Как живут народы, известные всем как «бушмены» и «готтентоты». Они уже много лет вызывают вопросы у ученых
На территории Южной Африки живут самые древние народы на Земле, которые отделились от общего древа человечества более 100 000 лет назад. Их язык — один из самых сложных в мире, а их девушки чрезвычайно привлекательны (правда, все меняется, как только юные красавицы становятся матерями). Ранее эти народы называли бушменами и готтентотами, однако вскоре эти термины признали не вполне корректными, поэтому остановились на обозначениях «сан» и «кой». Койсанские народы — таково их собирательное название.
Нам в AdMe.ru всегда занятно узнавать, как живут люди в тех уголках нашей планеты, куда так просто не добраться. И сегодня мы спешим вам поведать о сан и кой.
Современная жизнь сан (бушмены)
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Антрополог Карлтон Кун отнес их к отдельному, 5-му расовому типу — капоидной расе. У них, в отличие от традиционных африканцев, более светлый оттенок кожи — бурый или желтовато-бурый.
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Народ сан сумел выжить во многом благодаря своей способности предсказывать повадки животных и знанию того, как использовать 400–500 видов растений. Часть из них идет в пищу, другая же часть используется в качестве лекарственных средств. Представители сан используют натуральные продукты для лечения сотен болезней, обходясь при этом без современной медицины.
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70–80 % их рациона составляют овощи, ягоды, грецкие орехи, различные коренья. Все это собирают преимущественно женщины. 20–30 % рациона приходится на мясо. Добыча мяса — это уже прерогатива мужчин.
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Жители пустыни Калахари испытывают постоянную нехватку воды. Однако они научились выжимать ее из различных кореньев, а также знают, как сделать заготовки воды впрок. На влажном песке они выкапывают глубокую яму, затем с помощью длинного полого стебля растения высасывают из песка воду. После чего сливают ее в пустое страусиное яйцо через другую соломинку.
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Сан живут по принципу эгалитаризма. Представители общины (к слову, в одном таком клане может насчитываться до 50 человек) все обсуждают вместе и делятся со всеми своими вещами, в том числе пищей.
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Койсанские народы основали экономику, построенную не на обмене или продаже товаров, а на подарках. У них принято регулярно дарить друг другу вещи.
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Община считается одной большой семьей. Взаимопомощь — чуть ли не главный принцип, по которому живет этот народ. И если, например, ребенок найдет какую-то еду, он не съест ее, а принесет старшим, которые и распорядятся находкой.
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Для каждого пола существует всего примерно по 35 имен, и, как правило, детей называют в честь бабушек и дедушек или других родственников.
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У народа сан есть несколько ключевых этапов во взрослении человека. Для мальчиков это первая охота, для девочек — половое созревание и свадьба.
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Девушку во время менструации, по мнению сан, стоит держать в изоляции. Они верят, что если она посмотрит на мужчину, то он навсегда останется неподвижным и превратится в говорящее дерево.
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Девушки и женщины народа сан предпочитают прятаться от дождя. По их мнению, насыщая землю водой, он одновременно с этим может сразу же сделать их беременными. Представительницы прекрасного пола народа кой считают, что рождение детей женщинами, не попавшими нагими под струи проливного дождя, невозможно.
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Чаще всего рожают женщины-сан на корточках за кустами в сотне метров от своего поселения. Девушек, рожающих впервые, может сопровождать помощник. Через час после родов они уже готовы заниматься своими повседневными делами.
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Для большинства представителей этого народа свадьба — частное мероприятие между женихом и невестой. Лишь в редких случаях может быть приглашено несколько гостей. Женщине, вступившей в брак, запрещено разговаривать, встречаться со свекровью и даже смотреть на нее.
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Большинство представителей этих коренных народов моногамны. Мужчина может позволить себе вторую жену, но только при одном условии: он должен быть достаточно искусным охотником, чтобы прокормить 2 женщин и их детей.
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На представительницах слабого пола лежит ответственность за строительство жилища. Именно их хрупкими руками и возводится крыша над головой для всей семьи.
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У некоторых местных женщин ягодицы выглядят не совсем обычно. В них накапливается большое количество жира. Это явление получило название стеатопигия. Если угол между спиной и ягодицами будет равен 90 градусам, то это считается стеатопигией.
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Средняя продолжительность жизни этого народа составляет 45–50 лет, только 10 % доживает до 60 лет.
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Когда человек умирает, его хоронят в позе зародыша, накрывают тело кожаной накидкой и туда же отправляют все личные вещи покойника. Народ сан боится духов мертвых и по этой причине никогда не возвращаются на место, где был захоронен человек. Ну а если же им все-таки приходится проходить рядом с местом захоронения, то они бросают на могилу небольшой камень в качестве своеобразного подарка.
А вот так живут кой (готтентоты)
- Кой относятся к скотоводам. Они кочевые пастухи, которые при смене времен года перемещаются вместе со своими животными на новое место. Так они дают земле время «отдохнуть».
- Кой придерживаются общинной собственности на землю, то есть никто из них не владеет землей и каждый может использовать ее по своему усмотрению.
- Женщин народа кой можно назвать одними из наиболее красивых в Африке. Однако их тела резко меняются с рождением первого ребенка. Некоторые области становятся обвисшими и дряблыми, живот начинает сильно выпирать, а ягодицы становятся значительно плотнее. Довольно рано их лицо начинает покрываться морщинами.
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Хару-ом — традиционное жилище этого народа. Оно представляет собой купольную постройку с покрытием из тростника. В строительстве принимают участие и женщины, которые плетут тростниковое покрытие, и мужчины — они занимаются изготовлением каркаса. Этот дом легко перенести с одного места на другое.
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Подготовка к свадьбе у кой может занять год. Сначала мужчина обсуждает намерения со своей семьей, и если она одобряет, то все вместе следуют в дом будущей супруги. Там у жениха выясняют подробности его первой встречи с будущей невестой и другие детали. Если все всех устраивает, то кланы объявляют день помолвки. В этот день на жилищах кланов жениха и невесты устанавливаются белые флаги, которые ни в коем случае нельзя снимать. На свадьбе жених дарит матери своей избранницы корову или теленка. Послесвадебные гулянья могут продолжаться до нескольких дней.
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Кой известны своими ремесленными навыками. У представителей этого народа мастерски получается изготавливать кожевенные изделия, особенно кожаные кароссы (плащи), а также музыкальные инструменты, в частности тростниковые флейты, и глиняные горшки.
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Традиционная одежда женщин — длинные платья, пошитые по викторианской моде. Они были разработаны еще в 1800-х годах и являются неотъемлемой частью их культуры.
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Раньше похороны не были массовым мероприятием. Тело просто закапывали, а имя человека впоследствии даже не упоминалось из-за страха перед злыми духами. Сегодня же после кончины человека его семья в течение недели готовит место для захоронения (выкладывает его кирпичом), затем члены семьи проводят 2 ночи траура, во время которых поют гимны, молятся и произносят речи в честь ушедшего. Затем укладывают покойника в могилу, сверху кладут доску и засыпают землей.
Хотели бы вы провести несколько дней в компании койсанских народов? Если да, то чему бы поучились у них?