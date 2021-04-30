20+ фактов о туарегах, у которых по закону после развода мужчина может оставить себе лишь верблюда
Если при слове «туарег» у вас перед глазами возникает образ туземца или вы совсем не знаете, что представлять, то со словами «Африка» и «пустыня» уж точно будет много ассоциаций. Туареги действительно живут в Северной Африке и селятся даже в Сахаре.
Мы в AdMe.ru были поражены, узнав об особенностях жизни этого народа, в котором всем заправляют женщины, а мужчины должны работать и носить паранджу.
-
Туареги — большая этническая группа берберов, и это народ, у которого нет собственной страны. Они живут на территории нескольких стран Северной Африки, включая Мали и Алжир, а также в самой пустыне Сахара.
-
Они считаются очень отважными и смелыми людьми, не боящимися препятствий и природных катаклизмов. Поэтому в их честь был назван внедорожник — Volkswagen Touareg.
-
А вот повязка на голове у мужчин-туарегов вдохновила на создание логотипа ралли-рейда «Дакар».
-
Туареги традиционно носят одежду цвета индиго. В связи с тем, что такая одежда слегка окрашивает кожу, их называют «синими людьми».
-
Туареги очень почитают женщин, так как через них передается социальный статус, домашний скот и имущество, они могут инициировать развод и даже выгнать бывшего мужа из своего жилья. Нередко верблюд — это единственное, что остается у мужчины после развода.
-
Важность женщины для туарегов также подтверждает и то, что в сельской местности родители и их дети живут в отдельном шатре или небольшом поселении, который называют в честь замужней женщины, владеющей жилищем.
-
Женщина для туарегов священна и является основоположницей традиций, что подтверждают и мифы этого народа. Один из них повествует о женщине-воине Тагурмат, чьи дочери-близнецы стали первыми знахарками, которые стали лечить людей травами.
-
Вероятно, главная причина, по которой представительницы прекрасного пола играют такую важную роль в обществе туарегов, в том, что они считают себя потомками великой правительницы Сахары Тин-Хинан. По местной легенде, она объединила племена и стала праматерью туарегов.
-
Общество туарегов является матрилинейным. Это означает, что семьи прослеживают свою родословную через женщин, вплоть до своей первой правительницы.
-
Родство по материнской линии считается более сильным, и поэтому мужчина передает личное имущество сыну своей сестры, а не собственному сыну.
-
Женщины-туареги имеют много свобод и преимуществ. В отличие от женщин в других исламских общинах, они не закрывают лицо на публике.
-
Женщины не выходят работать в пустыне, не пасут скот, максимум — собирают посевы, высаженные мужчинами.
-
Перед тем как выйти замуж, девушка может проводить хоть каждую ночь с новым мужчиной, если она того захочет. Это не порицается обществом.
-
Мужчины-туареги должны с юности и всю жизнь носить на лице платок. Он защищает от песчаного ветра Сахары, но, главное, является символом мужской идентичности. Его надевают примерно в 18 лет, и это означает, что мужчина взрослый и готов жениться.
-
То, что они закрывают лицо, оставляя открытыми лишь глаза, имеет и сакральное значение: считается, что это надежная защита от злых духов.
-
Также мужчина, поднимая повязку очень высоко, закрывая нос и рот, выражает уважение в присутствии начальников, пожилых людей и родственников.
-
Считается верхом неприличия, если мужчина ест перед женщиной, которая не является его возлюбленной, а также перед старшими. Мужчина не может принимать пищу на глазах у своей тещи, это особенно стыдно. Если такое все же случается, он должен есть, повернувшись к ней спиной.
-
Занимаются они преимущественно скотоводством, но чтобы зарабатывать на жизнь, этого бывает недостаточно. Туареги также озеленяют оазисы, сопровождают караваны, торгуют, изготавливают поделки для туристов.
-
Туареги верят: когда ребенок рождается на свет, у него сохраняется очень крепкая связь с миром духов. Чтобы разорвать эту связь, через неделю после рождения ему сбривают волосы и нарекают тайным именем на местном языке тамашеке. А в мечети ребенку уже дают арабское имя из Корана.
-
Несмотря на то что туареги селятся в городах и охотно взаимодействуют с современным миром, их общество до сих пор делится на сословия: есть дворяне, духовные служители, ремесленники, крестьяне и даже рабы.
-
Это разделение на категории очень важно при выборе супруга. Обычно туареги женятся на выходцах из своего же сословия и, что желательно, на близких родственниках.
-
Чтобы завоевать внимание девушки, мужчина должен обладать поэтическим талантом и посылать своей возлюбленной стихи. Он может часами подбирать самые пылкие и нежные слова, надеясь покорить даму сердца.
-
Одна из самых важных церемоний в жизни туарегов — это чаепитие. В ней много нюансов, правил и ритуалов. Чай завершает каждый прием пищи и становится сигналом того, что пора вздремнуть.
-
Считается невежливым прийти в гости и отказаться хотя бы от одной чашки чая. Если вы останетесь на все три (а больше с вами и не выпьют), вас всегда будут рады видеть.
-
Туареги говорят, что первая порция чая горькая, как жизнь: терпкий вкус китайского зеленого чая, который они предпочитают пить, почти не разбавлен водой. Вторая порция — сладкая, как любовь: туда добавляют больше сахара, и чай теряет крепость. Третий круг чаепития — легкий, как дыхание смерти: похож на едва подслащенную воду.
-
Несмотря на то что туареги так привязаны к традициям и национальным обычаям, они открыты для современного мира. Любой может посетить их музыкальные и культурные мероприятия и даже послушать исполнителей традиционной музыки где-нибудь на фестивале в Ницце.
-
В 2015 году вышел первый музыкальный фильм-драма на тамашеке, рассказывающий о жизни туарегского музыканта.
А что вы думаете о принципах жизни туарегов и их разном отношении к мужчинам и женщинам?