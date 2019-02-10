Как знакомились, когда тиндера и в помине не было. 20+ старинных брачных объявлений

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В наш век высоких технологий одинокие сердца все чаще ищут свою половинку в социальных сетях и на сайтах знакомств. А вот в старину и в Российской империи, и за рубежом популярным способом найти спутника или спутницу жизни были газеты. Существовали даже специализированные издания, целиком состоящие только из брачных объявлений. Тексты этих старинных объявлений удивляют не только изысканным стилем изложения, но и порой весьма причудливыми требованиями к кандидатам.

Мы в AdMe.ru буквально растаяли от трогательных призывов тех, кто когда-то искал свой идеал. Чтобы наши читатели еще больше прониклись романтической атмосферой, мы дополнили статью милейшими винтажными фотокарточками и почтовыми открытками.

Женюсь на умной, элегантной, богатой. Сам я не глуп, наружность — симпатичная, богат ли — не знаю: ведь теперь идет переоценка ценностей. Брачная газета (1918 год)

Грустно, тоскливо в осенний ненастный вечер, а сердце так и просит любви и счастья. Приди же, милая, дай счастья в браке студенту. Брачная газета (1917 год)

Одинокий джентльмен с хорошей зарплатой, здоровый, среднего возраста, христианин, хотел бы встретиться с нравственной леди-христианкой, которая может помочь в работе: умеет быстро печатать стенограммы и вообще может быть полезной при встрече с высокопоставленными людьми; предложу брак, если подойдем друг другу по духу. San Francisco Chronicle (1913 год)

Только с бедной, но обязательно красивой (некрасивых прошу не беспокоиться) барышней не старше 18 лет, высокой, хорошо сложенной, интеллигентной, желательно знающей музыку и иностранный язык, православной желаю познакомиться. Цель — брак. Я красив, 34 лет, помещик, миллионер. Обязательно к письму прошу приложить фотографическую карточку. Брачная газета (1917 год)

Мечтою взлелеянный мой идеал! Осмысленных страданий причина. Я тебя зову... Ты меня также искал Мыслью чистой человека-мужчины. Одиноки мы оба. Подай свою руку! Лью этот зов тебе тоскливо... Будущее наше: гармония звуков, Алтарь союза счастливых. Я не могу больше бороться с нуждой, поэтому зову человека, непременно со средствами. Цель — замужество. Возраст безразличен, но не моложе среднего (мне 36 лет). Физические недостатки не имеют роли. Брачная газета (1917 год)

Экстренно женюсь на особе с небольшим состоянием. Лета, прошлое, религия безразличны. Здоров, молод, поэтичен. Нуждаюсь в моральной и материальной поддержке. Брачная газета (1918 год)

Хочу встретить девушку не такую, как в приторных романах, а обладающую особым мышлением, широкими идеями, с не обязательно красивым, но непременно дружелюбным лицом. Это самое главное, что необходимо в нашей жизни. Le Chasseur français (1910 год)

Надпись в верхнем углу открытки гласит: «Наконец-то одни!»

Аристократки духа, крови, Лишь вам бросаю вызов я. Кто крик души услышит в зове, Та будет вечно лишь моя. Пишите, девы, дамы, вдовы — Я всем отвечу в цвете лет. Кому отрадны друга зовы, Ту полюблю я, как поэт. Ищу тебя, мою родную, Чтоб осветить тобою путь. Мне 26, но я тоскую. Откликнись — и со мною будь. Брачная газета (1916 год)

Я сама не совершенство и не ищу его в людях. В целях брака познакомлюсь с человеком интеллигентным, но небедным. Брачная газета (1916 год)

Гениальный человек желает жениться. Ему 37 лет, цветущего здоровья, моложавый, глубокий ум и чувства, офицер, красивый. Грациозность, симпатичность, большая доля красоты пленительно ласкают взор. Время, уходящее на заработок 300 руб. в месяц по видной, но серьезной и трудной специальности, оставляет таланты — поэтический, музыкально-вокальный, драматический, художественный и др. — в хаотическом состоянии. Для использования талантов нужна любящая жена, имеющая возможность жить самостоятельно при высшем образовании, или поделиться капиталом, приносящим не менее 6 000 руб. % в год. В обоих случаях должна быть умна, воспитанна, чарующе привлекательна, грациозна, женственна, иметь не более 28 лет, красивые зубы и чистое лицо. Брачная газета (1915 год)

Я стучу — откройте же мне двери своего сердца! Я молод, не богат и не беден, недурен, образован. Ищу молодую и хорошенькую, с приданым, девушку. Брачная газета (1916 год)

Драгоценный перл в лице молодого, элегантного, интересного господина с видным, обеспеченным положением гибнет в бесплодных поисках идеала. Его спасти и с ним найти счастье в браке может красивая, видная, шикарная особа со средствами. Брачная газета (1914 год)

Молодая леди ищет мужа. Возраст, происхождение, внешность не важны. У вас должно быть состояние не менее четверти миллиона долларов. Daily Capital Journal (1909 год)

Безумно хочу полюбить молодую, полную (полней которой трудно представить, чем полней — тем лучше) девушку или женщину. Предпочитаю блондинок, но может быть и шатенкой, только обязательно со светлыми глазами, характер безразличен, так как за вышеуказанную наружность девушки или женщины я гарантирую ей с моей стороны полную покорность, как бы плох характер у нее ни был. Брачная газета (1915 год)

Ищу и никак не могу найти мужчину в полном смысле этого слова. Где же вы, неужели так и не найду? А так бы хотелось познакомиться с господином, который понял бы мою душу. Конечно, только с высшим образованием и солидным. Ростовская брачная газета (1916 год)

Судьба дала мне корректную внешность — изящной брюнетки с блестящими выразительными глазами, дала мне острый ум, находчивый язык и... больше ничего! Если не считать неутомимой жажды света и простора! Ах, как хочется жизни, блестящей, как фейерверк, искрящейся, как шампанское, любви жгучей, как солнце юга, любви глубокой, как таинственное дно бушующего моря! Чтобы достигнуть этого, я ищу мужа богатого, не глупого, не неврастеника, каких так много в наш больной век, а понимающего красоту жизни, понимающего и умеющего ценить прелести женского ума и женской улыбки. Брачная газета (1909 год)

Джентльмен 40 лет ищет молодую леди с красивыми зубами и волосами, с хорошей фигурой, смешливую, для совместной прогулки по дороге жизни. Цель — брак. The New York Herald (1903 год)

Молодой талантливый поэт желает переписываться с интересной богатой дамой из общества, сумевшей бы понять его тонкую душу, тоскующую о прекрасном. Лучшей из весенних отдам свою цветущую весну. Ростовская брачная газета (1916 год)

Ищу жену. Она должна быть тихая, порядочная, образованная, протестантского вероисповедания, возраст от 35 до 50, обеспеченная, без детей и других обременений, достаточно высокая и с пышными формами, с темными глазами, пыщущая здоровьем, добрая и симпатичная, по-матерински терпеливая, аккуратная и бережливая хозяйка. The New Northwest (1880 год)

С разными людьми пришлось сталкиваться мне во время своих скитаний по белу свету: были в числе их хорошие, были и мудрые люди; много пришлось испытать мне за это время и нравственно, и физически: горе и радость, печаль и веселье чередовались непрерывно, и я, как пущенный по воде челнок, плыл по речному руслу к тихой спокойной пристани, к смерти... Как челнок этот, бросало меня из стороны в сторону по волнам жизни, но крепкие снасти выдержали житейские бури, и я вышел победителем... но победителем «на час». Отзовись, с целью брака, одинокая, тоскующая и жаждущая счастья душа!.. Быть может, ты сумеешь задеть мои так рано заглохшие струны сердца... быть может, они вновь натянутся и затрепещут с новой могучей силой. Я молод, не красавец, но симпатичный, в средствах не стеснен. Сибирская брачная газета (1910 год)

На какое объявление вы бы откликнулись, если бы жили в те времена и были одиноки?