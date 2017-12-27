Какими получились дети у 15 самых красивых мужчин планеты

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Некоторое время назад мы подсмотрели за детьми самых очаровательных женщин мира и сравнили, насколько сильно те унаследовали гены красоты.

На этот раз AdMe.ru предлагает полюбоваться отпрысками 15 «горячих» мужчин, известных на всю планету.

Примечание: мы собрали фотографии не всех детей, зато в конце вас ждет приятный бонус.