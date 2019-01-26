Какие имена запрещены в разных странах мира (За Гермиону как-то обидно)

0

0

0

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Часто родителям хочется наградить своих детей редким именем, но не всегда им это удается. Правительства многих стран стараются оградить своих новорожденных граждан от неловких ситуаций в будущем и даже создают списки запрещенных имен. Правда, критерии у всех разные, и если во Франции вам запретят называть ребенка оскорбительным словом, то в Саудовской Аравии не дадут назвать дочку Королевой, пусть даже слово совсем не обидное.

Во многих странах законы, регулирующие детские имена, исходят из простого принципа: имя не должно звучать как ругательство или обидное слово, а также не должно доставлять ребенку проблем в будущем. Однако в некоторых государствах запрет может распространяться на вполне обычные имена, если они нарушают культурные традиции. Мы в AdMe.ru уже немного затрагивали тему запрещенных имен и сегодня вновь готовы удивить вас необычными законами и действительно экстравагантными вариантами.

Франция

До 1993 года выбор имен для детей контролировался законом, введенным еще Наполеоном Бонапартом. Он определял, какие имена являются приемлемыми. Сегодня работники, оформляющие свидетельства о рождении, обязаны сообщать в местный суд об именах, которые могут повлечь за собой издевательства над ребенком. В таком случае суд может запретить имя. Запрещенные имена: Нутелла, Клубника, Мини Купер, Принц Уильям.

Саудовская Аравия

Правительство страны запрещает иностранные имена, а также те, которые можно счесть неприличными, богохульными, нарушающими социальные и религиозные традиции. Запрещенные имена: Линда, Ангел, Майя, Королева, Алиса, Бен, Пророк.

Исландия

Родители могут выбрать имя из утвержденного списка, в котором примерно по 1 800 вариантов для каждого пола (исключение — если оба родителя иностранцы). Если имя не входит в список, сначала его должен одобрить специальный комитет. Имя не должно конфликтовать с правилами исландской грамматики и орфографии. Например, если имя содержит буквы Q или W, оно будет запрещено, так как этих букв нет в исландском алфавите. Запрещенные имена: Хэрриет, Дункан, Зои, Энрике, Людвиг.

Португалия

В этой стране имена должны быть традиционно португальскими, явно обозначать пол и не должны походить на прозвища. Чтобы родителям было проще ориентироваться в правилах, был составлен специальный список разрешенных имен. Запрещенные имена: Рианна, Нирвана, Викинг, Сайонара, Джимми.

Германия

В Германии нельзя просто дать ребенку имя, сначала его должен одобрить местный отдел регистрации граждан. Здесь также под запретом любые слова, которые могут негативно повлиять на благополучие детей. Кроме того, имя должно идентифицировать пол, а если вы выбираете гендерно нейтральное, то должны выбрать второе имя, которое отвечает этому требованию. Нельзя в качестве имен использовать названия продуктов или предметов и фамилии. Запрещенные имена: Адольф Гитлер, Усама Бен Ладен, Вудсток, Граммофон.

Дания

Имя можно выбрать из одобренного списка, в котором их 18 000 женских и 15 000 мужских. Если вы хотите назвать ребенка по-другому, придется сначала получить разрешение. Имя должно идентифицировать пол и соответствовать орфографии страны. Запрещенные имена: Обезьяна, Плутон, Камммилла (да, с тремя «м»), Эшли (Ashleiy), Jacobp.

Малайзия

В списке запрещенных имен оказались титулы, цифры, цвета, овощи, фрукты, техника, вульгарные выражения. Если родители все равно хотят дать ребенку такое имя, они могут подать специальное заявление. Запрещенные имена: Безумец, Вонючая Голова, Горбун, 007, Гитлер.

Швеция

Здесь нельзя назвать ребенка одной буквой, а также давать детям «очевидно неподходящие» имена, которые могут повлечь за собой какой-либо дискомфорт для носителя. Запрещенные имена: Элвис, Аллах Акбар, K8lyn.

Швейцария

В Швейцарии, как и в Германии, имя должно получить одобрение отдела регистрации граждан. Нельзя в качестве имен использовать фамилии, имена библейских злодеев, названия брендов и географических мест. Нельзя давать мальчикам женские имена и наоборот. Под запретом любые оскорбительные, шокирующие, вызывающие смех варианты. Запрещенные имена: Каин, Иуда, Бруклин, Шанель, Мерседес, Париж (Пэрис).

Великобритания

В Великобритании нет законов, контролирующих имена, однако может быть отказано в регистрации имен, состоящих из нецензурных выражений, цифр, титулов, а также если их невозможно произнести.

Новая Зеландия

Запрещены имена, которые могут нанести ущерб кому-либо, превышающие 100 знаков и напоминающие титулы или звания. Поэтому, например, под запретом имя Justice: слово не только означает «справедливость», но и служит обращением к судьям. Запрещенные имена: «.», Толстяк, Люцифер, Иисус Христос, С Гавайи Талула Танцует Хулу, Констебль, Святой (Saint), Chief Maximus, 4real, Mafia No Fear.

Китай

Раньше в Китае нельзя было называть детей именем действующего императора. Сегодня ограничения связаны с языком: в китайском 70 000 знаков, но не все из них пригодны для машинного считывания. Соответственно, имя подбирается такое, чтобы его можно было ввести в компьютерную форму.

Мексика

В Мексике запрещены имена, которые несут уничижительное значение, не имеют смысла или могут привести к издевательствам. Также нельзя давать детям имена несуществующих персонажей. Запрещенные имена: Обрезание, Гермиона, Бургер Кинг, Робокоп, Леди Ди, Трусы, Шпинат, Твиттер, Покахонтас, Рождество, E-mail.

Марокко

В Марокко ребенка могут не зарегистрировать под именем, которое ему выбрали родители, если оно иностранное. Например, имя Sarah находится под запретом из-за иностранного написания, а арабский вариант Sara не вызывает проблем и является разрешенным.

Россия

С 2017 года в России запретили называть детей цифрами, буквенно-цифровыми обозначениями, числительными, символами и не являющимися буквами знаками, бранными словами, рангами, должностями, титулами.

Австралия

В Австралии есть список запрещенных имен, куда входят преимущественно титулы и звания. Кроме того, нельзя использовать ругательства, слишком длинные слова, а также те, что включают в себя символы, которых нет в английском алфавите. Диакритические знаки, скобки и наклонные черты тоже под запретом. Запрещенные имена: #ROFL, LOL, iMac, Иисус Христос, Марихуана, Австралия, Сатана, Сестра, Бог.