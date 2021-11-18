Как живет коренной сибирский народ, мужчины которого не заморачиваются по поводу женской красоты

Наша необъятная родина полна загадочных мест. Одно из них — суровый сибирский край, где живут сильные духом люди. Коренные народы здешних мест, несмотря на малую численность, живут как умеют и находят простые радости в ежедневном нелегком труде и древних традициях.

В сегодняшней статье AdMe.ru речь пойдет о хантах — трудолюбивых людях, прекрасных охотниках и добытчиках, которые даже в современном мире не меняют своего привычного уклада жизни. Мы отыскали документальные фото быта хантов, а также попросили хантыйскую девушку-блогера поделиться с нами некоторыми кадрами.

Хантыйский народ — это сильные, работящие, неунывающие люди. Нам кажется, что им даже некогда грустить, ведь жизнь в тайге попросту не дает скучать и задумываться о тяготах бытия. Все, что мы наблюдаем, — это жизнелюбие, оптимизм и отсутствие страха перед тяжелой работой.

Как вам традиции хантов? Как думаете, смогли бы вы жить вдали от городской среды и добывать пропитание своими руками?