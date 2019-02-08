Как за границей мгновенно определяют, что человек из России
Феномен мгновенного узнавания россиян за рубежом известен всему миру. При этом мы сами не можем объяснить, почему в толпе одинаково одетых и не разговаривающих людей легко можем вычислить соотечественника. Есть ли объяснение у национального парадокса?
Опустив такие очевидные детали, как акцент, обручальные кольца на правой руке и православный крестик на шее, мы в AdMe.ru решили выявить основные признаки, по которым все мы, а заодно и весь мир, безошибочно распознаем жителей постсоветских территорий.
1. По поведению
Сами русские любят оправдывать свою слабую шифровку хмурым выражением лица и скованными движениями. Но как-то все нескладно выходит. Во-первых, к примеру, скандинавские парни могут переиграть нас в суровости. Во-вторых, даже улыбка до ушей все равно не замаскирует образ Made in Russia.
А все потому, что Россию можно вычислить по другим поведенческим паттернам:
- Безбашенность. Если вы в опасной темной пещере наткнулись на человека без фонаря и экипировки, это 100 % русский, которому просто было любопытно. То же относится к людям, которые прыгают со скал в опасных зонах, купаются на закрытых пляжах, забираются на все, на что теоретически возможно забраться, садятся на стулья эпохи Ренессанса в музеях, изучают средневековые полотна тактильным путем: это все наши соотечественники. Скорее всего, такое бесстрашное поведение произрастает из генетической тяги ко всему запретному в смеси с пофигизмом, выработанной в тяжелых жизненных условиях.
- Спешка. Первым приехать в аэропорт, первым встать на регистрацию, первым ступить на борт, первым войти в вагон метро. Самолет не успел пойти на посадку, а человек уже стоит в проходе с багажом? Точно из России. Ушел со спектакля в кульминационный момент, чтобы не стоять в очереди в гардеробной? Оттуда же.
- Пренебрежительное отношение к стране посещения. Субъективный пункт. Относится не ко всем, но, к сожалению, встречается чаще всего у русских. Речь идет о прилюдном осуждении чужих традиций и морали, о высокомерном отношении к местным жителям, о притыкании историческими долгами и так далее.
- Лозунг «Взять от жизни максимум». Ну или законно украсть все, что не запрещено воровать, начиная от тапочек в отеле и заканчивая тарелками со шведского стола. Самое парадоксальное, что умение вовремя приметить и успешно воспользоваться халявой является предметом гордости наших соотечественников.
- Любовь к разборкам. В том числе к отстаиванию прав, прилюдным ссорам, покрикиванию на детей в общественных местах. И если, к примеру, итальянский разговор на повышенных тонах выглядит колоритно, то у россиян как-то все безрадостно. Осмелимся предположить, что все это от привычки бороться с повсеместным хамством на родине.
- И немного о бытовых манерах:
«Долго наблюдала в баре за молодой девушкой и гадала, откуда она. Ну ничем не отличалась от англичанки или француженки! Но знаете, что ее выдало? Пресловутая ложечка, оставшаяся в чашке капучино, пока она его пила. Так что дьявол в деталях, и люди, работающие в сфере обслуживания за рубежом, по таким мелочам способны вас вычислить».Дарья Астраханцева
2. По внешности
- Россия известна своей парикмахерской школой с особой искусной техникой, которая позволяет получить прическу «типичный батя», что выделяет ее обладателя в любой стране.
- Девушки тем временем отличаются любовью ко временным усовершенствованиям внешности: наращенные ресницы, подколотые филером губы и татуаж — чтобы в поездке не пришлось тратить время на полноценный вечерний макияж по утрам. Разумеется, так поступают далеко не все. Но если вы встретили такую женщину в другой стране, вы точно знаете, откуда она.
- Если вы признали русского в мужчине с серьгами в ушах, в женщине лет 50 с седыми ультракороткими волосами или во взрослом человеке с пирсингом в носу и приличной татуировкой, то вы ошиблись. Это четкие антироссийские приметы.
- Главный признак — это славянские черты лица. Именно по ним мы чаще всего опознаем своего среди чужих, чаще даже подсознательно. У русских округлое лицо с крупными, плавными и не особо яркими чертами.
Разумеется, пункт относится не ко всем жителям многонациональной страны.
«У меня внешность ну совсем не славянская. Лежал на шезлонге в аквапарке в Анталии, балдел под солнцем.
Подошел парень с вопросом What time is now? (англ. „Который сейчас час?“). Я открыл глаза и, пока собирал свой английский в кучу, понял, что он русский (не знаю как, просто понял). Ответил ему: „Половина четвертого“.
Он опешил секунд на 5 и выпалил: „Вот б***. Сразу и не скажешь!“»David Akunts
3. По манере одеваться
Этот пункт скорее о людях возраста 35+. Молодежь крупных городов обычно сливается с заграничным населением.
- Если иностранные туристы ходят во всем самом удобном, местные жители — в элегантном, то российские женщины — в демонстративном casual. Это современный дизайнерский стиль, который уместен в употреблении как раз таки за рубежом. Он выражается в непрактичной, но обязательно красивой обуви, узких джинсах, обтягивающей юбке, глубоком декольте и прочих элементах красной дорожки на минималках. Может быть, поэтому русские женщины считаются [выглядят] одними из самых красивых в мире.
- Если говорить о мужчинах 40+, то здесь скорее употребим термин minimal casual, который похож на смесь пляжной моды с горной туристической экипировкой. Здесь можно только позавидовать их невозмутимости на фоне своих прекрасных половин.
- И последний необычный элемент в русском гардеробном поведении: в заведениях с торжественным дресс-кодом вроде ресторана или театра правила красной дорожки не действуют. По загадочной логике, в ход идет повседневная одежда.
4. По загадочной русской душе
Как сказал про Россию Черчилль, «это головоломка, завернутая в тайну, завернутую в загадку». Вероятно, потому что некоторым российским привычкам нет логического объяснения, давайте их перечислим:
- Русские соблюдают одно неукоснительное правило: в России родину ругать, за границей — защищать. Но это правило распространяется лишь на сферы культуры и политики. В бытовом плане все же пока принято восхвалять чужое, в основном повсеместным произнесением фразы «Вот умеют же люди!».
- Чувство гордости за внешность, когда нас путают с иностранцами. «Валентина, представь, меня в Египте за француженку приняли!» — подобная фраза вызывает прилив самолюбия и восхищения «нечаянным» умением выдать себя за представителя другой национальности.
- Умение открывать русскую душу в других национальностях: если иностранец нечаянно высказывает мысль, хотя бы отдаленно коррелирующую с русским менталитетом, он автоматически становится братом и в придачу получает русский аналог собственного имени.
- Уникальная щедрость. Она проявляется начиная с оставленных чаевых за кофе, превышающих стоимость самого кофе, потому что «неудобно как-то мелочь оставлять», и заканчивая порывом отдать последние деньги незнакомцу, попавшему в беду, или угостить весь бар. Потому что «душа требует».
И напоследок хорошие новости: россияне не входят в пятерку самых неприятных туристов. Они шестые.
Все это доказывает, что у каждой национальности есть свои опознавательные черты и странные привычки, которые позволяют на подсознательном уровне вычислить своих за рубежом. Поэтому нет ничего плохого в том, что вас, как говорится, узнали. Благодаря подобным различиям культур наш мир и интересен!
«Заблудившись в Хайфе, спросил дорогу на своем вполне сносном в плане произношения английском у пожилой дамы с сигаретой в зубах. В ответ получил испепеляющий взгляд и фразу: »**** [зачем] ты в***** [выкабениваешься], говори по-русски!""Rodion Revin
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