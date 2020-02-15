Как живет императорская семья Японии, в которой вековые традиции важнее, чем чувства

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Японская императорская семья отличается от западных монархов: она таинственна, немногословна, щепетильна и с почтением относится к вековым традициям. Журналисты постоянно будоражат умы людей очередными новостями о британской королевской семье, а о японской, напротив, пишут только то, что ее члены говорят о себе сами. Представители самой древней правящей династии в мире хранят немало тайн, и затяжная депрессия императрицы Масако, жены нынешнего императора Нарухито, — это лишь одна из них.

Каждая семья — потемки, а императорская тем более. Но мы в AdMe.ru обожаем историю, поэтому с головой погрузились в изучение фактов, связанных с японскими монархами.

1. Божественное происхождение императора

Японцы верят в древнюю легенду, согласно которой императоры Японии являются прямыми потомками богини солнца Аматэрасу. Она унаследовала Землю и впоследствии отправила своего внука Ниниги править японскими островами. Тот женился и передал японские регалии, доставшиеся ему от Аматэрасу (бронзовое зеркало, ожерелье и меч), своему внуку Дзимму — первому земному императору Японии. Однако после Второй мировой войны императорская семья отказалась от своего божественного происхождения. Теперь правитель является только символом единства народа.

2. Отречение императора в 2019 году

Впервые за последние 200 лет император Японии отрекся от престола. 83-летний Акихито правил страной с 1989 года. Причиной отказа от власти стал почтенный возраст. Согласно японский конституции, монарх не имеет права покинуть престол и должен исполнять свои обязанности пожизненно. Но народ и правительство пошли навстречу своему императору. Акихито передал власть своему старшему сыну Нарухито. После отречения Акихито получил титул императора на покое.

3. Хризантема является гербом императорского дома

Туристы со всего мира приезжают в Японию, чтобы посмотреть на цветение сакуры. Многие думают, что именно она — официальный цветок страны. Но на самом деле это почетное звание принадлежит хризантеме. Золотистый цветок с 16 двойными лепестками является символом и гербом императорского дома и используется в государственной символике. Около VII века рисунок хризантемы появился на клинке микадо (это титул императора), после чего она стала считаться эмблемой японских верховных правителей.

4. Японская правящая династия — самая древняя в мире

Дзимму был первым земным императором Японии и правил еще в 660 году до н. э., хотя документальное упоминание о нем появилось только в начале III–IV веков н. э. Тут скептики могут возразить, что данные о первых императорах основаны на легендах. Но даже если согласиться с мнением о том, что эра Ямато началась не в глубокой древности, а в 250 году н. э., это все равно делает японскую монархию старейшей из всех известных правящих династий в мире.

5. У членов императорской семьи нет фамилий

Жены императоров лишаются фамилий сразу после замужества. Но если член монаршей семьи уходит из нее, то фамилия ему возвращается. К примеру, принцессы Аяко и Норико вышли замуж за простолюдинов и взяли фамилии супругов.

6. Императрица Масако страдает продолжительной депрессией

Масако, жена действующего императора Нарухито, получила от журналистов негласное прозвище Печальная Принцесса. Дело в том, что на протяжении многих лет императрица страдает депрессией и синдромом нарушения адаптации. Проблемы начались в далеком 1993 году, в первый же год после свадьбы. От пары ждали первенца, будущего наследника престола. На нее давила императорская семья, кабинет министров и даже народ. У Масако не получалось забеременеть, первая попытка закончилась выкидышем, что только укрепило нестабильное состояние здоровья. И только через 8 лет на свет появилась дочь Айко. Двор настаивал на рождении 2-го ребенка, но императрица категорически отказалась, и супруг ее в этом поддержал. В 2008 году Нарухито выступил с публичным заявлением о том, что болезнь его супруги вызвана строгими условиями дворцового регламента, закрытостью придворной жизни и неуважительным отношением к Масако министров. Он попросил у народа проявить понимание и сочувствие, чем вызвал шквал критики в свой адрес. Такой поступок императора свидетельствует о его большой любви к жене.

7. Официальным именем императора считается его девиз

У императора нет не только фамилии, но и имени. На имя, данное при рождении, вводится запрет, как только монарх вступает на престол. Оно никогда не используется в официальных источниках. Именем для императора служит выбранный им для своего правления девиз. Впоследствии под ним он и входит в историю. Например, у Акихито это «Хэйсэй», что переводится как «Установление мира». Нынешний правитель Нарухито взял девиз «Рейва» — «Прекрасная гармония». Новый девиз ознаменовывает новую эру, по ним ведется традиционный японский календарь.

8. Императором может стать только мужчина

За все время существования династии у власти успели побывать 8 женщин. Первая из них была Суйко, ставшая 33-м императором Японии. Она правила долгих 35 лет. В 1771 году от престола отреклась последняя императрица. Далее власть наследовали только мужчины. Однако в современной истории страны случился кризис престолонаследия. Дело в том, что у Акихито есть 2 сына, а у тех родились только дочери. Поэтому на законодательном уровне всерьез обсуждалась возможность передачи престола одной из них и необходимость изменить традицию. Первой в очереди престолонаследия стала бы Айко — единственная дочь Нарухито, действующего императора. Но пока группа экспертов готовила доклад о смене закона, у принца Фумихито (сын императора Акихито) родился сын Хисахито. В итоге вопрос о смене порядка престолонаследия был снят.

9. Трепетное отношение народа к лицу императора

Японцы чтят традиции, поэтому легенде о божественном происхождении императора придается большое значение. Согласно поверью, на действующего монарха нельзя было смотреть: тут же ослепнешь. Даже чиновники общались с правителем через ширму. Также запрещалось писать его портреты. Правда, в XIX веке император Мэйдзи решил нарушить традицию: стал появляться на публике, разрешил себя фотографировать и позволил написать 2 своих портрета. Сегодня семья монархов ведет активную общественную деятельность, на их лица не возбраняется смотреть. Однако отношение к лицу правителя до сих пор трепетное. Был случай, когда школьница выложила в твиттер фотографию императора, сделанную во время посещения ее школы. Многие японцы сочли этот поступок ужасным и недопустимым.

10. Чтобы выйти замуж за простолюдина, нужно отказаться от престола

Старшая дочь принца Акисино — любимица японцев. В 2017 году она публично заявила, что планирует выйти замуж за простолюдина, своего однокурсника. Принцесса Мако сказала, что хочет отказаться от престола, чтобы создать любящую семью. Правда, свадьбы еще не было: пара перенесла ее на 2020 год, объяснив это неготовностью к такому серьезному шагу. Год только начался, поэтому нам остается только следить за развитием их отношений.