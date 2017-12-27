Какими получились дети у 15 самых красивых мужчин планеты
Некоторое время назад мы подсмотрели за детьми самых очаровательных женщин мира и сравнили, насколько сильно те унаследовали гены красоты.
На этот раз AdMe.ru предлагает полюбоваться отпрысками 15 «горячих» мужчин, известных на всю планету.
Примечание: мы собрали фотографии не всех детей, зато в конце вас ждет приятный бонус.
15. Джуд Лоу,
его сын Рафферти, 21 год,
и дочь Айрис, 17 лет
14. Пирс Броснан
и его сыновья: Дилан, 20 лет,
и Пэрис, 16 лет
13. Гари Олдман
и его сын Чарли, 18 лет
12. Юэн Макгрегор
и его дочери: Клара, 21 год,
и Эстер, 16 лет
11. Ален Делон
и его сын Ален-Фабьен, 23 года
10. Сильвестр Сталлоне
и его дочери: Софи, 21 год,
Систин, 19 лет,
и Скарлет, 15 лет
9. Джонни Депп
и его дочь Лили-Роуз, 18 лет
8. Мел Гибсон
и его сын Майло, 27 лет
7. Антонио Бандерас
и его дочь Стелла, 21 год
6. Клинт Иствуд
и его сын Скотт, 31 год
5. Арнольд Шварценеггер
и его сын Патрик, 24 года
4. Эрик Робертс
и его дочь Эмма, 26 лет
3. Алек Болдуин
и его дочь Ирландия, 22 года
2. Дженсен Эклс
и его старшая дочь Джастис Джей, 4 года
1. Криштиану Роналду
и его первенец Криштиану Роналду-младший, 7 лет
Бонус: эволюция красоты в семействе Скарсгорд. Стеллан,
его старший сын Александр, 41 год,
и средний — Билл, 27 лет
Фото на превью Metro-Goldwyn-Mayer, EastNews