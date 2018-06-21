Как живут и кем стали потомки исторических личностей

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Доказано, что на способности человека влияют прежде всего социальные факторы, а потом уже генетика. Может быть, поэтому у талантливых родителей иногда рождаются самые обычные дети, а иногда они превосходят в гениальности великих предков. Вот и герои нашей подборки тому доказательство.

Мы в AdMe.ru собрали потомков известных личностей, чтобы узнать, чем они занимаются.

Чарльз Диккенс — прапраправнук Гарри Ллойд

Гарри Ллойд, знакомый зрителям по роли Визериса Таргариена в сериале «Игра престолов», — прапраправнук великого писателя Викторианской эпохи Чарльза Диккенса. На счету британского актера Гарри Ллойда несколько десятков киноработ, в том числе и в сериале «Большие надежды», снятом по роману его известного прапрапрадеда.

Федор Достоевский — правнук Дмитрий Достоевский

Дмитрий невероятно похож на своего известного прадеда как внешне, так и характером. По словам самого Дмитрия, ему «захотелось броситься в гущу жизни, знакомиться с разными людьми, изучать всевозможные специальности». Как итог — 28 записей в трудовой книжке. Он успел поработать водителем трамвая, алмазчиком, экскурсоводом в музее Достоевского. Сейчас он «пытается работать пенсионером».

Пабло Пикассо — внучка Диана Видмайер-Пикассо

У Дианы юридическое образование, но гены оказались сильнее. Получив в Сорбонне степень магистра, она реализовала себя как исследователь в области изобразительного искусства. Она курирует и организует выставки, консультирует аукционные дома и коллекционеров. Диана написала книгу о своем деде «Пикассо: искусство может быть только эротическим».

Че Гевара — дочь Алейда Гевара Марч

Алейда — старшая дочь Эрнесто. Она врач-педиатр, работала в Анголе, Эквадоре и Никарагуа. Специализируется на проблемах, связанных с аллергией. Алейда ведет активную общественную и политическую жизнь: помогает центрам для детей-инвалидов, детей-беженцев и детей, скрывающихся от насилия в семье.

Грейс Келли — внучка Шарлотта Казираги

Бизнесвумен, журналист, филантроп, модель, спортсмен, счастливая мама и восьмой претендент на королевский трон Монако — все это Шарлотта Казираги. Она выступает за охрану окружающей среды и вымирающих видов, поддерживает молодые таланты, предоставляя им стипендии и стажировки. Шарлотта невероятно похожа на свою бабушку и считается одной из самых красивых женщин в мире.

Элвиса Пресли — внучка Райли Кио

Внучка певца Элвиса Пресли и актрисы Присциллы Пресли пошла по стопам предков и тоже стала актрисой. Самая известная роль Райли — Способная в фильме «Безумный Макс: Дорога ярости». Девушка успела поработать моделью и сотрудничала с модельным агентством IMG.

Чарли Чаплин — внучка Уна Чаплин

Уна известна зрителям по роли Талисы Мэйгир все в той же «Игре престолов». Семья девушки связана с кино. Ее дед — знаменитый комик Чарли Чаплин, мать актриса, а отец кинооператор. Как и многие известные актеры, Уна окончила Королевскую академию драматического искусства. А совсем скоро мы сможем увидеть актрису в сиквеле фильма «Аватар».

Иосиф Бродский — дочь Анна Александра Бродская-Соццани

Дочь нобелевского лауреата Иосифа Бродского Анна Александра Бродская-Соццани живет в Италии. Внешне девушка похожа на своего отца, но, к сожалению, на его родине Анна была всего однажды, на праздновании 75-летия отца; по-русски она не говорит. Анна — молодая мама, воспитывает дочь Шей и живет на доходы от реализации авторских прав на творческое наследие Бродского.

Эрнест Хемингуэй — правнучка Дри Хемингуэй

Дри — правнучка писателя Эрнеста Хемингуэя и дочь актрисы Мариэль Хемингуэй. Она работала со многими модными домами: Givenchy, Calvin Klein, Gucci, Chanel. А в 2016 году Дри стала «девушкой месяца» журнала Playboy. Кстати, она — первая «девушка месяца», не позировавшая обнаженной.

Иосиф Сталин — внучка Крис Эванс

Крис Эванс, родная внучка Сталина, дочь Светланы Аллилуевой из Портленда, США pic.twitter.com/vCaZAaUXKc — Pavel Pryanikov (@netovetz) March 15, 2016

Самую младшую внучку Иосифа Сталина зовут Ольга Питерс. Но она сменила имя на Крис Эванс. Крис любит мексиканскую еду и свою собаку, работает в магазине и не желает общаться с журналистами. Она предпочитает экстравагантные образы. Например, на своей странице в Facebook она опубликовала фотосессию в образе Танкистки — героини одноименного комикса. У Крис есть сестра Екатерина Жданова, она работает на Камчатке вулканологом и ведет затворнический образ жизни.

Джон Леннон — сын Шон Леннон

Шон Таро Оно Леннон — сын Джона Леннона и Йоко Оно. Шон — разносторонняя творческая личность: он композитор, певец, актер и сценарист. Шон невероятно похож на мать и отца. Примечательно, что Шон родился в тот же день, что и его отец, — 9 октября. На его счету 3 альбома и 4 сингла. В 2017 году Шон записал совместную композицию с Ланой Дель Рей. У Джона Леннона есть сын от первого брака — Джулиан. И он также рок-музыкант. Кстати, маленький Джулиан вдохновил The Beatles на песню «Lucy in the Sky with Diamonds»

Фрэнк Синатра — дочьНэнси Синатра

Нэнси пошла по стопам своего отца. Она снялась в фильме «Спидвей» вместе с Элвисом Пресли, исполняла поп-музыку, записала песню «You Only Live Twice» — главную тему пятого фильма бондианы — и пела вместе со своим известным отцом, а в 45 лет снялась для обложки журнала Playboy. Второй пик славы Нэнси пришелся на нулевые, когда Квентин Тарантино использовал давнюю запись хита «Bang Bang» в исполнении Нэнси в титрах своей дилогии «Убить Билла».