих случаях предполагается, что вода подогревается до температуры кипения, что убивает в ней большинство бактерий, которые могли попасть туда. В то же время, если качество воды плохое, кипятить следует дольше. Поэтому, пожалуй, лучше всего поступать так: Без всяких опасений можно пить бутилированную воду или сок, особенно если это индивидуальная порция.

Чай и кофе лучше не заказывать, если вы летите из страны, где есть проблемы с доступом к чистой питьевой воде.

Не заказывайте больше одной порции алкоголя, чтобы иметь возможность быстро реагировать при экстренной ситуации.

А какие вопросы одолевают вас перед полетом или во время него?