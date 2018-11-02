Как живут люди за полярным кругом, где время идет совершенно по-другому

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У многих в сознании закрепился образ Северного полярного круга. Это место суровое и опасное, покрытое толстым слоем снега, люди там живут отчаянные, их мало и дружат они с медведями. Но что же действительно происходит там, в краю вечной мерзлоты?

AdMe.ru расскажет, как действительно живут люди там, где прописались 50-градусные морозы, 3-метровые сугробы, полярная ночь и таинственное северное сияние.

Жизнь людей очень зависит от погоды

На Севере есть понятие «актированный день», когда запрещают выходить на улицу из-за морозов или сильного ветра. Основная градация: с 1-го по 5-й классы не идут в школу при морозе в −45 °С и ниже, с 1-го по 9-й классы при −48 °С и ниже, с 1-го по 11-й классы — при −51 °С и ниже. Как вы понимаете, утро каждого школьника начинается с прослушивания радио: там объявляют те самые «актировки». Студенты учатся в любую погоду, а работающие люди работают. Все эти минусы не так сильно ощущаются, так как воздух сухой и передвигаться по улицам вполне реально, главное — одеваться тепло. Хуже с аэропортами: полки магазинов могут быть совершенно пустыми, если «аэропорт работает по фактической погоде», что в переводе с северного обозначает: «Погода не летная, ждем поставок».

Где брать еду?

Так как на Крайнем Севере вся еда привозная, то цены на продукты очень завышены по сравнению с другими регионами. На овощи и фрукты накрутка просто космическая. Но есть и местные хорошие продукты: молочная продукция, хлеб, мясо и рыба. Охотники и рыболовы — те люди, которые не дадут умереть с голоду простому жителю Севера. Они от аэропортов не зависят. Если продукты не доставляют с неба, то есть закрыты аэропорты, то жители сразу переходят на все местное. Кстати, есть простое и колоритное блюдо — строганина, из ингредиентов — рыба и соль. Это когда берут большую замороженную рыбу, нарезают ее тонкими ломтиками сырой, и съедают, макая в соль. Быстро-быстро, пока она не растаяла.

И наступила зима, и наступила ночь

В период полярной ночи бесполезно смотреть в окно: все равно невозможно определить время суток. Так что рекомендуется всегда иметь при себе часы. Солнце выходит на пару часов в день и слабо пытается светить сквозь туман, в остальное время темно. Но эта темнота на улицах не пугает: вокруг много белого снега, в котором отображаются фонари. Романтично, в общем-то, но смотреть на эту красоту лучше из теплого дома.

А потом наступает полярный день

Разрекламированные белые ночи Петербурга никогда не сравнятся с белыми ночами за полярным кругом, где солнце летом не садится вообще. Уснуть можно только с плотно закрытыми шторами либо с повязкой на глазах. Кстати, летом люди становятся более активными и общительными. Дети могут спокойно находиться на улице в 2–3 часа ночи, семьи гуляют в такое время с маленькими детьми в колясках. А все потому, что солнечно!

На Севере у людей действительно длинные отпуска. Иногда даже по 4 месяца

Жители Крайнего Севера имеют ряд преимуществ по сравнению с остальными жителями России. Например, надбавки к зарплате, отпуск в 2 раза больше — минимум 2 месяца в году. Однако уехать с Севера — большая проблема. Добраться до Большой земли можно только самолетом. «Авиабилеты» — сколько боли в этом слове. Чтобы добраться в нужную точку, все равно сначала нужно лететь до любого большого города и планировать, как ехать дальше. Поэтому на Севере отпускные дни разрешено копить. Многие берут отпуск за 2–3 года и отсутствуют на работе по 4–6 месяцев. Разучиться работать за это время вполне реально. Это вам не 10 дней на море и обратно в офис.

Лучшее весенне-летнее развлечение — пойти смотреть на ледоход

Лед может тронуться уже весной — или же придется ждать лета. И тогда можно идти к реке, любоваться, как огромные глыбы льда проплывают мимо. А у берега еще сохраняются огромные льдины, на которых получают отменные летние фотографии.

Все северяне мечтают уехать на материк

Что это за таинственный «материк»? Так нехитро жители Севера называют всю остальную часть света, которая находится по другую сторону полярного круга. Почти все мечтают туда уехать жить, но почему-то часто оттягивают момент отъезда. А кто решается, того тоска по родине и ностальгия по времени, проведенному на Севере, будет преследовать всю оставшуюся жизнь.

Лето — вещь непредсказуемая

Отправившись утром на работу в свитере, вечером уже можно прогуливаться в легкой рубашке. Утренние июньские +7 °С днем могут превратиться в +27 °С, а вечером снова опуститься до привычных +7 °С. Поэтому летнее пальто — вещь абсолютно нормальная. Летом может пойти снег. А то, что он еще может не растаять к лету, совершенно нормально. Но между прочим иногда летом бывает такая жара, что люди спокойно идут на пляж, к берегу своей холодной реки. Как говорят северяне, купаться можно, пока твердо не стало.

Здесь нет деревьев

Обычных деревьев, таких привычных любому жителю юга или средней полосы России, тут нет. Немногие растения могут адаптироваться к условиям вечной мерзлоты. Растут карликовые березы, ивы укрывают землю сплошным ковром. И много кустиков, даже с ягодками. Это и есть тундра.

И природа здесь невероятная

Зимние виды спорта процветают

Где еще кататься на лыжах, коньках, ездить на снегоходах, ходить на зимнюю рыбалку, если не за полярным кругом? Это же спортзал и место для активного отдыха, созданное самой природой.

Северное сияние действительно существует

Техника на морозе

Как говорят северяне, машину у дома оставить можно — сложно потом найти. Если температура опустилась ниже −40 ... −45 °С, двигатели просто не глушат: машинки стоят заведенные и ждут. Панацея — отапливаемый гараж, но такая роскошь есть не у всех. Если водитель не подготовил машину к зиме и она ломается где-нибудь на трассе, то придется жечь костер из кресел и питаться снегом. Шутка. Обязательно остановятся другие водители, чтобы помочь. Отзывчивость северян — это не стереотип, а привычка выживать в суровых условиях.

Все-таки как ездить по городу?

Транспорта на Севере достаточно. Но и для повседневной жизни лучше выбирать машину с большими колесами: дороги может очень сильно замести снегом.

Бывают дни, когда из-за тумана и метели не видно ничего вокруг

Но когда проясняется, то перед вашими глазами открывается загадочная красота Севера, края вечной мерзлоты. Можно ли не влюбиться в такой суровый и одновременно чарующий пейзаж?

Бонус: рассказ очевидца