Как живут люди в Северной Корее и Китае, где интернет строго ограничен

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Благодаря интернету вы можете найти друга на обратной стороне земного шара, и разделять вас будут лишь часовые пояса. Только представьте, что бы вы ощутили, если бы завтра такой возможности уже не было. Между тем миллионы людей по всей планете не могут общаться с кем захотят и даже не могут посещать сайты, которые нам так нравятся. У них нет аккаунтов в Facebook, на YouTube и даже в Twitter. Речь идет главным образом о китайцах и северных корейцах.