Как живут самые закрытые в мире племена, чьи обычаи не менялись с каменного века

В Индийском океане недалеко от Мьянмы расположены Андаманские острова. У них есть все шансы затмить Мальдивы по уровню популярности среди туристов и стать курортом мирового уровня. Здесь есть песчаное побережье и коралловые рифы, а кроме этого еще кое-что, что может привлечь не только любителей пляжного отдыха, но и тех, кто ищет в отпуске настоящие приключения. На Андаманском архипелаге сохранились племена, которые до сих пор живут в каменном веке.

Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо этого интригующего народа и постарались выяснить о нем все возможное.

Сейчас основное население Андаманского архипелага — переселенцы с материковой Индии, но осталось и менее 700 коренных жителей, которые относятся к разным, но родственным друг другу племенам. Их далекие предки поселились на островах 26 тыс. лет назад, а их происхождение до сих пор остается загадкой. Раньше считалось, что предки андаманцев были частью первой волны переселения человека за пределы Африки. Генетические исследования показали, что среди их родственников действительно есть африканцы, в частности туареги и сомалийцы. Однако у них также обнаружились связи с народами в Восточной Азии: фактически они приходятся «братьями» и «сестрами» сибирякам, японцам и тибетцам.

Ребенок из племени больших андаманцев, находящихся на грани исчезновения

Андаманцы делятся на несколько групп. Большие андаманцы — собирательное название для 10 родственных племен, еще недавно населявших большинство островов, но сейчас они почти ассимилированы. К 2020 году их осталось 59 человек, все они говорят в основном на хинди и, хотя еще занимаются охотой и рыболовством, уже научились вести сельское хозяйство, а в их рационе появились индийские блюда. Некоторые из них даже работают на государственных должностях.

47-летний Голат — последний чистокровный представитель больших андаманцев. На фото он со своей дочерью.

Представителей племени онге осталось менее 100 человек. Британцы, колонизировавшие Андаманские острова, назвали этот народ самым мягким и дружелюбным среди всех населявших архипелаг. Около 40 % супружеских пар онге бесплодны, а женщины редко рожают раньше 28 лет. Сейчас это племя живет в резервации на острове Малый Андаман. Джарава — одно из самых закрытых для общения племен. Но с 1997 года его представители стали сами налаживать контакты с оседлым населением. Они выучили хинди, научились обращаться за медицинской помощью и даже стали фотографироваться с туристами за деньги. Для детей этого племени были созданы специальные школы. Взрослые получают ежемесячные пособия от государства, а также зарплату за уход за плантациями цитрусовых.

КПП на въезде в резервацию джарава.

Но есть на Андаманском архипелаге совершенное особое место — остров Северный Сентинел. Он мог бы стать раем для любителей пляжного отдыха, но даже подплывать к нему строго запрещено законом, не говоря уже о том, чтобы ступать на его берега. Все дело в том, что там живет один из самых неконтактных народов мира. Никто не знает, как он называется на самом деле, поэтому местное племя получило этноним по названию острова и известно как сентинельцы.

Вид на Северный Сентинел с воздуха.

Об этих аборигенах путешественник Марко Поло еще в XIII веке писал в своих путевых дневниках: «Это самые жестокие и безжалостные люди, которые, кажется, съедают всех, кого поймают». Каннибализм сентинельцев, скорее всего, миф: нет никаких доказательств этой ужасной традиции. Но до сих пор эти люди живут в каменном веке — есть мнение, что они не научились даже разжигать огонь. И до сих пор они готовы встретить луками и стрелами любого, кто посмеет приблизиться к их острову.

Мужчина из племени сентинельцев целится в вертолет индийской береговой охраны, пролетающий над островом после цунами 2004 года.

В отличие от своих сородичей с других Андаманских островов, сентинельцы живут в полной изоляции. Редкие визиты к ним заканчиваются плачевно для обеих сторон. Единственной, кто смог подружиться с воинственными племенем, стала женщина из Индии. Для этого она использовала кокосы. Но обо всем по порядку. С конца XX века индусы пытались вступить в контакт с сентинельцами, но эти попытки заканчивались неудачей. Хотя две встречи в начале 1990-х годов были примечательны тем, что недружелюбные аборигены принимали кокосы от группы, в которую входили антропологи из Антропологической службы Индии. В команде ученых была единственная женщина — Мадхумала Чаттопадхьяй. Она с детства мечтала изучать племена Андаманских и Никобарских островов. Чтобы попасть в экспедицию мечты, ей пришлось дать письменное обязательство не требовать от правительства компенсации за неблагоприятный исход. Аналогичную бумагу подписали и родители девушки.

Документальное видео о поездке группы антропологов на Северный Сентинел.

Группа приблизилась к острову на маленькой лодке. Несколько сентинельцев, четверо из которых были вооружены луками и стрелами, вышли на берег. «Мы начали подбрасывать им кокосы. К нашему удивлению, некоторые спустились в воду, чтобы собрать их», — рассказывает Чаттопадхьяй. Следующие пару часов мужчины неоднократно заходили в воду, чтобы собрать кокосы — новый продукт, который не растет на их острове. В это время женщины и дети наблюдали за происходящим на расстоянии. Тем не менее угроза нападения на антропологов сохранялась. «Молодой человек лет 20 стоял рядом с женщиной на пляже. Он внезапно поднял лук. Я позвала их, чтобы они пришли и забрали кокосы, используя племенные слова, которые я узнала, работая с другими андаманскими племенами. Женщина толкнула парня, и его стрела упала в воду. По настоянию женщины он тоже вошел в воду и начал собирать кокосы, — рассказала Чаттопадхьяй. — Позже некоторые из соплеменников подошли и коснулись лодки. Этот жест, как мы поняли, означал, что теперь они нас не боятся». Ученые вышли на берег, но в гости их так и не пригласили.

Дома, которые засняли антропологи во время одного из визитов на Северный Сентинел.

Вторая встреча прошла через месяц и началась очень дружелюбно, правда, чуть не закончилась трагедией. Сентинельцы вышли навстречу экспедиции без оружия и даже сами сели в лодку к визитерам, чтобы забрать мешок с кокосами. Внезапно один из команды антропологов решил попытался взять украшение из листьев, которое носил мужчина-островитянин. Тот рассердился и жестом велел немедленно уйти. Пришельцы подчинились. Третью поездку испортила плохая погода — на пляже никого не оказалось. После этого власти Индии решили сократить частоту посещений Сентинела. Чаттопадхьяй полностью согласна с этим решением. «Племена веками без проблем жили на островах. Их проблемы начались после того, как они вступили в контакт с посторонними», — считает антрополог.

Морской офицер и исследователь Морис Видаль Портман в окружении пойманных им жителей Андаманских островов. Он не хотел туземцам плохого, его целью было лишь узнать о них больше. Однако в итоге островитяне подхватили от него и его команды инфекцию, к которой у них не было иммунитета.

Власти Индии запрещают кому бы то ни было появляться на Сентинеле не потому, что они защищают искателей приключений от дикарей. Скорее наоборот, они пытаются спасти исчезающие племена. С конца XVIII века численность андаманцев неуклонно сокращается. Всему виной освоение островов и, как следствие, занесение туда инфекций и разрушение исконных племенных охотничьих угодий из-за вырубки лесов и браконьерства. К 1875 году андаманцы были уже «опасно близки к исчезновению». К настоящему времени многие из этих племен уже исчезли с лица Земли. Точное количество сентинельцев назвать невозможно — оно, по разным оценкам, составляет от 15 до 500 человек. Во время кругосветного плавания в 2014 году исследователи зарегистрировали 6 женщин, 7 мужчин (все моложе 40 лет) и 3 детей младше 4 лет.