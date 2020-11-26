20+ фактов о левшах, которых всегда считали «не от мира сего» и отстали от них совсем недавно

Весь наш мир «заточен» под праворуких людей, и только недавно компании стали учитывать в производстве товаров потребности левшей. А ведь людей с ведущей левой рукой в мире не так уж мало — 15 %. Рост их числа объясняют тем, что сегодня родители и врачи стараются не подавлять леворукость и не переучивать ребенка насильно. Но так было не всегда.

Нам в AdMe.ru было очень любопытно разобраться, как жилось левшам в разное время и действительно ли их тип мышления отличается от образа мыслей правшей. А в бонусе мы поместили несколько личных историй.

Левши в истории

С тех самых пор, как человечество осознало, что ведущие руки могут быть разными, и началась определенная стигматизация левшей — такая особенность очень долго считалась ненормальной и даже «дьявольской».

Негативное отношение к левшам и приписывание им паранормальных способностей во многом связано с самой семантикой слова — во многих странах «левый» переводится как «плохой», «фальшивый», «слабый», «чужой».

На Руси все было не так просто. Петр I издал закон против левшей — они считались неблагонадежными, поэтому он запретил левшам наравне с рыжими свидетельствовать в суде.

И, к примеру, Пушкин старался не афишировать свою особенность и пользовался на публике правой рукой. Его переучивали в детстве, но до конца не смогли обмануть природу, и он одинаково хорошо пользовался обеими руками.

Но многие другие известные личности не скрывали своей особенности, например Наполеон, Моцарт, Льюис Кэрролл.

В исламе принимать пищу левой рукой считается нежелательным, поэтому, конечно, родители-мусульмане не поощряли леворукость ребенка.

Почему их стремились переучивать и к чему это приводило

А Петя, увалень такой, нагнулся не спеша, Швырнул снежок не той рукой. Смеются все: левша. У Пети левая рука желает быть главней, Он с ней не справится никак, никак не сладит с ней. Агния Барто "Кошка-невидимка"

Переучивание левшей, конечно, практиковалось во всем мире. Однако в тоталитарных государствах этот процесс был выражен сильнее, левшей старались исправить и «привести к общему знаменателю». К тому же до 70-х годов ХХ века это имело под собой практическую основу: все писали чернилами, и те, кто писал левой рукой, размазывали их.

Левши считались «неправильными» детьми, которых обязательно нужно спасти, и мамы очень нервничали, если ребенок рождался леворуким. И хотя открытое насилие не приветствовалось, по рассказам очевидцев, в школах и детских садах использовались довольно жесткие методы.

В Китае делали все, чтобы переучить левшей и не допустить популяризации этого явления в обществе.

Родителей пугали тем, что леворукость ребенка может спровоцировать другие проблемы: заикание, неврологические заболевания.

В Европе особое давление на левшей оказывалось вплоть до середины ХХ века, такая особенность считалась чем-то сродни болезни, эмоциональной нестабильности.

Но, как оказалось много позже, заставлять ребенка пользоваться непривычной ему рукой равносильно физическому и эмоциональному насилию. В результате дети начинают страдать от навязчивых движений, страхов, нарушения сна. Такая детская травма может оказывать влияние на человека всю жизнь. Об этом стали в открытую говорить неврологи и психологи.

Действительно ли левши так сильно отличаются от правшей

У большинства левшей сильнее развито правое полушарие мозга. Но примерно у 30 % леворуких людей полушария развиты одинаково. Левое полушарие помогает успешнее решать новые варианты старых задач, а правое — новые и доведенные до автоматизма старые задачи. Правое полушарие также отвечает за ассоциативное мышление, обработку информации от разных органов чувств. Благодаря этому левши думают нелинейно и находят нестандартные решения.

Леворукие дети тяжелее переносят жесткие рамки, особенно когда оказываются в незнакомой обстановке. А вот когда они предоставлены сами себе, их способности расцветают. Левши часто выбирают для себя творческие профессии — в области искусства, музыки, спорта. Но круг интересов левши не ограничивается традиционно творческими занятиями, среди одаренных математиков и физиков они тоже есть.

Интересно, что с ведущей рукой связано наше подсознание. Ученые из Университета Чикаго провели эксперимент и выяснили, что, выполняя привычные действия, люди подсознательно выбирают более удобную и комфортную для них сторону — это сторона рабочей руки. Например, не видя особых различий между двумя продуктами в магазине, левши выбирают левый продукт, а правши — правый.

Авторы исследования также выяснили, что различия правшей и левшей распространяются и на мозг. У правшей центры, отвечающие за творчество и ощущение счастья, находятся в левом полушарии, у левшей — наоборот. Это означает, что терапия, ориентированная на конкретные участки мозга, может оказывать обратное воздействие на человека в зависимости от его ведущей руки.

Такое открытие имеет большое значение для лечения заболеваний психики, например депрессии. Врачи лечат ее методом увеличения активности левого полушария. А ведь для левшей это лечение может иметь противоположный эффект, поэтому терапия должна быть направлена на правое полушарие.

Кто такие амбидекстры

Люди, которые не могут выделить ведущую руку и одинаково пользуются обеими, называются амбидекстрами.

Леонардо Да Винчи был амбидекстром — писал правой рукой, а рисовал картины левой. Также он обладал уникальной способностью к зеркальному письму — справа налево.

Часто люди предполагают, что такая особенность идеальна для жизни и ей можно научиться. Но ученые этот миф разрушили: специально учиться амбидекстрии не стоит — это может повредить нервной системе в любом возрасте.

Двурукие люди встречаются реже, чем левши. Но амбидекстрия может быть приобретенной — часто ими становятся левши, которые переучивали себя. Только 1 % от общей численности населения амбидекстры от рождения.

Как относятся к левшам в современном мире

В современном мире леворукость считается нормой. И окружающее пространство тоже становится комфортнее для левшей. Например, уже продаются специальные письменные принадлежности: точилки с резьбой против часовой стрелки, ножницы, у которых лезвие расположено с другой стороны, ручки с углублениями под пальцы левой руки, позволяющими правильно захватывать инструмент, и даже линейки, цифры на которые нанесены в обратном порядке.

Кухонные ножи европейского стиля симметричны. Для левшей есть также специальные штопоры, компьютерные мышки и клавиатуры, хирургические принадлежности, спорттовары, музыкальные инструменты.

Детей стараются не ломать, а приспособить к удобной жизни. Но все же для многих представителей старшего поколения леворукость остается чем-то тревожащим, и бабушки нередко волнуются за внуков, рассказывают детям, что нужно срочно предпринять, чтобы «исправить» ребенка.

Бонус: личные истории

«Когда я училась в университете, наш преподаватель по антропологии рассказала, что некоторые левши даже понятия не имеют, что родились левшами. Дело в том, что нас с детства учат все делать правой рукой, по крайней мере самые значимые действия вроде еды или письма. А то, что мы осваиваем самостоятельно (типа мытья посуды), мы делаем так, как нам удобно, а не как приучили. Поэтому есть люди, которые едят и пишут правой рукой, зато выжимают мокрую тряпку и моют посуду левой. Это относится и ко мне. Помню, как в детстве у меня забирали ложку из левой руки и давали в правую. Уже взрослой я мою посуду тоже левой рукой, при прыжке отталкиваюсь левой ногой, ведущим у меня также является левый глаз, хотя это и не всегда связано с леворукостью».

«Мой трехлетний племянник еще не определился, какой рукой ему удобнее есть, поэтому он обожает есть суп двумя ложками по очереди».

«Я левша и играла 7 лет в музыкальной школе на пианино. Но для фортепиано композиторы пишут музыку по принципу: правая рука — ведущая, левая — для аккомпанемента. И вот 7 лет удивлялась, что это за дискриминация левшей по музыкальному принципу. И я корявенько, но все же умудрялась играть основную партию неосновной рукой и даже окончила музыкальную школу».

«Мой сын — левша, и я никогда не пыталась его переучивать. В итоге пишет левой рукой, есть может обеими. Однажды, когда ему было лет 11–12, он сломал левую руку. Учителя сказали, мол, хорошо, что не правую, а то бы писать не смог. Мы объяснили, что он левша, и последовал резонный вопрос: „Почему же ест правой?“»

Я пишу левой рукой. Обычно, когда просят что-то заполнить или расписаться, народ поколения 60–70-х годов реагирует бурно: «О, а ты левша?» Я знаю, что для них это дикость, мол, а чего не переучили. Но меня всегда ставит в тупик этот вопрос, и я стала отвечать: «Да нет, ну что вы, как можно-то? Это я так, просто руки перепутала». Их взгляд не передать словами!" © 3110elena / Pikabu