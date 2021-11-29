Как живут обитатели пустынь, которые «моются» песком и обходятся без туалета

Современные обитатели городов воспринимают многие блага цивилизации как должное. Отключение света или воды на несколько часов может превратить день в настоящий бытовой кошмар. При этом в далеких уголках нашей планеты до сих пор живут люди, которые умудряются обходиться без водопровода, центрального отопления и канализации. И замечательно преодолевают повседневные проблемы.

Нам в AdMe.ru стало любопытно, как же протекает обычный день обитателей пустыни. Что они едят, где моются и как справляются с бытовыми неудобствами, которые нас повергли бы в тихий ужас.

Кочевой или оседлый образ жизни

Пустыни занимают примерно 1/5 всей земной поверхности. Это не самое гостеприимное и удобное для жизни место, однако люди обитают и здесь. Развитие современных технологий мало влияет на их ежедневный уклад, который складывался веками. Экстремальные природные условия: жара, недостаток воды, скудная растительность — заставляют людей проявлять чудеса изобретательности. Некоторые обитатели засушливых просторов предпочитают кочевать в поисках необходимых ресурсов, другие же выбирают оседлый образ жизни.

Дети рождаются прямо в шатре

В условиях, когда до ближайшего населенного пункта сотни километров, у женщин нет никакой возможности вовремя попасть в роддом. Поэтому дети обычно появляются на свет прямо в палатке. При родах присутствуют взрослые дамы, которым уже довелось проходить через эту процедуру. Они и помогают роженице в меру своих сил и опыта. Чтобы снизить количество несчастных случаев, для таких «акушерок» даже проводят специальные курсы, на которых объясняют, как действовать в том или ином случае. Единственное, что затрудняет процесс, — большинство учениц не умеют ни читать, ни писать.

Дети учатся помогать взрослым с раннего возраста

Примерно с 6–7 лет дети начинают помогать родителям по хозяйству. Обычно на них ложатся такие обязанности, как уход за небольшими домашними животными, например козами и овцами, и доставка воды. Иногда малышне приходится проходить по 6 км в день, чтобы обеспечить семейство водой. Так что на игры и развлечения остается не так уж много времени.

В школу ребята иногда ходят по ночам

Полноценных школ в пустыне нет. Некоторых детей отправляют в город, и домой они возвращаются только на каникулы. В отдельных поселениях открыты стационарные школы, где обучение проводит один учитель, который один преподает все предметы.

Существуют и мобильные учебные заведения, которые кочуют по пустыне вслед за племенами. Порой они работают только по ночам, так как днем дети заняты всевозможными домашними делами и не могут отвлекаться на уроки.

Чтобы добыть воду, приходится совершать долгие путешествия

В пустыне есть вода, но обычно она находится под землей. Жидкость и для питья, и для хозяйственных нужд берут из колодцев, расположенных или в песках, или в оазисах. В шахту опускается насос, подключенный к генератору, с помощью которого наполняется емкость. Как правило, за водой, необходимой не только людям, но и животным, приходится ездить каждый день.

«Принять душ» можно и без воды

Из-за нехватки воды люди зачастую «моются» с помощью песка. Он впитывает в себя всю грязь и отлично убирает ее с кожи. По ощущениям это сравнимо с натиранием себя тальком. В качестве шампуня бедуины используют высушенные листья сидрового дерева. Толченые листья разводятся водой и взбиваются в пену. Для укрепления здоровья принимают песчаные ванны. В дюнах с утра выкапывается яма длиной в человеческое тело. Она оставляется открытой на полчаса, чтобы песок нагрелся. А потом человек закапывается туда целиком, так, чтобы на поверхности осталась одна голова, и лежит там примерно 10–30 минут. По эффекту такая процедура чем-то напоминает поход в баню.

В качестве гигиенических прокладок применяют тряпочки и навоз

Применение обычных гигиенических прокладок связано с целым рядом трудностей. Во-первых, их надо где-то достать, а магазинов в пустыне нет. Во-вторых, использованные надо выкинуть. А так как тема менструации во многих племенах табуирована, женщины просто не знают, куда их деть. Так что вместо современных средств здесь в ходу традиционные. Это или просто тряпочки из старой одежды, или кусочки ткани, в которые заворачивают комочки навоза. Он, кстати, отлично впитывает жидкость.

Туалетной бумагой здесь обычно пользуются только туристы

Другая редкость — это туалетная бумага. Большинство кочевников предпочитают использовать вместо нее воду. Когда туристы отправляются на экскурсию в лагерь бедуинов, им предлагают захватить с собой это средство гигиены. Туалетов как таковых здесь тоже нет. В песке просто выкапывают ямы, достаточно глубокие, чтобы скрыть все отходы. А потом засыпают их.

Косметикой пользуются даже маленькие девочки

Нанесение косметики — это обязательный для женщин утренний ритуал. Кремы, мази и прочие средства готовят самостоятельно из натуральных ингредиентов. Это может быть верблюжье молоко или травы и плоды, которые растут в пустыне. Вместо духов зачастую используются благовония. Смеси выкладывают в курильницу и буквально купаются в ароматном дыму.

Все эти продукты должны не только подчеркнуть натуральную красоту, но и защитить женщин от экстремальных условий окружающей среды. Глаза всем от мала до велика подводят углем. Это наследие традиций Древнего Египта.

Главное богатство кочевников — козы и верблюды

Жители пустыни в основном разводят верблюдов и коз. Чем зажиточнее семья, тем больше стадо. Животные — это источник шерсти, молока и мяса. За верблюдами ухаживают мужчины. Козами и овцами занимаются женщины. Мелкие животные на ночь помещаются в загон. Днем их выпускают пастись, и тогда за стадом приглядывают дети. Коз выращивают не только для того, чтобы иметь шерсть и еду, но и на продажу. На вырученные деньги семья покупает зерно, рис и другие продукты.

Созданием шатра занимаются женщины, и на это у них уходит примерно год

Дом пустынных кочевников — это палатка. Порой семья пользуется одной и той же на протяжении десятилетий. Полотнище делают из шерсти. Для того чтобы соткать необходимое количество материала, порой требуется год. Шерсть не пропускает воду во время дождя и защищает жилище от жары и холода.

Палатка собирается и разбирается за несколько часов. В свернутом виде ее перевозят на верблюде. Вся конструкция весит порядка 250 кг.

Продукты запасают по старинке

Рацион жителей пустыни в основном состоит из риса, молочных продуктов и мяса. Свежие овощи и фрукты здесь большая редкость. Для того чтобы мясо не портилось, кусочки вялят на солнце. Любимым лакомством являются финики. Их хранят в специальных тайниках в скалах, старательно запечатывая козьими шкурами. Так плоды сохраняют свежесть в течение года.

Для приготовления и хранения еды используют песок

Доступ к электричеству в пустыне ограничен. Некоторые семьи используют солнечные панели или генераторы, которые работают на жидком топливе. Поэтому большинство привычных нам бытовых приборов просто отсутствует. Для того чтобы получить сыр или творог из козьего молока, его несколько часов взбивают в специальных емкостях, сделанных из шкур.

Козье молоко можно запасти на черный день. Для этого оно выливается в песок, потом эти засохшие комочки пересыпаются в пластиковую бутылку. При необходимости порошок можно разбавить водой и получить молоко. Лепешки из муки запекаются на углях и засыпаются песком. Таким образом в пустыне создают духовку. Еще в песке готовят мясо.