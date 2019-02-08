Как за границей мгновенно определяют, что человек из России

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Феномен мгновенного узнавания россиян за рубежом известен всему миру. При этом мы сами не можем объяснить, почему в толпе одинаково одетых и не разговаривающих людей легко можем вычислить соотечественника. Есть ли объяснение у национального парадокса?

Опустив такие очевидные детали, как акцент, обручальные кольца на правой руке и православный крестик на шее, мы в AdMe.ru решили выявить основные признаки, по которым все мы, а заодно и весь мир, безошибочно распознаем жителей постсоветских территорий.

1. По поведению

Сами русские любят оправдывать свою слабую шифровку хмурым выражением лица и скованными движениями. Но как-то все нескладно выходит. Во-первых, к примеру, скандинавские парни могут переиграть нас в суровости. Во-вторых, даже улыбка до ушей все равно не замаскирует образ Made in Russia.

А все потому, что Россию можно вычислить по другим поведенческим паттернам: