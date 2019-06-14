Как звезда русского балета Рудольф Нуреев, сбежавший из СССР, стал настоящей легендой на Западе

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Его считали одним из самых известных танцовщиков XX века, а техника и прыжок Нуреева до сих пор остаются эталонными. Слава Рудольфа Нуреева на Западе была оглушительной, он блистал на лучших сценах, а на родине в СССР был персоной нон грата.

Нас в AdMe.ru поразила история легендарного артиста, и мы решили отследить весь его недолгий, но яркий творческий путь.

Детство и любовь к танцу

Рудольф Нуреев родился в 1938 году. Это произошло в поезде, который следовал во Владивосток. Его мать была на последних неделях беременности, когда поехала к мужу в Маньчжурию вместе с 3 дочками. Раннее детство мальчика пришлось на военное время, которое семья провела в селе Щучье неподалеку от Уфы. То время Рудольф вспоминал с неохотой, поскольку в памяти остались лишь холод, голод и темнота. В 5 лет мама привела мальчика на балет «Журавлиная песнь». Он был так восхищен танцем, что попросил мать записать его в танцевальный кружок в детском саду. Однако отец был категорически против занятий сына, он даже порол мальчика ремнем, чтобы отвадить от танцев.

Несмотря на угрозы отца, Рудольф продолжал ходить в кружок народного танца, а в 11 лет талантливого и пластичного мальчика заметила бывшая балерина из легендарной труппы Дягилева Анна Удальцова. Она занималась с ним полгода и позже убедила поступать в Ленинградское хореографическое училище. Чтобы заработать денег на билет в Ленинград, Рудольф давал уроки танцев.

Позднее поступление в училище и успех

«Взлететь в воздух не проблема. Вот приземлиться гораздо сложнее». Рудольф Нуреев

К моменту поступления в хореографическое училище Рудольфу Нурееву было уже 17 лет — это очень поздно по балетным меркам. Обычно в училище приходят дети 12 лет, поэтому однокурсники Нуреева сильно превосходили его в плане мастерства. Из-за возраста и незнания основ балета другие ученики постоянно дразнили и подшучивали над ним, считали его деревенщиной, поэтому дальнейшее проживание в общежитии оказалось невозможным. К счастью, на помощь пришел наставник и педагог Рудольфа — Александр Пушкин. Он предложил Нурееву поселиться в его доме.

Рудольф Нуреев в балете «Федра». 1960 год.

Несмотря на все трудности, после окончания хореографического училища Нуреев становится членом труппы Мариинского театра оперы и балета в Ленинграде. На этом настояла прима-балерина театра Наталия Дудинская. Юный Рудольф дебютирует на сцене вместе с Дудинской в балете «Лауренсия».

«Я танцую для собственного удовольствия. Если вы пытаетесь доставить удовольствие всем — это неоригинально». Рудольф Нуреев.

Майя Плисецкая говорила о феномене популярности Рудольфа Нуреева так: «Он весь полыхал движением, если можно движение измерить термометром. Пафос танца в нем пламенел, как огонь, сжигающий свои жертвы на эшафотах. Дарование его обладало чудодейственным свойством согревать сердца, а то и сжигать в человеке зло и неразумие».

Рудольф Нуреев и балерина Карен Кейн.

Нуреев мгновенно завоевал сердце публики. Он принимает участие во множестве конкурсов не только в Москве, но и в Вене, Болгарии, ГДР, и везде его блестящие сольные партии отмечают наградами. Рудольф отличался очень нестандартной манерой танца — такую технику исполнения, как у него, до этого никто не встречал. Он танцует в «Спящей красавице», «Лебедином озере» и становится настоящей звездой Мариинского театра.

Побег из СССР

Вскоре труппу приглашают выступить в Парижской опере. Руководство театра опасается брать талантливого, но очень своенравного Нуреева во Францию, поэтому поездка в 1961 году должна была пройти без него. Тем не менее принимающая сторона настаивает на том, что Нуреев должен выступить в Париже, и танцору все-таки выдают французскую визу. Тогда еще никто не знает, что Рудольф уезжает из СССР на много лет. После нескольких выступлений в Париже от сотрудников КГБ приходит требование немедленно снять молодого артиста со всех спектаклей и срочно отправить обратно в СССР. Формально Нуреев «нарушил режим нахождения за границей» — он вел себя слишком свободно и не подчинялся требованиям сотрудников спецслужб, которые сопровождали советских артистов.

Рудольф Нуреев в роли Гамлета.

Однако план провалился: когда Нуреев оказался в аэропорту Ле-Бурже, он обратился к французским полицейским со словами: «Я хочу остаться в вашей стране». Это и предопределило всю дальнейшую жизнь знаменитого танцора. Он просит политическое убежище во Франции и становится одним из самых знаменитых «невозвращенцев» в отечественной истории. Танцор остался в Париже с 36 франками в кармане.

«Никогда не оглядывайся назад, иначе свалишься с лестницы». Рудольф Нуреев

Побег Нуреева на Запад произвел в СССР эффект разорвавшейся бомбы, ведь всего 2 месяца назад Гагарин вернулся из космоса и Союз праздновал идеологическую победу. Такого предательства артисту не простили — он был осужден в СССР за измену Родине и приговорен заочно к 7 годам тюрьмы. При этом всем его друзьям и знакомым было запрещено каким-либо образом общаться с «предателем».

Западная жизнь

Во Франции Рудольф стал членом труппы Театра Елисейских полей и вскоре блестяще исполнил партию Голубой птицы в балете «Спящая красавица». Позднее, на закрытии последнего парижского сезона, он исполнил сольную партию в этом спектакле вместе с примами-балеринами театра. Несмотря на успех, спустя 6 месяцев артист был вынужден покинуть Францию, поскольку ему отказали в предоставлении политического убежища.

Талантливого танцора с удовольствием приняли в Великобритании, он переезжает в Лондон и вскоре знакомится с известной балериной Марго Фонтейн. Тогда Марго исполнилось уже 42 года, она планировала завершать карьеру и уходить со сцены.

Рудольф Нуреев и Марго Фонтейн. 1963 год.

23-летний Рудольф убедил приму остаться на сцене, и их блестящий дуэт просуществовал более 15 лет. Им аплодировал весь мир. До сих пор исполнение партий в балете «Жизель» Нуреевым и Фонтейн считается эталонным.

«Чувственный пыл Нуреева стал идеальным контрастом выразительной чистоте Фонтейн, рождающейся из нетронутых запасов страсти и воздушной грации». Диана Солуэй

Рудольф Нуреев и Марго Фонтейн в балете «Потерянный рай». 1967 год.

После исполнения главных партий в балете «Лебединое озеро» в Вене зрители устроили Нурееву и Фонтейн такие бурные овации, что занавес поднимался более 80 раз — это стало театральным рекордом.

«Рудимания»

Вскоре Рудольф Нуреев получил австрийское гражданство и выступал по всему миру. Он очень интенсивно работал, а в 1975 году поставил рекорд, дав 300 концертов за год. Причем Нуреев не ограничивался только классическим балетом, он также участвовал в современных постановках. Также артист делал собственные варианты классических спектаклей вроде «Лебединого озера» и «Щелкунчика» и ставил оригинальные балеты.

Нуреев снимался и в кино. Первую роль он сыграл еще в СССР в фильме «Души исполненный полет». Потом была биографическая драма «Валентино» и фильм «На виду», где Рудольф сыграл в дуэте с молодой Настасьей Кински.

6 лет Рудольф Нуреев руководил труппой Гранд-опера в Париже. Он активно продвигал на первый план начинающих артистов, давал им лучшие роли, игнорируя при этом действующую иерархию, согласно которой сольные партии отдавались примам и солистам. Раньше такого подхода мировая практика не знала. Нуреев воспитал целую плеяду молодых танцоров, ставших настоящими звездами балета: Сильви Гиллем, Лоран Илер и многие другие.

«В каждом, кто выходит на балетную сцену, будет жить частичка меня». Рудольф Нуреев

Рудольф Нуреев на репетиции «Лебединого озера» с танцором Лораном Илером.

Нурееву приписывали романы со многими известными людьми — Фредди Меркьюри, Ив Сен-Лораном, Элтоном Джоном. Но в разгар своего успеха Нуреев встретил главную любовь своей жизни — датского танцовщика Эрика Бруна. Хотя отношения между двумя талантливыми артистами складывались не всегда просто, они были вместе 25 лет — до самой смерти Эрика.

Рудольф Нуреев и Эрик Брун. 1962 год.

«Жениться нужно на самом себе. Если у вас развод с самим собой, ничто не сделает вас счастливым. Ни деньги, ни награды, ни семьи...» Рудольф Нуреев

Позднее со сцен лучших мировых театров мира Нуреев ворвался в поп-культуру и даже снялся в эпизоде популярного «Маппет-шоу», где станцевал номер из «Лебединого озера» со свинкой мисс Пигги. Артист был буквально везде: в газетах, журналах, на телевидении.

Слава Нуреева на Западе была столь велика, что появился даже особый термин — «рудимания». Однажды на пике славы танцор приехал в телестудию прямо со спектакля, и аудитория взорвалась такими овациями, что ведущий сказал: «Мику Джаггеру аплодируют меньше». Он общался с принцессой Дианой, Элизабет Тейлор и Джеки Кеннеди.

Главная заслуга Рудольфа Нуреева заключается в том, что он изменил традиционное для классического балета отношение к мужским партиям. Раньше роль танцоров-мужчин была вторичной, они были нужны для поддержки балерин.

Последние годы и след в искусстве

В 44 года у знаменитого танцора обнаружили ВИЧ, поэтому в последние годы жизни Рудольф уже не мог танцевать. Но все равно он не расстался с театром и начал выступать как дирижер. В 1992 году артист даже приехал в Казань, где дирижировал балетами «Щелкунчик» и «Ромео и Джульетта».

Рудольф Нуреев с балериной Флоранс Клер в Метрополитен-опера.

Звезда мирового балета Рудольф Нуреев скончался в возрасте 54 лет. Согласно его завещанию, он был похоронен на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем. Оформлением надгробия артиста занимался ведущий художник Парижской оперы. Зная любовь Рудольфа к персидским коврам, он создал один из них из мозаики на могиле своего друга.

После смерти мэтра его дело продолжает жить — каждый год в Казани проходит фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуреева. Также в память о великом танцоре снято множество документальных и художественных фильмов, театральных постановок. В 2018 году английский актер и режиссер Рэйф Файнс снял драму «Нуреев. Белый ворон», посвященную жизни и творчеству Рудольфа Нуреева. Лента с успехом прошла в мировом прокате.

А вы любите балет? Вам была знакома история Нуреева?