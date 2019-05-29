Как живут люди в Северной Корее и Китае, где интернет строго ограничен
Благодаря интернету вы можете найти друга на обратной стороне земного шара, и разделять вас будут лишь часовые пояса. Только представьте, что бы вы ощутили, если бы завтра такой возможности уже не было. Между тем миллионы людей по всей планете не могут общаться с кем захотят и даже не могут посещать сайты, которые нам так нравятся. У них нет аккаунтов в Facebook, на YouTube и даже в Twitter. Речь идет главным образом о китайцах и северных корейцах.
AdMe.ru разобрался, как работает интернет в этих государствах, и подготовил для вас небольшой бонус в конце статьи.
Ограничения интернета в Китае
- Чтобы создать собственный сайт, придется пройти долгую и нудную процедуру регистрации в Министерстве промышленности и информационных технологий. В противном случае никто вам опубликовать веб-странички не позволит.
- Правительство Китая периодически блокирует всю «Википедию» или отдельные ее страницы. В черный список попадают статьи на «чувствительные» темы, например о бойне на площади Тяньаньмэнь, когда в 1989 году протестующих студентов разгоняли военными танками и в результате многие невинные граждане пострадали. Блокировка проводится в рамках борьбы против пропаганды насилия в СМИ.
- На службе у государства находится армия блогеров, или умаодан. Неофициальное название — «50-центовая партия»: именно столько получает каждый участник за написанную статью или комментарий в интернете. Главная задача армии — позитивно оценивать правительственные действия. По подсчетам The Guardian, общее количество умаоданцев составляет около 300 тыс. человек. Предполагается, что любую порочащую честь государства статью члены «50-центовой партии» мгновенно опровергают и высмеивают.
- Китайские пользователи интернета научились шифровать нецензурные тексты. Для этого они используют «марсианский» язык — смесь из иероглифов различного происхождения (часто начерченных с намеренной ошибкой), арабских цифр и сленговых слов английского языка.
- С 2003 года в Китае существует специальный правительственный проект «Золотой щит», который ограничивает доступ граждан к иностранным сайтам. Его неофициальное название — «великий китайский файрвол». Этот же проект контролирует гиперссылки, ведущие на иностранные СМИ или блоги. Дело в том, что ни один китайский сайт не может ссылаться или переводить новости зарубежных СМИ без специального разрешения.
- Китайцам запрещено пользоваться такими популярными сервисами, как YouTube, Twitter, Gmail, Google Play, Google Docs, Flickr, WhatsApp и Facebook. Эти сайты попросту недоступны на территории страны.
- Крупнейший аналог мировых социальных сетей в Китае — это вейбо (англ. Sina Weibo). Чтобы зарегистрироваться там, пользователю нужно указать свои паспортные данные и реальное место жительства.
- В 2013 году был принят закон о слухах в интернете. Если пользователь запостил неподтвержденную информацию и получил больше 5 000 просмотров или больше 500 репостов, то его могут приговорить к 3 годам тюрьмы. Выявлять нарушения закона помогает искусственный интеллект Piyao — «опровергатель слухов».
Изолированный интернет в Северной Корее
- Выходить во Всемирную сеть здесь имеют право только те организации, которые получили официальное разрешение. Среди них 3 университета, несколько научных лабораторий, службы безопасности и министерства, например иностранных дел. Все компьютеры там находятся в специальных комнатах, заходить в которые можно только по пропускам.
- Все остальные корейцы пользуются интранетом (национальный интернет), который называется кванмен. По разным подсчетам, в этой сети работают от 1 000 до 5 500 сайтов. Сосчитать их крайне трудно, поскольку большая часть недоступна для пользователей глобального интернета.
- В 2017 году американский программист разместил в сети полный список корейских сайтов, на которые может зайти любой человек из любой точки мира. Их оказалось не очень много — всего 28.
- На просторах северокорейской сети в основном размещается информация о главе государства, включая детальный распорядок его дня. Но есть и развлекательные порталы: с фильмами, рецептами и рекомендациями для туристов.
- У них также есть общий чат под названием «Моя страна», который разбит на подчаты для интересующихся какой-то определенной темой: компьютеры, кино, искусство и т. д. Соцсетей вроде Facebook или Twitter у них нет. Во всяком случае, насколько известно остальному миру.
- Каждый компьютер должен быть зарегистрирован в полиции. Для этого там есть специальная «группа 109», которую создали еще в 2004 году. Периодически члены группы планово и внепланово проверяют каждое устройство на предмет электронной контрабанды. Ищут, как правило, зарубежные фильмы и музыку.
Бонус: а как обстоят дела в остальном мире?
- 44 % населения мира все еще не имеют доступа в интернет или по причине бедности, или из-за политики собственной страны.
- В Эфиопии из 100 млн жителей доступ к Всемирной сети есть только у 15 млн. В частности, так получается из-за непомерно высоких цен на интернет: самый дешевый тариф стоит $ 26,5 (при этом вряд ли трафика хватит надолго), самый дорогой — $ 155. А ведь многие люди получают зарплату, равную стоимости дорогого пакета интернета.
- Французские граждане с опаской посещают торренты и другие пиратские сайты, поскольку их правительство активно борется с незаконным скачиванием фильмов и музыки. За первое посещение торрента вам пришлют письмо на почту с просьбой не делать этого, за второе — еще одно письмо, а если вы нарушите запрет в третий раз — будут применяться другие меры. Могут даже отрезать доступ в интернет.
- Индийские власти оставляют за собой право отключить от сети целый регион. В том случае, если заподозрят его жителей в каком-то незаконном сговоре.
Какой из фактов вас удивил сильнее всего? Поделитесь с нами в комментариях.
Фото на превью Friend request / Wiedemann & Berg Film