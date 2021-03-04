Как живут народы, известные всем как «бушмены» и «готтентоты». Они уже много лет вызывают вопросы у ученых

Хару-ом — традиционное жилище этого народа. Оно представляет собой купольную постройку с покрытием из тростника. В строительстве принимают участие и женщины, которые плетут тростниковое покрытие, и мужчины — они занимаются изготовлением каркаса. Этот дом легко перенести с одного места на другое.

Подготовка к свадьбе у кой может занять год. Сначала мужчина обсуждает намерения со своей семьей, и если она одобряет, то все вместе следуют в дом будущей супруги. Там у жениха выясняют подробности его первой встречи с будущей невестой и другие детали. Если все всех устраивает, то кланы объявляют день помолвки. В этот день на жилищах кланов жениха и невесты устанавливаются белые флаги, которые ни в коем случае нельзя снимать. На свадьбе жених дарит матери своей избранницы корову или теленка. Послесвадебные гулянья могут продолжаться до нескольких дней.