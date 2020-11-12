Как японкам удается всю жизнь сохранять девичью фигуру и обходить тренажерный зал за три версты

Японки славятся своей стройностью, и при этом Япония занимает 2-е место в мире по количеству худых девушек в стране. Избыточным весом тут страдает менее 4 % женского населения. Несмотря на это, японок редко можно встретить в тренажерном зале. Они не берут гантели в руки из страха «перекачаться» и стать чересчур мускулистыми, поэтому поддерживают красоту фигуры другими способами.

Мы в AdMe.ru решили разузнать секрет изящного силуэта японок и заодно выяснить, какие у них отношения со спортом и фитнесом и есть ли они вообще.

Женская красота — в худобе

Здесь подкачанное женское тело считается антитрендом. Местные мужчины предпочитают миниатюрных дам, и самая модная одежда рассчитана на весьма изящные фигуры. Суперхудые ноги, как спички? Да, да и еще раз да. Спортивные ноги, которые их обладательница подкачивает в зале? Нет, тут это никому не нужно. Молодой человек живет в Стране восходящего солнца уже 8 лет и делится своими наблюдениями: «Женский фитнес и Япония — это параллельные вселенные. Самый главный ответ на вопрос „Почему женщины тут не занимаются спортом?“ заключается в том, что это никому не нужно. Ни дамам, ни их мужчинам. Стандарты красивого тела здесь совсем другие, нежели на Западе. Девушка худая? Отлично! Большего и не надо».

Девушка переехала в Токио 2 года назад и вот что заметила: «В моем спортзале мужчин намного больше, чем женщин. Последние либо посещают групповые занятия, либо приходят побегать 15 минут на дорожке, смотря в смартфон, и затем идут домой. У большинства девушек тут стройное тело с мягкими очертаниями. Среди моих японских друзей и коллег большинство ходят в зал нечасто, может, 1 или 2 раза в месяц. Когда я говорю им, что хожу туда почти каждый день, они думают, что я сумасшедшая. Здесь в принципе не принято тренироваться только для наращивания мышц. Должна быть определенная цель».

Давление общества

Ежедневно на местных женщин с экранов телевизоров и со страниц журналов взирают красивые и очень худые азиатки. Конечно, все это влияет на восприятие собственной фигуры. Самыми главными красотками Азии считаются девушки из знаменитой южнокорейской группы Blackpink — крайне стройные, без намека на мышцы. Именно они задают модные тренды. В итоге многие японки неверно понимают, что значит иметь избыточный вес. 40 % опрошенных считают себя толстыми с индексом массы тела 20–21 (вес в килограммах нужно поделить на рост в метрах, взятый в квадрат). Во всем мире это является нормой. А значение ниже 18,5 — недостаток массы тела.

Чем питаются японки

Выпивать стакан воды сразу после пробуждения — это ритуал для большинства японских женщин.

Они практически не едят красное мясо, но зато и дня не могут представить без свежей рыбы и морепродуктов . Поправиться, даже если есть много рыбы, не получится, а насытить организм полезными веществами — легко.

Они с детства приучены к одной из основ здорового питания — есть маленькими порциями, но часто .

Представления о десертах в Японии сильно отличаются от западных — никаких бисквитов, жирного крема, сливок, шоколада. Даже мороженое японцы умудряются делать из риса. В целом местные десерты низкокалорийные и не особо сладкие. Возможно, они не самые вкусные для европейцев, зато никаких отложений на животе.

Жареная пища — это явно не о японской кухне. В меню ресторанов можно найти что-нибудь в панировке или зажаренное в масле, однако в повседневной жизни девушки едят либо сырую пищу, либо приготовленную на пару или вареную .

В пищу японки стараются употреблять много овощей и блюда, приготовленные «здесь и сейчас» . Методом «нажарить котлет на 5 дней вперед» тут никто не пользуется.

Зеленый чай — главный напиток Страны восходящего солнца. Это не только источник антиоксидантов, которые замедляют процесс старения, но и мочегонное средство, а значит, он выводит из организма лишнюю жидкость.

И все же в их жизни есть место спорту

Местные девушки уверены: таскать и поднимать «железо» — это мужское занятие. Поэтому они предпочитают заниматься зарядкой, растяжкой или йогой и никогда не будут по собственной воле брать в руки что-то тяжелее пакетов с продуктами. Девушка ежегодно посещает Страну восходящего солнца и вот что заметила: «Для японок важно быть худыми и маленькими, поэтому тут вы вряд ли встретите женщину, выполняющую тренировку с тяжелым весом. Девушки ходят в фитнес-клубы для общего тонуса тела и на кардиотренажеры. Но умеренно: не дай бог вспотеть. Кроме того, японцы любят, когда у них есть хобби, поэтому много, действительно много женщин посещают уроки танцев, зумбу, йогу, пилатес». Интересно: это такой тренд нашего будущего или это только для японок, которые должны оставаться хрупкими, трогательными и просветленными?

Местные фитнес-привычки

Они тренируются в закрытой, подчас многослойной одежде. Девушка живет в Японии и обнаружила такую особенность: «В своей стране я носила в зал укороченные топы и легинсы, чтобы продемонстрировать миру свою тяжелую работу над телом и 6 кубиков пресса. Тут я себе такого не позволяю. Типичная для меня одежда для зала вызывает здесь шок. Тут никто не должен иметь четкого представления о твоей фигуре. Японки обычно комбинируют легинсы с шортами». Но возможны варианты и с юбкой.

Возле каждого тренажера лежит белое полотенце, которым полагается протереть после себя рабочую поверхность.

Местные очень следят за своим внешним видом, и никто не позволит себе появиться в зале в старой футболке и баскетбольных шортах бывшего парня. Девушка, которая переехала в Японию, пишет: «В моей стране люди могут прийти в старой одежде в спортклуб. Особенно любители кардио. Какой смысл носить что-то нормальное, если вы все равно вспотеете? Тут все по-другому, и никто не позволяет себе так расслабиться».

Многие пьют специальную воду с солями для спортсменов, которая утоляет жажду за один глоток и борется с обезвоживанием.

Часто японцы в фитнес-клубе завязывают тонкое полотенце вокруг шеи узлом и заправляют концы внутрь одежды. Это делается для того, чтобы не был виден выделяющийся пот и не приходилось каждый раз стирать футболку.