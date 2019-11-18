Как живет женщина, которая уже 14 лет борется с неприятием в обществе из-за того, что родила дочь в 66 лет
В 2005 году широкий общественный резонанс получила история Адрианы Илиеску, которая родила своего 1-го ребенка в 66 лет и попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая старая мама в мире. За прошедшие 14 лет женщина не раз сталкивалась с неприятием общественности, которое она преодолевала благодаря любви дочери.
AdMe.ru был глубоко тронут историей этой сильной и волевой женщины, решившейся осуществить свою мечту о материнстве несмотря ни на что, и хочет поделиться ей с вами.
Почему не родила раньше
Когда Адриане было 20 лет, она вышла замуж, но муж категорически выступал против детей. В конце концов девушка подала на развод. А после с головой ушла в работу преподавателем в университете Румынии.
На протяжении 9 лет Адриана проходила лечение от бесплодия и пыталась забеременеть, но безуспешно. Тогда женщина решилась на экстракорпоральное оплодотворение. На тот момент ей уже было 66 лет и она отлично понимала, что очень рискует. Но больше всего Адриана наконец хотела узнать, что такое счастье материнства. Многие знакомые осудили решение женщины стать мамой. Другие и вовсе отвернулись, считая ее поступок безнравственным.
С какими трудностями Адриана столкнулась после родов
Когда женщина наконец забеременела тройняшками, двое из них погибли еще в утробе матери, а дочь Элиза родилась раньше положенного срока, из-за чего некоторое время провела в реанимации. Вскоре девочке стало лучше, и Адриана, будучи глубоко верующим человеком, решила крестить малышку.
Различные религиозные организации объявили решение женщины о рождении ребенка в столь позднем возрасте ужасающим и эгоистичным. Во время обряда крещения монашки косо на нее смотрели, и Адриане даже удалось услышать, как одна из них назвала ее Элизу порождением нечистой силы. Сама женщина считает, что дочку ей послал Бог.
Как одинокая мама жила с малышкой
Адриана сразу же позаботилась о будущем дочери, заключив договор с врачом, который проводил процедуру ЭКО. В нем сказано, что в случае смерти матери доктор, являющийся крестным отцом девочки, будет официальным опекуном Элизы до ее совершеннолетия.
На улицах Адриану часто принимали за бабушку Элизы. А женщина не раз доказывала, что рождение дочки — это нечто большее, чем желание потешить свое самолюбие. Поскольку Адриана уже была на пенсии, все свободное время она могла посвящать воспитанию ребенка.
Как женщина с дочкой живет сейчас
По специальности Адриана — преподаватель румынского языка и литературы, а также автор более 25 детских книг. А вот ее дочь увлекается точными науками. Девочка ведет жизнь обычного подростка и уже получила множество дипломов и грамот за победы в олимпиадах. В будущем Элиза рассчитывает получить бюджетное место в университете.
Адриану и Элизу связывают особые узы тепла и любви. Мать вкладывает в единственного ребенка все свои силы, опыт и знания. Женщина до сих пор ведет здоровый и активный образ жизни и стремится участвовать в социальной жизни Элизы. Адриане сейчас уже 80 лет, она прекрасно себя чувствует и надеется увидеть совершеннолетие своей дочки.
Фото на превью AFP / Stringer / gettyimages, DANIEL MIHAILESCU / Staff / gettyimages