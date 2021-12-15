8 фактов и преданий об Александре Македонском, чья жизнь сошла бы за неплохой блокбастер

О великом царе Древней Македонии, завоевателе Греции, Персии, Сирии и Египта мы могли услышать еще на школьных уроках истории. Однако за сухими фактами о жизни Александра Македонского кроются взлеты и падения весьма неординарного человека, рождение которого связывали с русалками, богиней Артемидой и самим Зевсом.

Мы в AdMe.ru решили покопаться в биографии знаменитого полководца, погрузившись с головой в факты и предания о его жизни.

Как выглядел Македонский

Вопреки всеобщему убеждению, почерпнутому из голливудских фильмов, Александр Македонский не отличался высоким ростом. Более того, полководец был плотным и коренастым. Сын царя Филиппа и его супруги Олимпиады обладал любопытной особенностью: согласно многочисленным свидетельствам, Александр Великий являлся носителем гена гетерохромии. Один его глаз был темно-коричневым, а другой — ярко-голубым.

Сестрой Александра была русалка

Легенда гласит, что родной сестрой Александра Македонского была русалка Фессалоника. Греки верили, что сказочное создание обитало в водах Эгейского моря и топило корабли тех, кто не мог правильно ответить на ее вопрос: «Жив ли царь Александр?» Если на свою беду моряки не отвечали русалке фразой «Он живет, все еще правит и завоевывает мир», Фессалоника превращалась в разъяренную горгону, которая стремилась отправить корабль и каждого находящегося на нем матроса на морское дно. Вряд ли сестра Александра была похожа на горгону в реальности. После гибели ее брата новый правитель Македонии Кассандр женился на Фессалонике и даже назвал в ее честь ныне существующий греческий город Салоники.

Богиня Артемида присутствовала при рождении будущего полководца

Популярное греческое поверье утверждает, что в момент рождения Александра Македонского его посетила сама богиня охоты Артемида. Таким образом легенда объясняет устроенный в тот же день пожар в эфесском храме, который Артемида якобы не смогла предотвратить из-за отсутствия в святилище во время его поджога Геростратом. Убежденность Александра в своей божественной миссии не могла не сказаться на дальнейшей его судьбе. Масло в огонь подливала и его мать Олимпиада, которая только и призывала сына взращивать свои амбиции. Родительница полководца была уверена в происхождении своего отпрыска от самого Зевса.

Македонского обидел Диоген

Древнегреческий философ Диоген, известный своим эпатажным поведением и пренебрежением к почти всем существующим социальным нормам, однажды стал причиной возмущения великого полководца. По легенде, когда Александр приехал в родной город знаменитого философа, он был неприятно удивлен тем, что один из самых популярных мыслителей того времени не удостоил царя своим вниманием. Заинтересованный столь вызывающим поведением, Александр Великий посетил философа сам. Прибыв к гигантской бочке, в которой в то время жил Диоген, завоеватель сказал, что исполнит любое желание мыслителя. Философ в своем стиле ответил, что его единственное желание — чтобы Александр немного посторонился, поскольку он загораживает ему солнце и мешает загорать.

Полководец пробовал себя в роли свахи

Когда в 330 году до н. э. Александр захватил персидский Персеполь, он решил не только помиловать местное население, но даже стать похожим на жителей города. По легенде, новоявленный царь начал носить персидскую одежду и даже женился сразу на двух персиянках — Статире и Парисатиде. За несколько лет своего правления Александр Македонский женил около сотни македонян на местных жительницах. Однако сразу после гибели завоевателя все заключенные им браки признали фиктивными и аннулировали.

Фанаты Македонского утверждали, что их кумир всегда хорошо пах

В одной из работ древнегреческого философа Плутарха, написанной спустя 400 лет после гибели полководца, говорится, что от кожи Александра Великого всегда исходил приятный аромат, а его одежды постоянно благоухали. На самом деле миф об ароматах всего лишь восходит к традиции древних греков приписывать царю божественные качества. В те времена считалось, что боги способны издавать исключительно благоухание, а так как Александр Македонский открыто убеждал всех в своем прямом родстве с Зевсом, легенда об ароматах тела полководца наверняка была сильно преувеличена его поклонниками.

Александру Македонскому предсказали его гибель

Один из последних глобальных походов в жизни Александра Македонского закончился завоеванием Персии. По легенде, едва новый правитель утвердился на престоле древнего государства, он наткнулся на говорящее дерево с двумя головами, каждая из которых предсказала царю «гибель в чужой стране, где будут стоять чужаки». Предсказание сбылось в точности: вскоре Александр Великий погиб в Вавилоне.

Как ушел из жизни великий полководец и где он похоронен

Многие из нас ошибочно уверены, что Александр Македонский погиб во время одной из многочисленных битв. В реальности же «сын Зевса» не пал на поле боя — причиной печального события стала либо болезнь, либо отравление. Место захоронения Александра Великого остается неизвестным до сих пор, его «находят» то там, то здесь вот уже почти 2 500 лет. Подлинное местоположение последнего пристанища полководца так до сих пор и не раскрыто.