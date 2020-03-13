Как живут богачи в Южной Корее и что на самом деле означает фраза «Gangnam Style»

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Триумфатором премии «Оскар» в 2020 году стал фильм «Паразиты» — южнокорейская драма о нищей семье, которая работает на богачей. Видя роскошную жизнь хозяев особняка, эти люди стараются хоть немного приблизиться к их уровню и придумывают схему заработка. Многие показанные в фильме места действительно существуют в Сеуле, реалистична и идея: кто-то рождается в нищете и всю жизнь стремится из нее выбраться, а других с детства ожидает обеспеченная жизнь и общение в кругу золотой молодежи.

Нам в AdMe.ru стало любопытно, как живут богачи в Южной Корее, и мы отыскали рассказы об этом на форумах и в соцсетях.

1. Что на самом деле означает фраза «Gangnam Style»

В 2012 году песня «Gangnam Style» исполнителя PSY взорвала интернет, и на сегодня этот клип на YouTube просмотрели более 3 млрд раз. «Каннам стайл» — это разговорное выражение в корейском языке, означающее «богатый, роскошный образ жизни». Именно таким образом жизни славится Каннамгу, район Сеула, где живут обеспеченные люди и сосредоточены офисы компании Hyundai, представительства Google, IBM, Toyota в Южной Корее.

Каннамгу можно сравнить с Беверли-Хиллз в Калифорнии или Пятой авеню в Нью-Йорке. Средняя стоимость 1 кв. м жилья здесь составляет около $ 15 тыс., в остальной части Сеула — $ 7 тыс.

Здесь широко представлены бренды BMW, Mercedes-Benz, Lexus, Ferrari, Dolce & Gabbana, Chanel и др. В Каннамгу много разных кафе с супердорогими десертами и художественных галерей, в которых представлены экспонаты, оцененные в миллионы вон (1 млн вон примерно равен $ 845 — прим. AdMe.ru ). © Sharon Kong / Quora

). © Sharon Kong / Quora Но самые богатые корейцы живут в других районах (Pyeongchang-dong, Samcheong-dong, Seongbuk-dong и т. д.). Здесь живут звезды и основатели крупных компаний, притом не в квартирах, а в больших особняках. © Jay Lee / Quora

2. Кто в Южной Корее считается богатым классом

В Южной Корее неравномерное распределение доходов. По данным Кюнг Хён Кима, профессора восточноазиатских исследований в Калифорнийском университете в Ирвайне, в 2015 году 10 % корейцев владели 66 % национального богатства, в то время как бедной половине населения принадлежало только 2 %.

Высокооплачиваемыми в Южной Корее являются следующие профессии: юрист, врач, судья, адвокат, консул. Такие специалисты получают хорошую зарплату и по корейским меркам считаются богатыми людьми.

3. Где учатся жители района Каннамгу

Южная Корея славится высоким уровнем образования, и район Каннамгу считается национальной столицей университетов. Среди них Сеульский национальный университет, в котором стоимость обучения на самых дешевых факультетах составляет около $ 2,2 тыс. в год. В других заведениях образование также платное, но, если постараться, можно получить стипендию от фонда или корпорации.

Считается, что школы в Каннамгу очень хорошие, поэтому семьи предпочитают, чтобы их дети учились в данном районе, но это возможно только в том случае, если они проживают здесь. Из всех районов Сеула Каннамгу лидирует по количеству учащихся, которые попадают в престижные школы, например, в Сеульский национальный университет.

4. Как одеваются богатые жители Южной Кореи

Моя подруга однажды сказала, что для того, чтобы съездить в район Каннамгу, ей нужно «принарядиться». В Южной Корее есть стандарты того, что приемлемо носить на людях, но, когда ты встречаешь девушку на улице, сразу видно, если она из Каннамгу. Прическа, макияж, одежда, аксессуары и обувь — все это детали Gangnam Style. В некотором смысле быть непривлекательной — это даже облегчение: не нужно слишком стараться, и можно быть просто собой. © Sharon Kong / Quora

Gangnam Look — отдельная тема для разговора. Девушки из этого района выглядят одинаково, делают одинаковые косметические процедуры... Да, я серьезно. Я работаю в Каннамгу, потому что это очень удобное место для бизнес-встреч, но я почти никогда не бываю там вне работы, потому что это просто бетонные и стеклянные джунгли. © Nathan Millard / Quora

5. Как ведут себя богатые корейцы

Те, кто живет здесь, иногда задирают нос перед людьми из других районов. У моей подруги были серьезные отношения с парнем, который жил в Каннамгу, и его родители были против брака, потому что она не хотела покупать квартиру в Каннамгу для них двоих. Она также была из сельской местности, что ухудшало ее положение еще больше. Проживание в Каннамгу дает вам определенный статус в Сеуле. © Sharon Kong / Quora

Летом я работала в художественной галерее в одном из богатых районов Сеула. Ее посетительницы выглядели так: «О-о, как мило! Я думаю, что заберу это домой!» А «это», на минуточку, стоило $ 75 тыс. Затем они звонили своим водителям и договаривались, чтобы картины упаковали и доставили. Потом шли разговоры о том, как они устали и как были заняты весь день, и дамы шли в кофейню, принадлежавшую «чьей-то дочери, разве это не мило?», чтобы пообщаться. © Sharon Kong / Quora

6. Чашка кофе в кофейне считается показателем статуса

Кофе в заведениях дорогой во всем Сеуле — неважно, что это за район. В Starbucks американо будет стоить примерно $ 4,5. Есть разные кафе, и в зависимости от их уровня цена может колебаться в пределах $ 3–8. В кофейнях часто можно увидеть хорошо одетых девушек, которые сидят за ноутбуком с чашечкой горячего напитка. И дело здесь даже не в кофе: скорее, это некий ритуал для ощущения себя современной, независимой и ориентированной на карьеру. © Charanya Kannan / Quora

В Южной Корее есть такое выражение, как «Doenjang Girl». Оно используется для описания девушки, которая экономит на предметах первой необходимости, чтобы потратить деньги на показную роскошь. Так, в Корее распространена дешевая соевая паста под названием «Doenjang». И за упомянутым выше выражением стоит идея о том, что такая девушка будет есть плохую еду, чтобы купить дорогой латте в Starbucks.

7. Среди обеспеченных корейцев популярны пластические операции

Во всей Корее очень развита индустрия пластической хирургии. Но именно на улицах Каннамгу вы увидите огромное количество объявлений об этой услуге, и здесь больше девушек и парней ходят с повязками или в солнцезащитных очках после пластических операций. Вообще для меня фотографии из серии «до и после» выглядят скорее интригующими, чем пугающими. Много маркетинговых усилий прилагается для того, чтобы пластическая хирургия выглядела очень «дружелюбной», легкой и модной в Корее. © Sharon Kong / Quora

Количество пластических хирургов в Южной Корее за последние годы увеличилось почти в 2 раза, в то время как, например, кардиохирургов или специалистов по экстренной хирургии стало меньше. © Wooyoung Kim / Quora

Каждый второй человек в Каннамгу — иностранец. Если вы пройдетесь по улицам этого района, вы будете поражены количеством молодых и красивых людей, которые выглядят так, будто рекламируют пластическую хирургию. В одном здании в Каннамгу можно насчитать 30–50 клиник. И подобных зданий здесь очень много. © Puneet Verma / Quora

Как выглядят модели-инфлюэнсеры, стилю которых подражают девушки Сеула

30-летняя Рок Чхэ-Юнь — профессиональная модель, которая сотрудничала с корейскими брендами одежды, снималась в музыкальных клипах и появлялась на телевидении. Она также сотрудничала с международными компаниями Nike и MLB. В инстаграм-аккаунте девушка рассказывает о своей жизни, рекламирует одежду и косметику, которой пользуется сама.

Ким Дженни — 24-летняя модель и рэп-исполнительница. С 2016 года она участвовала в группе BLACKPINK, а в ноябре 2018-го представила свой первый сольный сингл. На инстаграм-аккаунт Дженни подписаны более 24 млн человек.

Модель Парк Сора сотрудничала с известным южнокорейским брендом одежды и косметики Stylenanda. Из-за своего маленького роста она не смогла работать на подиуме, но это не помешало ей стать известной в Южной Корее и набрать 1 млн подписчиков в инстаграме.

Есть ли среди ваших знакомых люди, которым подходит определение «Doenjang Girl»?