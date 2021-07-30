Как живут коренные народы Африки, которые оказались дальними родственниками белокурых скандинавов

Светлая кожа, русые волосы, голубые и зеленые глаза — явно не так мы представляем жителей африканского континента. Однако среди местного коренного населения, именуемого берберами, нередко можно встретить обладателей именно такой внешности, что заставляет ученых строить догадки о происхождении этого народа. Специалисты даже нашли генетическую связь между североафриканскими племенами и белокурыми жителями Скандинавии.

Мы в AdMe.ru решили ближе познакомиться с этим таинственным народом, некоторые из костюмов которых очень уж напоминают нам родные славянские мотивы.

Берберами прибывшие в Северную Африку европейцы назвали местное коренное население, которое проживало на континенте еще до нашей эры. Много воды утекло с тех пор, а в регион пришли арабы. Однако племена берберов до сих пор населяют былые места и стараются сохранить свою уникальную культуру. Правда, себя они называют иначе — имазигены, что означает «свободные люди». В настоящее время более дюжины племен берберов рассредоточены по всей Северной Африке. Но больше всего их проживает в Марокко и Алжире. О них и пойдет наш рассказ.

Племена имазигенов разбросаны по разным странам, но у них есть общий флаг. Они разговаривают на разных диалектах, но объединены сильной привязанностью к клану и семье. Берберы обычно живут в сельской местности, а их жилища — это глиняные хижины или палатки из козьих шкур. Однако сейчас все больше домов строится из камня. Всемирную известность берберы получили благодаря свои коврам, которые плетутся вручную. У каждого племени свой стиль, и встретить два одинаковых изделия невозможно. Каждый ковер — это целая история и семейная реликвия, передаваемая из поколения в поколение.

Берберов можно отличить по одежде. Мужчины носят накидки с остроконечными капюшонами, которые защищают их от дождя. На востоке Марокко они часто облачаются в белое с ног до головы, а в Алжире надевают соломенные шляпы с широкими полями.

Женщины наряжаются в свободные туники и укрываются маленькими шерстяными накидками, узоры и способ ношения которых варьируются от одного племени к другому. Головные уборы девушек отличаются разнообразием: это и соломенные шляпы, и шарфы или платки, завязанные сзади. В некоторых племенах в придачу к шарфу идет парчовая шапочка, украшенная свисающими на лоб монетами. Дамы из берберских племен на западе Марокко носят головные уборы с рогами, демонстрирующими их силу и воинственный дух. Именно в таком однажды появилась на публике Мадонна.

Украшения берберских женщин — это финансовая подушка безопасности. В случае необходимости их можно продать за хорошие деньги. Сделаны они в основном из серебра и декорированы разноцветным стеклом и бисером. Считается, что рисунки на украшениях защищают своих обладательниц от дурных глаз.

Раньше функцию оберега выполняли татуировки. На протяжении тысячелетий девушки-берберы разрисовывали свое тело. Больше всего «перепадало» лицу, рукам и ногам. По рисункам можно было определить, замужем ли девушка и из какого племени она родом. Первое тату на лице символизировало плодородие и наносилось на подбородок. Овдовевшие женщины-берберы делали себе татуировку от уха до уха, которая напоминала им бороду умершего супруга. Алжирские имазигены же делали пометку на лбу после рождения первого наследника мужского пола.

Эти рисунки заменяли косметику и подчеркивали красоту девушек. Мужчины тоже украшали себя татуировками, но в более скромных масштабах. Они, например, татуировали руки, чтобы ловко играть на музыкальных инструментах. С середины 1980-х годов эта красивая традиция канула в Лету, а тату теперь и вовсе считается чем-то запретным. Однако по особым случаям марокканские берберки продолжают разрисовывать руки и ноги хной.

Когда приходит пора вступить в брак, именно мужчина выбирает себе супругу, иногда не без помощи семьи. Для юноши главное, чтобы избранница была здоровой и из хорошей семьи. Ей не обязательно быть красивой, в первую очередь она должна быть образованной, чтобы помогать будущим детям с уроками. Чтобы облегчить поиски партнеров, имазигены Марокко до сих пор проводят свадебный фестиваль. Девушки приходят на праздник при полном параде. Разведенные и овдовевшие дамы надевают специальные остроконечные головные уборы, а холостяки — белые тюрбаны. Все общаются и флиртуют. Кивок и подмигивание считаются проявлением интереса к потенциальному мужу или жене. Женщины марокканских племен могут разводиться и выходить замуж повторно сколько угодно раз. А вот у алжирских кабилов все сложнее: бывшие мужья могут запретить женщинам снова вступать в брак.

Участница свадебного фестиваля (слева) и невеста в сводебном наряде (справа).

Своих детей имазигены воспитывают в строгости и с малых лет приучают к труду. Девочки в возрасте 4–5 лет начинают помогать по хозяйству. Готовка, уборка, воспитание детей — традиционные обязанности, возлагаемые на женщин. Мужчины же в большинстве своем пасут коз и овец, ухаживают за верблюдами. Некоторые уезжают в другие страны на заработки. Берберы обожают музыку. Без танцев не обходится ни один праздник. Здесь вы можете посмотреть выступление одного из народных коллективов коренных североафриканцев.

Кстати, парочку имазигенов вы точно знаете. Зинедин Зидан, например, является выходцем из алжирского племени кабилов. А Эдит Пиаф и Марион Котийяр — берберки по материнской линии.