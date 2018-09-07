14 привычных вещей в доме, которые могут навредить вашему ребенку. О половине мы даже не задумывались

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Ежедневно миллионы детей страдают от непреднамеренных травм, вызванных падениями, отравлениями или ожогами. Часто это происходит прямо в доме, ведь как бы ни старались родители его обезопасить, порой им трудно за всем уследить. К тому же распознать угрозу в том, что окружает тебя на протяжении многих лет, не всегда удается.

Специально для обеспокоенных родителей AdMe.ru составил топ самых распространенных угроз здоровью и жизни ребенка, которые хоть и не всегда очевидны, но вполне реальны. Но, главное, их можно устранить, и об этом мы тоже расскажем.

1. Комнатные растения

Горшки с цветами обычно стоят на видном месте, и ничто не мешает малышу попробовать на вкус то или иное растение. Увы, последствия могут быть печальными. К примеру, ядовитые листья азалии способны вызвать токсический шок, а диффенбахия, которую зачастую выращивают в помещении, провоцирует отек гортани. Чтобы подобного не случилось, придется избавиться от всех потенциально опасных растений.

2. Заглушки для розеток

Заглушки для розеток уже давно не новинка. Вот только обычные не так уж и сложно вытащить, а внимания они привлекают немало. Так что выбирайте сложные заглушки-замки, а лучше закройте все розетки мебелью — это куда надежнее. Ну а если вы собираетесь делать капитальный ремонт, то стоит заранее поставить самозакрывающиеся розетки.

3. Подушки и бортики

Подушки и мягкие бортики для кроватки несут в себе вполне реальную угрозу: переворачиваясь во сне, младенец может уткнуться в них носом и задохнуться. А еще дети часто получают травмы, запутавшись в декоративных деталях. Чтобы этого избежать, оставьте в кроватке только матрас — младенцу этого достаточно.

4. Скользкая ванна

Поскользнувшись в ванне, ребенок наверняка заработает ушиб, а оставшись без родительского присмотра даже на пару минут, он может захлебнуться. Постелите на дно ванны рельефный резиновый коврик — он уменьшит скольжение. На кран наденьте чехол, который смягчит возможный удар, а к стене у края ванны привинтите поручни — они помогут ребенку 3–4 лет подтянуться и вылезти из воды.

5. Укромные места

Вполне вероятно, что, спрятавшись в сундуке с тяжелой крышкой или в узкой коморке, заставленной коробками, маленький ребенок не сумеет выбраться оттуда самостоятельно и сильно испугается. Держите такие места на замке, и тогда, куда бы в доме ребенок ни отправился, вы быстро его найдете.

6. Мусорное ведро

Мусор, как и все пестрое, иногда привлекает к себе детское внимание. Чтобы малыш не выудил из мусорного ведра и не попробовал на вкус то, что может привести к отравлению (скажем, испорченную конфету или бутылку от бытовой химии), закрывайте ведро крышкой и прячьте — хотя бы в шкаф под раковину.

7. Перила

Если малыш достаточно подрос, чтобы самостоятельно передвигаться по лестнице, но вы боитесь, что он провалится между широко расположенными столбиками перил, — попробуйте протянуть между перилами рыболовную или синтетическую сеть: она не даст ребенку упасть. И не забудьте про ворота безопасности — дверцы, перекрывающие путь на лестницу самым маленьким.

8. Провода

Отказаться от использования техники в наши дни невозможно, зато спрятать провода — вполне реально. Удлинитель, к примеру, лучше убрать в пенал, который вы можете как купить, так и смастерить из обувной коробки. Некоторые провода получится закрепить под столешницей, а другие провести по стенам при помощи специальных зажимов. Еще один верный способ — зафиксировать провода клейкой лентой прямо на полу.

9. Скользкий пол

Скользкий пол и дыры на ковре могут стать причиной весьма травматичного падения малыша, который уже вовсю бегает по дому. Если вы этого опасаетесь, то поставьте на ковер заплаты, а в крайнем случае закройте дыры мебелью или уберите ковер вообще. Пол обработайте специальным средством — это займет всего 10–15 минут. В ванной постелите резиновый коврик.

10. Ящики

Чтобы малыш не добрался до содержимого комода или не уронил на себя тяжелый ящик, уже давно придуманы особые блокираторы. Магнитные и раздвижные замки, липучки и просто фиксаторы защитят ценные вещи от ребенка, а ребенка — от возможных травм.

11. Питомцы

Даже самые дружелюбные животные таят в себе скрытую угрозу, поэтому питомцы ваших детей должны быть обследованы ветеринаром, привиты и хорошо воспитаны. К выбору пушистого друга отнеситесь с большим вниманием: заводите собак и кошек «семейных» пород. Следите за тем, чтобы ребенок не пробовал еду из миски и не влезал в домик животного. Научите детей уважать своих питомцев, и тогда те не проявят агрессию.

12. Полиэтиленовые пакеты

Родители порой забывают спрятать от ребенка обычные полиэтиленовые пакеты, и очень зря — любопытного малыша может заинтересовать блестящая шуршащая штука, которую можно пожевать или натянуть на голову. Обязательно уберите пакеты туда, откуда ребенок их не достанет.

13. Газовая плита и мойка

Чтобы исключить опасные игры с газовой плитой, наденьте на выключатели блокирующие колпачки, благодаря которым «колесики» перестанут поворачиваться. А если вы поставите в мойке смеситель с терморегулятором и установите лимит температуры, то ребенок не обожжется слишком горячей водой.

14. Декор

Тяжелые вазы, статуэтки и застекленные фоторамки могут упасть на ребенка, а искусственные фрукты и ароматические свечи нередко оказываются съедены. Чтобы этого не случилось, уберите из комнат все, что можно попробовать на вкус, а также хрупкие неустойчивые предметы. К примеру, фоторамку можно повесить на стену, а статуэтки временно заменить мягкими фигурками.

И помните: хотя существует много разных способов уберечь ребенка от бытовых травм, научить его правилам безопасности не менее важно, чем спрятать острые предметы.

А что делаете вы, чтобы обеспечить детям безопасность в доме?