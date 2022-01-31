Как жили учителя в XIX веке и почему современный преподаватель ни за что бы не поменялся с ними местами

В западных странах борьба с массовой безграмотностью началась относительно недавно — в XIX веке. В это время постепенно появлялись бесплатные школы для детей из небогатых семей. Индустриализация позволила сельским школьникам получать более качественное образование в городах. А женщины, ставшие гувернантками, обрели возможность зарабатывать и путешествовать.

Тем не менее этот этап стал крайне сложным для учителей. Мы в AdMe.ru выяснили, с какими трудностями столкнулись преподаватели XIX века, и сравнили их работу и быт с положением учителя в современной школе.

Зарплата была в 30 раз меньше сегодняшней

Зарплату учителя получали не каждый месяц, как принято сейчас, а один раз в год. Для этого они подавали специальную записку в секретариат, в которой просили выдать им жалованье. К примеру, в 1877 году зарплата одного учителя составляла $ 87,5. В переводе на современные деньги эта сумма равнялась бы $ 1 989 в год. Согласно официальным данным, за 2 века оплата труда преподавателя выросла более чем в 30 раз.

Приходилось работать не по специальности

В XIX веке люди часто были вынуждены находить подработку, чтобы иметь достаточно средств к существованию. Короткий учебный год (например, в 1868 году было всего 89 учебных дней) позволял учителям иметь дополнительную занятость. Они занимались частным репетиторством, каллиграфией, садоводством, птицеводством, пчеловодством, таксидермией, собирали лекарственные растения и продавали школьные принадлежности. Высокообразованные преподаватели бросали карьеру ради более прибыльных профессий. Поэтому школьные учителя часто сами были плохо образованны. Кроме этого, 90 % учителей в начале века были мужчинами. Однако, когда стали появляться хорошо оплачиваемые «мужские» профессии, например в сфере промышленности, работа преподавателя постепенно перешла к женщинам.

Уроки проводили сами школьники

Сложно представить, чтобы в наше время ученики были преподавателями для других учеников. Но в XIX веке система взаимного обучения Джозефа Ланкастера не казалась чем-то из ряда вон выходящим. Учитывая огромную нехватку преподавателей в школах, она имела практические преимущества. В то время любое образование было лучше, чем совсем ничего. В начале учебного дня преподаватель вел занятия у группы образцовых учеников, называемых мониторами. После чего те возвращались к своим одноклассникам и передавали им информацию. Школьники делились на классы по уровню знаний, поэтому часто имели большую разницу в возрасте.

Характер играл первостепенную роль при найме

Рекомендательные письма для учителей создаются и сегодня. В них принято рассказывать о коммуникативных и преподавательских талантах учителя. Важно упоминать об успехах и достижениях учеников, с которыми он работал. Но в XIX веке рекомендации выглядели совсем иначе. Например, в характеристике 1855 года говорится следующее: «Ее моральный облик безупречен, и как учительница она пользовалась большим уважением». Этой информации было достаточно, чтобы порекомендовать преподавателя другим ученикам.

Работа гувернантки приравнивалась к бунтарству

В то время как мальчиков отправляли в государственные школы и гимназии, девочек обучали на дому приглашенные гувернантки. В XIX веке считалось, что женщина должна сидеть дома. Чтобы защитить такой идеал воспитания девочек, гувернантки, прибывая в другую семью, нарушали это же правило. Они были одинокими, бездетными и потому вызывали жалость и непонимание в обществе. Сами гувернантки восторгались собой и своей работой. Они освобождались от общепринятой роли матери, расширяли свои горизонты и обретали независимость. Гордые, высокообразованные и путешествующие женщины чувствовали превосходство над своими работодателями.

Жили в домах учеников

Влияние учителя на ученика в то время было крайне высоко, поэтому от преподавателей ожидалось, что они будут жить в домах учеников. Учителю выделялась отдельная комната. В ней он мог оставаться только неделю, а после должен был переехать к другой семье. Так он постоянно менял свое место жительства, чтобы в течение года лучше познакомиться с разными детьми и их семьями. Такой образ жизни, когда приходится буквально забывать про свой дом из-за постоянных переездов, современному преподавателю может показаться невыносимым. Но в XIX веке сожительство положительно сказывалось на воспитании ученика. К тому же это было экономически выгодно для учителей. Они были ограничены в средствах, а проживание и питание в семьях смягчало их финансовые трудности.

Занятия проводились для всех школьников сразу

В селах не было больших школ, поэтому ученики в них не делились на классы. Учитель одновременно проводил занятия для школьников разного возраста. Количество слушателей доходило до 40: младшие сидели в первых рядах, а старшие занимали последние. Тем не менее вопрос разделения полов был настолько принципиален, что в некоторых сельских школах создавались отдельные классы для мальчиков и девочек. В начале века все еще преобладало сельское хозяйство. Большинство школьников продолжало работать на фермах, параллельно обучаясь письму, чтению и арифметике. С началом индустриализации люди стали переезжать из сел в города. Там они смогли обучаться в больших школах с привычным для нас разделением на классы.

Обучение строилось на бессмысленном заучивании

В XIX веке считалось, что мозг подобен мышце, поэтому запоминание информации происходит путем постоянного повторения. Большую часть рабочего дня преподаватели читали учебники: по книге или по памяти. Школьники делились на группы в зависимости от знания учебника, который они должны были дословно пересказывать. Как только один раздел был выучен наизусть, ученик мог переходить к следующей теме. На занятиях не происходило обмена идеями, не обсуждался смысл изученного. Школьники должны были получить знания по предмету, но им необязательно было его понимать. В наше время часто бывает наоборот: преподаватели требуют от учеников осмысления темы, а те пытаются просто заучить материал.

Были допустимы наказания

Дисциплина в школах была очень строгой и официально включала в себя физические методы наказания. Непослушание могло обернуться для школьника плохими последствиями. В лучшем случае его могли заставить многократно переписывать одно слово или фразу, и количество таких повторений иногда доходило до сотни. Так учителя пытались добиться от ученика признания того, что он поступил неправильно. Сегодня такие методы воспитания немыслимы. Мы живем в цивилизованном мире, в котором любые проявления насилия недопустимы.

Существовали строгие правила для учителей

Преподаватели должны были заправлять лампы, чистить дымоходы, приносить воду и уголь для занятий, строгать перья для учеников. Им рекомендовалось откладывать «приличную сумму заработка на свое благо в преклонные годы, чтобы не быть обузой для общества». Зарплату учителям повышали на $ 0,25 в неделю только при условии, что работа выполнялась добросовестно и не было допущено оплошностей в течение 5 лет. Время после занятий преподаватели могли потратить на чтение духовной литературы или «других хороших книг». Официально существовало гендерное неравенство в профессии. Мужчинам разрешалось ухаживать за женщинами 1 раз в неделю, посещающим церковь — 2. Если учитель часто ходил в бассейн или брился в парикмахерской, то это негативно сказывалось на его репутации и в отношении него возникали подозрения. А женщин, просто вступивших в брак или «ведущих себя неподобающим образом», непременно отстраняли от должности.

А что в работе современных учителей кажется вам устаревшим? Может, что-то стоит также оставить в прошлом?

Внимание: в январе 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.