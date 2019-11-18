Как живет женщина, которая уже 14 лет борется с неприятием в обществе из-за того, что родила дочь в 66 лет

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В 2005 году широкий общественный резонанс получила история Адрианы Илиеску, которая родила своего 1-го ребенка в 66 лет и попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая старая мама в мире. За прошедшие 14 лет женщина не раз сталкивалась с неприятием общественности, которое она преодолевала благодаря любви дочери.

AdMe.ru был глубоко тронут историей этой сильной и волевой женщины, решившейся осуществить свою мечту о материнстве несмотря ни на что, и хочет поделиться ей с вами.

Почему не родила раньше

Когда Адриане было 20 лет, она вышла замуж, но муж категорически выступал против детей. В конце концов девушка подала на развод. А после с головой ушла в работу преподавателем в университете Румынии. На протяжении 9 лет Адриана проходила лечение от бесплодия и пыталась забеременеть, но безуспешно. Тогда женщина решилась на экстракорпоральное оплодотворение. На тот момент ей уже было 66 лет и она отлично понимала, что очень рискует. Но больше всего Адриана наконец хотела узнать, что такое счастье материнства. Многие знакомые осудили решение женщины стать мамой. Другие и вовсе отвернулись, считая ее поступок безнравственным.

С какими трудностями Адриана столкнулась после родов

Когда женщина наконец забеременела тройняшками, двое из них погибли еще в утробе матери, а дочь Элиза родилась раньше положенного срока, из-за чего некоторое время провела в реанимации. Вскоре девочке стало лучше, и Адриана, будучи глубоко верующим человеком, решила крестить малышку. Различные религиозные организации объявили решение женщины о рождении ребенка в столь позднем возрасте ужасающим и эгоистичным. Во время обряда крещения монашки косо на нее смотрели, и Адриане даже удалось услышать, как одна из них назвала ее Элизу порождением нечистой силы. Сама женщина считает, что дочку ей послал Бог.

Как одинокая мама жила с малышкой

Адриана сразу же позаботилась о будущем дочери, заключив договор с врачом, который проводил процедуру ЭКО. В нем сказано, что в случае смерти матери доктор, являющийся крестным отцом девочки, будет официальным опекуном Элизы до ее совершеннолетия. На улицах Адриану часто принимали за бабушку Элизы. А женщина не раз доказывала, что рождение дочки — это нечто большее, чем желание потешить свое самолюбие. Поскольку Адриана уже была на пенсии, все свободное время она могла посвящать воспитанию ребенка.

Как женщина с дочкой живет сейчас