20+ фактов о туарегах, у которых по закону после развода мужчина может оставить себе лишь верблюда

Считается верхом неприличия, если мужчина ест перед женщиной, которая не является его возлюбленной, а также перед старшими. Мужчина не может принимать пищу на глазах у своей тещи, это особенно стыдно. Если такое все же случается, он должен есть, повернувшись к ней спиной.