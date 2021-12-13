Как живет подземный город Австралии, в который стекаются туристы со всего мира

В Австралии можно найти много диковинок. И речь не только о диких кенгуру, огромных пауках и ярко-розовых озерах. Именно на этом континенте существует целый город, который шахтеры построили под землей, чтобы избежать невыносимой жары летом и холодных ночей зимой в пустыне.

Мы в AdMe.ru узнали, как живут обитатели австралийского городка Кубер-Педи, и остались под неизгладимым впечатлением.

Как выглядит город Кубер-Педи на первый взгляд и что означает его название

Шахтерский городок, первоначально известный как «Опаловое месторождение Хребта Стюарта», был назван в честь Джона Стюарта — первого европейского исследователя, посетившего этот регион. Позже он был переименован в Кубер-Педи — это термин аборигенов, означающий «белый человек в яме». Что образно, но в то же время красноречиво дает понять, как здесь живут и работают люди. Кубер-Педи и его окрестности часто описывают как «лунные» из-за ландшафта, усеянного шахтами и кучами муллока, образовавшимися в результате добычи опалов. Если бы не зачатки растительности, это можно было бы принять за Марс. © PutridFigure / Reddit

Кротовый городок из «Игры престолов» реален! © I_Did_The_Thing / Reddit

Добыча опалов до сих пор является главным промыслом городка.

На въезде в город стоит предупреждающий знак, на котором указаны основные опасности и чего не стоит делать, пребывая здесь.

«Опасно. Неотмеченные ямы». «Не бегать». «Осторожно! Глубокие шахты». «Не ходите спиной вперед».

Подземные жилища и повседневная жизнь обитателей Кубер-Педи

В Кубер-Педи численность населения составляет всего лишь около 2 000 человек. А образ жизни в этом городе не похож ни на один другой. Многие живут под землей, чтобы спастись от невыносимой жары региона с его пустынным климатом. Дома, которые местные жители называют «землянками», отели, рестораны здесь проложены в склонах холмов и почти незаметны при первом взгляде — снаружи это в основном выглядит как просто дверь в скале, а внутри предстает взору настоящий жилищный интерьер. Почва в холмах Кубер-Педи достаточно стабильна, чтобы обеспечить огромные пролеты потолков в комнатах. Поэтому для семей шахтеров нет ничего необычного в том, чтобы купить прилегающую недвижимость и сделать туннель, соединяющий 2 или даже 3 или 4 жилища. Некоторые дома похожи на целые особняки, которые занимают площадь до 450 квадратных метров под землей. Подземное пространство создается путем раскопок по бокам склонов холмов. Независимо от того, какой климат на земле, подземные помещения поддерживают комфортную, равномерную температуру в диапазоне от 19 до 25 °C днем и ночью в течение всего года. Большинство землянок имеет круглые комнаты, покатые стены, узкие коридоры и уютные уголки, встроенные в скалы. В этих апартаментах обитатели прибивают полки, картины и другую мебель прямо к стенам из песчаника.

Некоторые подземные дома были построены как настоящие роскошные хоромы и проданы по ценам, превышающим 100 000 долларов США.

Инфраструктура для туристов

Кубер-Педи славится не только опалами и своим образом жизни, но и туристическими локациями. Например, подземными отелями и магазинчиками — ювелирным, книжным.

Приехав сюда на экскурсию, туристы стараются провести хотя бы одну ночь под землей. Здесь можно найти апартаменты на любой бюджет: от хостелов до 4-звездочных отелей.

Но если вдруг кто-то опасается спать под землей по причине клаустрофобии, то подземный ночлег — не единственный вариант размещения в Кубер-Педи. Здесь также много наземных помещений.

Развлечения: куда идут все туристы, чтобы посмотреть Кубер-Педи

Опаловая шахта и музей Умуны — одна из главных туристических достопримечательностей. Здесь можно посмотреть процесс того, как режут и полируют камень, узнать об истории, исследовать подземный дом.

Здесь же есть магазин, в котором можно купить сами опалы и ювелирные изделия на любой бюджет.

Приют для кенгуру. Он был создан для приема осиротевших диких животных. Если есть раненые кенгуру или мелкие животные, которым требуется помощь, сотрудники приюта будут присматривать за ними до тех пор, пока малыши не смогут выжить сами. Размер территории, за которой им нужно ухаживать, аналогичен размеру целой Германии.

Католическая церковь Святого Петра и Павла. Это была первая подземная церковь в Кубер-Педи и, вероятно, первая в мире. В первые дни церковь использовалась всеми конфессиями. Она была построена совместными усилиями всех членов сообщества.

Сегодня в городе также есть англиканская и сербская православная церкви, обе подземные.

Одно из главных развлечений в Кубер-Педи — гольф. В городе очень мало растительной жизни из-за низкого количества осадков в регионе, песчаника и отсутствия верхнего слоя почвы. Но, несмотря на это, популярной достопримечательностью является поле для гольфа, которое, при всех своих 18 лунках, полностью лишено травы.

В гольф здесь играют в основном, когда солнце садится. И после наступления темноты игроки используют светящиеся шары.

Ресурсы пустынного города

В последнее время подземный город привлекает внимание еще и по другой причине: его гибридный энергетический проект. Используя солнечную, ветреную погоду в этом районе, станция возобновляемой энергии Кубер-Педи вырабатывает около 75% энергии, необходимой для питания города. Из-за низкого количества осадков в регионе, наряду с отсутствием постоянного природного источника воды, вопрос о том, как снабдить ей население пустынного города, всегда был одним из главных и претерпел несколько решений. Сначала в 1922 году построили подземный резервуар для воды вместимостью около 2 млн литров. Такой метод оказался ненадежным.

Потом в 1967 году разработали солнечную опреснительную установку для производства пресной воды из соленой воды, откачиваемой с глубины 100 м под поверхностью. Однако такое решение не давало достаточного количества воды, а система часто повреждалась сильными ветрами.

А вот с 1985 года появилась современная установка по опреснению воды, использующая процесс обратного осмоса. То есть сырая вода перекачивается из артезианских скважин, расположенных в 23 км к северо-востоку от Кубер-Педи, по трубопроводу в городские резервуары. Водяные насосы работают автоматически с помощью радиосигналов, передаваемых с городской очистной станции. Качество воды сейчас отличное. И в таком уникальном городе можно встретить не менее уникальных представителей фауны.

А еще Кубер-Педи не раз попадал на большие экраны, так как его окружающая среда привлекала кинопродюсеров.

Здесь были сняты фильмы «Безумный Макс — 3: Под куполом грома», «Приключения Присциллы, королевы пустыни» и «Черная дыра».