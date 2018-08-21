9 странных фактов о том, как путешествует королевская семья (Спойлер: королева тоже проходит пограничный контроль)

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Британской королевской семье приходится много путешествовать с официальными визитами, чтобы поддерживать хорошие отношения между Англией и другими странами. Обычно члены королевской семьи отдают предпочтение частным самолетам, но иногда им приходится летать обычными авиалиниями. И тогда вы можете увидеть принца Гарри и Меган Маркл, сидящих в хвосте самолета у туалета. Да, такой случай на самом деле был. И это еще далеко не самая необычная картина. В этой статье мы расскажем о самых странных фактах и интересных правилах, связанных с путешествиями королевской семьи.

AdMe.ru объяснит, почему Кейт Миддлтон и принцу Уильяму вообще-то запрещено подниматься на борт самолета с детьми и почему принц Гарри оказался в центре скандала, когда решил навестить Меган Маркл в Канаде и сам заплатил за билет.

1. Ограниченный бюджет

У королевской семьи есть бюджет на поездки, финансируемый британскими налогоплательщиками, и он ограничен. Так, в 2016–2017 годах перемещения монархов обошлись бюджету в £ 4,5 млн. Поэтому частный самолет они могут нанимать только во время поездок, которые связаны с государственными делами. Во всех остальных случаях они летят как обычные пассажиры. Причем членов королевской семьи можно встретить не только на рейсах компаний вроде British Airways. Так, принц Гарри и Меган Маркл не так давно были замечены на рейсе British Airways во время поездки в Ниццу, пара сидела в задней части самолета у туалета. А принц Уильям вместе с братом летел лоукостером Flybe со свадьбы внучки Елизаветы II Зары Филлипс, которая проходила в Эдинбурге.

2. Запрет на роскошь

Члены королевской семьи не всегда могут взять себя в руки и начать экономить. Так, принц Чарльз известен как любитель роскошных путешествий. Его поездки в Румынию, Италию и Австрию обошлись бюджету в £ 154 тыс. В прошлом году это был самый дорогой и самый скандальный вояж королевской семьи. Журналисты тут же подсчитали, что за эту же сумму можно было купить самолет ВВС США. В отличие от сына, который не прочь спустить деньги налогоплательщиков, сама королева Елизавета часто выбирает более бюджетный вариант и с самолета пересаживается на поезд. Она отдает предпочтение не специальному королевскому составу, а обычным поездам. Именно так она поступила, когда отправилась на фестиваль в Норфолк. Говорят, королева следит за тем, кто и сколько в семье тратит на перелеты и переезды, и может довольно жестко высказаться, если ей кажется, что это уже перебор. Поэтому члены королевской семьи изо всех сил пытаются показать, что готовы снижать издержки и экономить. Так, Кейт Миддлтон свой первый официальный визит в Нидерланды совершила на рейсе British Airways, а потом она и принц Уильям вместе полетели с официальным визитом в Лос-Анджелес на обычном коммерческом рейсе.

3. Аренда у друзей

Впрочем, дружеских связей никто не отменял — говорят, если члены королевской семьи не хотят пользоваться услугами обычной авиакомпании, они могут позаимствовать частный самолет у друзей. По слухам, так делают Кейт Миддлтон и принц Уильям — они периодически пользуются самолетом британского миллиардера Хью Гросвенора, чтобы слетать в отпуск. Пара также любит пляжный отдых — папарацци часто фотографируют их у бассейна или на яхте с друзьями.

4. Общественное, а не личное

Все становится сложнее, если члены королевской семьи совмещают деловой визит с отдыхом. Как быть в этой ситуации и кому платить за перелет, до сих пор не до конца понятно. Так, принц Гарри здорово рисковал, когда после официальной поездки на Карибы он вдруг отменил свой оплачиваемый государством рейс British Airways и, вместо того чтобы лететь домой, отправился к Меган Маркл в Канаду. Гарри решил навестить любимую, которую к тому моменту не видел уже 3 недели. Гарри сам заплатил за билет, но его поступок вызвал осуждение в британском обществе, ведь он бросил вызов официальной королевской политике, согласно которой члены королевской семьи не должны сочетать личные поездки с официальными визитами.

5. Деловая одежда

Обычные люди могут позволить себе одеться в полет так, чтобы им было удобно. Трикотажные легинсы, кроссовки, толстовка. Но все это не касается королевской семьи. И во время полета, и по прилету они должны быть облачены в деловой костюм и выглядеть идеально. Так, Кейт Миддлтон всегда облачена в свой фирменный костюм, состоящий из юбки и жакета, или в платье, а принц Уильям — в блейзер или пиджак, рубашку и брюки. Вы никогда не увидите членов королевской семьи, выходящих из самолета в обычной повседневной одежде.

6. Паспортный контроль

Все члены королевской семьи обязаны иметь загранпаспорта и проходить пограничный контроль, как и остальные пассажиры. Так, маленький принц Джордж должен был получить паспорт для поездки в Австралию, и за него заплатили пошлину в размере $ 65. Королевская семья придерживается всех таможенных правил и правил иммиграции, но, конечно, в очередях они не стоят и досмотр проходят быстрее, чем простые пассажиры. Королева Елизавета — единственный человек, который не нуждается в паспорте, поскольку паспорта выдаются от имени Ее Величества. Но и она вынуждена проходить проверку каждый раз, когда вылетает или выезжает из Великобритании, сообщая на границе свое полное имя, возраст, адрес, гражданство, пол и место рождения.

7. Два наследника в самолете

Королевский протокол гласит, что два наследника трона никогда не должны летать на одном рейсе вместе, чтобы королевский род был защищен. И, несмотря на отсутствие официальных правил, наследники все равно должны получить разрешение на полет от королевы Елизаветы. Но королева порой бывает очень благосклонна. Так, принцу Уильяму она разрешила сделать исключение, когда его сыну было всего 9 месяцев, — принц Джордж сопровождал своих родителей в турне по Австралии и Новой Зеландии в 2014 году. В сентябре 2016 года они вчетвером с Кейт и детьми летали в Канаду. А в июле 2017 года семья объездила Польшу и Германию, во время поездки у них было 3 перелета.

8. Время на чай

Куда бы ни ехала или летела королева Елизавета, она никогда не изменяет одной привычке — традиционный послеобеденный чай. Она предпочитает английский завтрак, в который входят свежеиспеченная лепешка, традиционный английский чай и ее любимый торт. Когда королева путешествует поездом, ее помощники знают, что чай и любимые напитки нужно подать 4 раза в строго определенное время. Ее Величество наслаждается джином с ломтиком лимона перед обедом, затем бокал вина во время еды и сухое мартини в завершение дня. Перед сном королева любит выпить бокал шампанского.

9. Охрана и фирменный багаж

Королевская семья иногда может позволить себе летать лоукостерами, но никогда не ездит без охраны. Во время поездки всех членов семьи сопровождают специально обученные люди, отвечающие за их комфорт и безопасность. Но вряд ли вы обратите на них внимание, потому что обычно охрана немногочисленна. В среднем в королевской свите от 7 до 11 человек. Еще одна фирменная фишка монаршей семьи — специальные логотипы и бирки на королевском багаже. Например, когда принц Уильям отправился с визитом в Австралию, журналисты заметили, что его багаж был помечен буквой W и короной. Кейт в этом плане более эклектична, хотя в одной из поездок ее багаж состоял из 25 сумок и чемоданов. Багаж каждого члена королевской семьи по специально разработанной и утвержденной системе маркируют биркой определенного цвета. Так, у маленького принца Джорджа бирки синего цвета, а багаж королевы Елизаветы помечают бирками с надписью «Королева».

А у вас в путешествиях есть какие-то правила или ритуалы, которых вы обязательно придерживаетесь? Расскажите нам о них в комментариях.