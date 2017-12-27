Какими получились дети у 15 самых красивых мужчин планеты

Некоторое время назад мы подсмотрели за детьми самых очаровательных женщин мира и сравнили, насколько сильно те унаследовали гены красоты.

На этот раз AdMe.ru предлагает полюбоваться отпрысками 15 «горячих» мужчин, известных на всю планету.

Примечание: мы собрали фотографии не всех детей, зато в конце вас ждет приятный бонус.

15. Джуд Лоу,

его сын Рафферти, 21 год,

и дочь Айрис, 17 лет

14. Пирс Броснан

и его сыновья: Дилан, 20 лет,

и Пэрис, 16 лет

13. Гари Олдман

и его сын Чарли, 18 лет

12. Юэн Макгрегор

и его дочери: Клара, 21 год,

и Эстер, 16 лет

11. Ален Делон

и его сын Ален-Фабьен, 23 года

10. Сильвестр Сталлоне

и его дочери: Софи, 21 год,

Систин, 19 лет,

и Скарлет, 15 лет

9. Джонни Депп

и его дочь Лили-Роуз, 18 лет

8. Мел Гибсон

и его сын Майло, 27 лет

7. Антонио Бандерас

и его дочь Стелла, 21 год

6. Клинт Иствуд

и его сын Скотт, 31 год

5. Арнольд Шварценеггер

и его сын Патрик, 24 года

4. Эрик Робертс

и его дочь Эмма, 26 лет

3. Алек Болдуин

и его дочь Ирландия, 22 года

2. Дженсен Эклс

и его старшая дочь Джастис Джей, 4 года

1. Криштиану Роналду

и его первенец Криштиану Роналду-младший, 7 лет

Бонус: эволюция красоты в семействе Скарсгорд. Стеллан,

его старший сын Александр, 41 год,

и средний — Билл, 27 лет

Фото на превью Metro-Goldwyn-Mayer, EastNews

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4 Комментарии
  • 27 декабря 2017
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