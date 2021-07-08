Как живут саамы — древний лапландский народ, в котором до сих пор есть немного магии

Любой из нас слышал о загадочных саамах, но вряд ли многие смогут отличить их от других народов Севера. А ведь их самобытный образ жизни заслуживает того, чтобы узнать о них побольше. Чего только стоят особый музыкальный жанр — йойк, поклонение священным камням и 8 времен года.

Мы в AdMe.ru охотно взглянули бы на саамский женский футбол в сарафанах и попробовали ухи с ягодами, а вот выпить чая с луком все-таки не решились бы. В конце статьи вас ждет бонус: фото саамского амбара, который напоминает кое-что знакомое всем нам с раннего детства.

Саамы (или саами) — древний коренной народ Лапландии. Несмотря на то, что всего саамов около 80 тыс., существует целых 11 саамских языков.

Саамская семья, около 1900 года.

Саамы живут в Норвегии, Швеции, Финляндии и на Кольском полуострове в России. Издавна они охотились, ловили рыбу, пасли оленей и вели полукочевой образ жизни. Оленеводством и сейчас занимаются многие саамы.

Своего государства у них нет, но есть Союз саамов, защищающий права этого народа. Их старое русское название — «лопари», «лопляне» или «лопь». Отсюда и название Лапландия — «земля лопарей».

До начала XX века саамы почитали духов, исповедовали культ предков и поклонялись священным камням — сейдам. Проводниками в мир сверхъестественного были шаманы (нойды). Некоторые саамы до сих пор тесно связаны с шаманизмом: они верят в духов-помощников, которые подсказывают, как поступить, проводят шаманские фестивали и обучают желающих духовным практикам. В Норвегии шаманизм саамов официально признан.

«Столица» российских саамов — село Ловозеро на Кольском полуострове. По одной из паранаучных теорий именно в этих местах зародилась древняя гиперборейская цивилизация. Попытки найти ее следы предпринимали различные экспедиции вплоть до 2001 года. Несмотря на то, что существование Гипербореи так и не было доказано, на «место силы» каждый год съезжаются туристы. Эти места некоторые считают мистическими: здесь отмечались случаи арктической истерии, или мерячения — психоза, когда люди совершают странные движения или иррациональные действия, а потом ничего не помнят.

Здесь на скале у озера Сейдозеро можно увидеть «тень великана». По легенде, когда древние предки саамов пришли в долину Ловозерской тундры, они встретили злого великана Куйву. Началась битва, и когда великан стал одерживать верх, саамы призвали своих богов, и те превратили великана в скалу. С тех пор огромный каменный силуэт Куйвы виден издалека.

Морошка.

Так как овощи в Арктике — редкость, то источником витаминов для саамов служили ягоды: они готовили кашу из рыбы с морошкой и уху с вороникой. А еще пили чай с луком и ели кашу из соснового подкорья. Своеобразие их кухни сохранилось и поныне: саамы едят салат из рыбы с морошкой (морошка вообще считается «саамской картошкой») и консервируют ягоды в растопленном оленьем жиру.

Саамы считают, что существует не 4, а 8 времен года: кроме обычных зимы, весны, лета и осени, есть еще «весналето», «осенелето», «осенезима» и «веснозима».

Саамская национальная одежда не пылится в музеях, ее носят и в обычной жизни. Раньше саамский костюм и вовсе заменял паспорт: по украшениям, орнаментам и вышивке можно было «прочитать», откуда человек родом, состоит в браке или нет, сколько у него детей и насколько богата его семья.

Традиционная саамская песня называется йойк. Для человека личный йойк так же важен, как и имя, и дается ему при рождении. Это медитативное и ритмичное песнопение может быть посвящено также какому-нибудь животному, событию или предмету. Жанр развивается до сих пор: некоторые современные музыканты исполняют песни в стиле экспериментального йойка или хард-йойка. В видео выше йойк поет известная саамская певица Мари Бойне.

У российских саамов есть собственный вид спорта — саамский футбол. В него играют только женщины и только в сарафанах: если нужно быстро бежать по полю, их задирают повыше, а если нужно отнять у противника сшитый из оленьих шкур мяч, прикрывают его подолом. По правилам можно ставить подножки, применять силовые приемы и даже бить по ногам, но без злобы, с уважением к сопернику.

Лапландка из «Снежной королевы» — та самая, что обогрела Герду с оленем и написала письмо для своей подруги финки на сушеной треске, — была саамкой. Есть у саамов и свои сказки: их герои — равки (вампиры), чакли (гномы) и человек-олень. Самые известные фильмы про саамов — «Проводник» и «Кукушка» с Анни-Кристиной Юусо и Вилле Хаапасало.

До начала ХХ века у российских саамов не было письменности, поэтому народная мудрость передавалась из уст в уста с помощью поговорок вроде «Котел ругает чайник, чайник ругает котел, а они оба в копоти», «Доброе слово рот не дерет» и «Лоб бесстыжего человека не покраснеет даже от когтей белки».

Самая известная представительница этого этноса — Рене Зеллвегер. Ее отец швейцарский немец, а вот мать — норвежская саамка.

Бонус: Так вот откуда взялась избушка Бабы-яги! Так выглядел традиционный саамский амбар