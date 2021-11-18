Как живет коренной сибирский народ, мужчины которого не заморачиваются по поводу женской красоты
Наша необъятная родина полна загадочных мест. Одно из них — суровый сибирский край, где живут сильные духом люди. Коренные народы здешних мест, несмотря на малую численность, живут как умеют и находят простые радости в ежедневном нелегком труде и древних традициях.
В сегодняшней статье AdMe.ru речь пойдет о хантах — трудолюбивых людях, прекрасных охотниках и добытчиках, которые даже в современном мире не меняют своего привычного уклада жизни. Мы отыскали документальные фото быта хантов, а также попросили хантыйскую девушку-блогера поделиться с нами некоторыми кадрами.
Девушка-хантыйка за сбором клюквы и проверкой ловушек для рыбы.
- Большинство хантов живут охотой, рыболовством и собирательством. И у них есть особые технологии: например, рыбу они ловят с помощью больших клеток, которые погружают в воду. Называются они, кстати, мордушки. А вот клюкву удобно собирать с помощью ковша — так намного быстрее, чем руками.
- На дрова идут в основном сухие деревья. Все дело в том, что раньше ханты нередко уезжали на лето далеко от своего зимнего поселения, и эта традиция местами сохраняется. Это оседлый житель мог летом нарубить дров из живых деревьев, и к зиме они высохнут. А тот, кто готовит дрова на каждый день, вынужден был использовать сухостой. У сухой древесины было и еще одно преимущество: она легкая, ее запросто сможет поднять женщина. Кроме того, когда-то рубить живое дерево ханты могли позволить себе лишь в крайних случаях, с извинениями. Когда сухостой заканчивался, ханты переезжали на новое место.
Девушка-хантыйка заготавливает дрова.
- Внешность невесты для мужчины традиционно не была важна. Ханты всегда много трудились, и женщины издревле работали не меньше мужчин. Так что жених всегда смотрел не на красивое лицо и фигуру, а на крепкое телосложение, трудолюбие и навыки. Обращали внимание и на одежду женщины: если она аккуратно сшита, значит, в жены такую мастерицу можно смело брать.
- Разводы у хантов случаются крайне редко. Несмотря на любые конфликты и разногласия между супругами, они всегда обязаны были совместно вести хозяйство и растить детей, заботиться друг о друге. Измены в семьях случались, но угорскими народами этот поступок всегда осуждался.
- Существовали в хантыйских традициях особые правила, которые необходимо соблюдать беременной женщине: нельзя, например, переступать через собаку или выделывать шкуру лося. В период ожидания ребенка женщине нельзя бывать в многолюдных местах и даже присутствовать на ритуалах.
- На плечах женщины лежат не только приготовление пищи и уход за детьми, но и другие обязанности, многие из которых традиционно считаются мужскими. Женщины-хантыйки, например, заготавливают дрова без помощи мужчин — это дело женское. Они умеют чинить электропилы и ловко работать топором.
- У хантов есть несколько больших торжеств, таких как День оленевода или Медвежий праздник. Он не приурочен к определенной дате: это день удачной охоты на медведя. Медведь — священное животное в культуре хантов, и отношение к нему даже во время охоты особенное. Ханты не едят медвежье мясо на постоянной основе, это ритуальный процесс, во время которого приносятся извинения предку, а мясо не трогают руками — только специальными приборами.
- Хлеб ханты изначально заимствовали у русских поселенцев и с тех пор уже много лет пекут его сами в уличных глинобитных печах.
- В некоторых современных хантыйских семьях есть в обиходе фраза, которую произносят в качестве признания в любви: «Я почитаю свою супругу за то, что она мать моих детей». Все дело в том, что в прошлом молодых супругов далеко не всегда объединяло чувство любви. Семейные узы скреплялись осознанием долга друг перед другом и, конечно, детьми.
- Вещи и продукты здесь хранят в лабазах — отдельных избушках на столбах. Они подняты над землей для защиты от грызунов. Взгляните, как сейчас строят лабазы и вообще ведут быт современные ханты.
- Мох в быту используется вместо тряпок.
- К обряду рождения ребенка допускаются только женщины. Участвуют в таинстве появления нового человека так называемые четыре матери: первая — та, что родила, вторую называют «пупка мать» — она перерезает пуповину ребенка, третья женщина несет ребенка в дом, и четвертая — крестная мать.
- Зимой ханты носят меховую обувь — кисы. Шьются они из шкуры с голени оленя, ведь шерсть там наиболее жесткая и влагу не впитывает. Так что кисы способны выдерживать экстремально низкие температуры, сохраняя ноги в тепле и сухости.
- Одно из любимых национальных блюд у хантов — это, конечно, строганина: замороженная сырая оленина или рыба, которую тонко нарезают ножом и обмакивают в соль, прежде чем съесть. Любят здесь оленину и рыбу и в жареном, и в вареном виде: еще одно национальное блюдо — наваристая уха.
- Современные ханты легко совмещают и древние национальные традиции, и те, что близки каждому из нас. Они с одинаковой радостью празднуют и Новый год, и День оленевода. Судя по всему, молодые представители хантыйского народа открыты ко всем традициям.
- Первые годы жизни дети проводят в люльке. Выглядит она как берестяная коробка со спинкой. Для чего колыбели спинка? Дело в том, что дети в ней не только спят, но и, когда подрастают, проводят дневное время, пока родители заняты. Спинка необходима, чтобы ребенок смог сидеть.
- Для шитья женщины по-прежнему могут использовать не синтетические нитки, а оленьи жилы. Они очень крепкие, и именно жилы применяются для шитья национальной хантыйской одежды.
- Ханты живут в тайге, ведь их образ жизни тесно связан с природой. Но теперь далеко не все хантыйские семьи обитают в чумах из оленьих шкур — многие сейчас живут в крепких деревянных домах.
- Есть у хантов свой, можно сказать, национальный вид спорта — гребля на лодках, которые называются «обласы». Они выдалбливаются из цельного куска дерева, и управлять ими очень непросто: лодка узкая, длинная и неустойчивая.
Хантыйский народ — это сильные, работящие, неунывающие люди. Нам кажется, что им даже некогда грустить, ведь жизнь в тайге попросту не дает скучать и задумываться о тяготах бытия. Все, что мы наблюдаем, — это жизнелюбие, оптимизм и отсутствие страха перед тяжелой работой.
Как вам традиции хантов? Как думаете, смогли бы вы жить вдали от городской среды и добывать пропитание своими руками?