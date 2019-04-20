Как живут звезды КВН, которые когда-то собирали у экранов миллионы телезрителей

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Когда-то мы с нетерпением ждали выходных, чтобы снова встретиться с ними. Многие их номера ушли в народ и по сей день собирают миллионы лайков и просмотров на YouTube. Кто-то исчез с экранов, кто-то продолжает мелькать на них, а кто-то остается за кадром.

AdMe.ru узнал, как и чем живут самые заметные звезды КВН, которые раньше взрывали телеэфиры.

1. Александр Гудков

Яркий фронтмен команды «Федор Двинятин» не только нашел себя на телевизионном поприще, но и состоялся как сценарист музыкальных клипов. Также Гудков владеет двумя московскими барбершопами Boy Cut.

2. Нурлан Коянбаев

Капитан команды «Astana.kz» был признан лучшим кавээнщиком Казахстана в 2003 году и лучшим кавээнщиком России в 2006-м. В 2013 году Коянбаев стал ведущим казахской версии «Вечернего Урганта», а в 2017-м получил должность генерального продюсера РТРК «Казахстан» и занял 4-е место в списке звезд шоу-бизнеса и спорта в журнале «Forbes Казахстан».

3. Заурбек Байцаев

Заурбек выступал за команду КВН «Пирамида», а затем занялся актерской карьерой и снялся в нескольких сериалах. Сейчас Байцаев участвует в ТВ-шоу «Однажды в России».

4. Наталья Медведева

Наталья играла за команду КВН «Федор Двинятин», а затем стала резиденткой Comedy Woman, запомнившись зрителям своим образом странной и неуправляемой девушки. За плечами Медведевой несколько ролей в фильмах и спектаклях. Актриса замужем за капитаном команды КВН «СТЭПиКО» Александром Коптелем, супруги воспитывают двоих детей.

5. Александр Коптель

Александр был капитаном новосибирской команды «СТЭПиКО». После КВН поучаствовал в телешоу «Смех в большом городе», создал свой интернет-проект «Кушать продано», а также был задействован в съемках украинского скетчкома «Жить будете!».

6. Михаил Башкатов

Михаил играл в томской команде КВН «МаксимуМ». Позже Башкатов попробовал себя в роли телеведущего, в том числе шоу «Орел и решка». Сейчас он активно снимается в кино, последней работой стала роль в сериале «Туристическая полиция».

7. Андрей Бурковский

Андрей также выступал за команду КВН «МаксимуМ», позже снимался в скетчкоме «Даешь молодежь!», а затем «переквалифицировался» в театрального актера: поступил в Школу-студию МХАТ и еще до ее окончания был принят в МХТ имени Чехова. Актер продолжает сниматься в кино, а также играет в хоккей на любительском уровне.

8. Александр Якушев

Александр был капитаном курской команды «ПриМа» и запомнился зрителям номерами с рисунками и графиками, которые он остроумно комментировал. После КВН Якушев участвовал в проекте «СТС» «Большой вопрос». Также бывший кавээнщик ведет инстаграм и выступает на праздниках и мероприятиях.

9. Дмитрий Танкович

Дмитрий был участником команды КВН «ЧП» из Минска. Танкович начал пробовать себя в качестве телесценариста и ведущего еще параллельно с игрой в КВН, а после того как команда распалась в 2007 году, с головой ушел в телевидение, теперь выступая и в качестве продюсера. За успехи в ведении развлекательных программ Дмитрий удостоился белорусской премии «Телевершина» и украинской премии «Телезвезда».

10. Тимур Каргинов

Карьера популярного стендап-комика Тимура Каргинова началась в составе команды КВН «Пирамида» из Северной Осетии. В 2017 году Каргинов стал наставником в шоу «Открытый микрофон». Также Тимур ведет подкаст на YouTube при поддержке паблика «Лентач».

11. Дмитрий Кожома

Дмитрий играл за московскую команду КВН «Станция Спортивная». Позже Кожома поучаствовал в нескольких юмористических телепроектах, в том числе в качестве ведущего, и снялся в фильме «Что творят мужчины». С 2014 года является резидентом Comedy Club.

12. Денис Дорохов

Денис выступал в составе «Сборной Камызякского края», а затем продолжил телевизионную карьеру в шоу «Однажды в России». Также Дорохов работает ведущим мероприятий и активно ведет инстаграм.

13. Нуртас Адамбаев

Нуртас играл за команду «Astana.kz». С 2008 года Адамбаев принимал участие в съемках казахского варианта скетч-шоу «Наша Russia» — «Наша KZаша» в качестве сценариста, актера и режиссера. В 2012 году основал продюсерский центр Nurtas Production, которым владеет по сей день.

14. Евгений Сморигин

Евгений играл за минскую команду КВН «ЧП». Завершив карьеру кавээнщика, Сморигин стал телеведущим украинского шоу талантов, поучаствовал в скетч-шоу «Нереальная история» на «СТС», а также исполнил главную роль в фильме «Приличные люди», также выступив соавтором сценария. Является обладателем премии «Телевершина» в номинации «Лучший ведущий музыкально-развлекательной программы».

15. Давид Цаллаев

Капитан команды КВН «Пирамида» выступил в качестве креативного продюсера Comedy Woman в 2008 году. Проявив себя в новой роли, Давид не оставил юмористическое поприще и поучаствовал в проекте «Comedy Баттл» двумя годами позже. Также Цаллаев работал сценаристом шоу «Stand Up», а в «Однажды в России» взял на себя роль одновременно продюсера, автора и участника передачи.

16. Виталий Шляппо

Виталий был капитаном минской команды КВН «БГУ», а затем сотрудничал в качестве сценариста с другими командами. Шляппо долгое время работал на «РЕН-ТВ», а также на «СТС». С 2011 года является продюсером кинокомпании Yellow, Black And White. Виталий — автор идей таких сериалов, как «Папины дочки», «Кухня», «Ивановы-Ивановы».

17. Кирилл Папакуль

Кирилл играл за команду «БГУ», а после ухода из КВН стал сценаристом, позже зарекомендовав себя также как режиссер: среди его работ — сериал «Папины дочки» и шоу «Даешь молодежь!». В свободное от работы время Папакуль играет на гитаре в рок-группе и воспитывает сына.

18. Виталий Коломиец

Виталий был автором и актером команды КВН «БГУ». Позже занялся сценарной деятельностью. Коломиец получил ТЭФИ за сценарий программы «Большая разница». С 2011 года выступает как стендап-актер.

19. Петр Елфимов

Петр играл за команды «БГУ» и «РУДН». Известность ему принесла музыкальная пародия на «Винни-Пуха» в стиле группы «Ария». В начале нулевых вплотную занялся вокалом, участвовал в «Евровидении» и во Всемирном чемпионате исполнительских искусств, а позже появился во 2-м сезоне шоу «Голос». С 2018 года Елфимов является вокалистом хеви-метал-группы «Гран-КуражЪ».

20. Аркадий Лапухин

Аркадий выступал в КВН в составе сборной Челябинска и Магнитогорска «Уездный город». У Лапухина был узнаваемый образ вечного школьника. После КВН он несколько лет участвовал в проекте студии «Квартал-95».

21. Руслан Хачмамук

Руслан был первым капитаном сочинской команды КВН «Утомленные солнцем». Сейчас он владеет одноименной гостиницей. После КВН Хачмамук работал в администрации города Сочи и руководил местным футбольным клубом для детей. В 2018 году на канале «Супер!» вышел сериал «Вне игры», сценаристом которого является Руслан.

22. Елена Рыбалко

Елена была участницей сочинской команды КВН «Утомленные солнцем». Позже Рыбалко попробовала себя в стендапе, а также поучаствовала в ТВ-проекте «Преображение». Бывшая кавээнщица вышла замуж за коллегу по команде Павла Стешенко, они живут в Сочи, у пары есть ребенок.

23. Иосиф Буяновский

Иосиф играл за команду «Утомленные солнцем» (Сочи). В 2008 году Буяновский снялся в «Самом лучшем фильме», и это была его первая и последняя роль. В настоящее время проживает в Израиле.

24. Денис Привалов

Капитан московской команды «Мегаполис» после ухода из КВН не расстался с телевидением и юмором: в 2006 году он стал одним из создателей проекта «Весна с Иваном Ургантом», с 2008 года работал сценаристом шоу «Прожекторперисхилтон», а в 2010 году появился в развлекательной программе «Yesterday live» в качестве ведущего.

25. Эндрю Нджогу

Эндрю был настоящей звездой команды «РУДН». После ухода из КВН Нджогу стал ведущим мероприятий.

26. Дмитрий Шпеньков

Дмитрий был капитаном команды КВН «Обычные люди», которая представляла Московский энергетический институт. Со временем Шпеньков «вырос» до редактора Высшей лиги КВН, а также стал продюсером Comedy Club Production. Дмитрий ведет тревел-блог на YouTube.

27. Виталий Пашенко

Виталий был фронтменом краснодарской команды КВН «БАК — Соучастники». Позже Пашенко участвовал в Comedy Woman, но за кадром — в качестве стилиста. Виталий не дал пропасть даром своим вокальным способностям и, отправив в 2015 году свою демо-запись, в 2016-м прошел слепое прослушивание в шоу «Голос».

28. Николай Архипенко

Николай был капитаном команды КВН «БАК — Соучастники» из Краснодара. Завершив карьеру в КВН, Архипенко поучаствовал в «Открытом микрофоне», а затем «переквалифицировался» в ведущего мероприятий.

29. Ксения Корнева

Ксения играла в КВН за иркутскую команду «Раисы». С 2015 года принимает участие в шоу «Уральские пельмени», а с 2016-го — является шеф-редактором канала «КВН-ТВ».

30. Николай Наумов

Николай играл за пермскую команду КВН «Парма», еще тогда используя образ простого парня с района, в котором впоследствии появился в сериале «Реальные пацаны». Наумов исполнил несколько ролей в кино, а также получил две премии: «Лицо из телевизора» от журнала GQ и «Звезда интернета на ТНТ».