Как за границей мгновенно определяют, что человек из России

«У меня внешность ну совсем не славянская. Лежал на шезлонге в аквапарке в Анталии, балдел под солнцем.

Подошел парень с вопросом What time is now? (англ. „Который сейчас час?“). Я открыл глаза и, пока собирал свой английский в кучу, понял, что он русский (не знаю как, просто понял). Ответил ему: „Половина четвертого“.

Он опешил секунд на 5 и выпалил: „Вот б***. Сразу и не скажешь!“»