Как перестать видеть в футболе врага и укрепить отношения с любимым

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В футболе я блондинка. Прямо натуральная. За 10 лет жизни с мужем, ярым футбольным болельщиком, я так и не разобралась в правилах этой игры. Но теперь предстояло на месяц потерять мужа из-за какой-то там «фи́фы». Я даже не уверена, что правильно произношу имя этого страшного врага. Можно сказать, что жизнь ставит перед суровым выбором: или изучить неведомую футбольную грамоту и болеть вместе, или коротать июнь и половину июля в гордом одиночестве.

Для сохранения гармоничных отношений в семье я попыталась разобраться в правилах игры в футбол. Делюсь с AdMe.ru своими находками и озарениями, как смотреть футбол осознанно, с пониманием и удовольствием. В конце статьи вас ждет бонус — фразы, которыми можно покорить футболомана.

Футбол — это мужчины. С кубиками на торсе

Футбол — это в первую очередь мужчины. Сильные, атлетически сложенные, с кубиками на торсе. Ну а еще те мужчины, которые собираются на просмотр матча. Мужчины вдохновляют, а зрелище не очень. Несколько раз я пыталась сесть и смотреть серьезные матчи — из тех, что называют ключевыми, но быстро теряла интерес и начинала либо листать ленту в соцсетях на телефоне, либо попросту засыпала. Понять сильные эмоции, которые испытывают люди, когда смотрят футбол, мне сложно. Но хочется. Чтобы быть на одной волне с мужем, который, конечно же, не пропустит ни одной игры мундиаля, а общие увлечения, как говорят психологи, сближают.

Правила игры в футбол — лучшее снотворное. Сразу после учебника по сопромату

Я решила начать с основ — изучения правил игры в футбол. И обратилась к самой объемной энциклопедии в мире — интернету. Найдя несколько статей на эту тему, стала их читать. Внимание постоянно ускользало и переключалось, в конце концов я начала попросту засыпать под футбольные правила. Почти как засыпаю под реальные матчи. Оказывается, футбольные правила для блондинки — это лучшее снотворное.

Мои открытия

На следующий день я привлекла к своему занятию мужа и, читая правила, задавала ему вопросы о том, что для меня было непонятно. Или фиксировала свои вопросы на бумаге, а по приходе мужа с работы задавала их. Процесс пошел веселее. Я открыла для себя, что: В начале игры, после того как команды вышли на поле, судья задает вопрос одному из капитанов команд (чаще всего капитану команды гостей): «Орел или решка?» — и подбрасывает монетку . Если капитан угадал, он имеет право выбрать мяч или ворота. Это означает, что он выбирает ворота, на которых будет стоять вратарь команды, либо право начать игру первыми. Удивительно, что я раньше никогда этого не замечала!

. Если капитан угадал, он имеет право выбрать мяч или ворота. Это означает, что он выбирает ворота, на которых будет стоять вратарь команды, либо право начать игру первыми. Удивительно, что я раньше никогда этого не замечала! Самым сложным для меня пунктом футбольных правил оказалось понятие «вне игры», или офсайд . Муж раз 5 мне объяснял суть этой ситуации в футбольной игре, рисуя схемы на бумаге. В результате я наконец пришла к пониманию того, что положение «вне игры» — это когда нападающий в момент передачи ему паса находится ближе к воротам соперника, чем хотя бы один из игроков команды противника, не считая вратаря. Гол, забитый из положения «вне игры», не засчитывается.

. Муж раз 5 мне объяснял суть этой ситуации в футбольной игре, рисуя схемы на бумаге. В результате я наконец пришла к пониманию того, что положение «вне игры» — это когда нападающий в момент передачи ему паса находится ближе к воротам соперника, чем хотя бы один из игроков команды противника, не считая вратаря. Гол, забитый из положения «вне игры», не засчитывается. Сейв — это момент, когда вратарь отражает удар, который мог закончиться взятием ворот (от английского слова save — «спасать»).

— это момент, когда вратарь отражает удар, который мог закончиться взятием ворот (от английского слова save — «спасать»). Фол последней надежды — это нарушение правил, которое препятствует неминуемому взятию ворот противником. Например, подсечка или захват игрока, который выходит один на один с вратарем. Такие действия караются красной карточкой.

— это нарушение правил, которое препятствует неминуемому взятию ворот противником. Например, подсечка или захват игрока, который выходит один на один с вратарем. Такие действия караются красной карточкой. А разобраться в тактике игры и расстановке игроков на поле неподготовленному человеку практически невозможно. Схем расстановки столько, что это просто вынос мозга!

Футбол — это не только мужчины. Это захватывающая игра

Вооруженная знанием основных футбольных правил, я смотрела матч открытия чемпионата мира с гораздо большим интересом, чем обычно смотрю футбол. И даже могла поддержать диалог о происходящем на поле с мужем и его другом. Но самое главное — это сильные эмоции, которые испытываешь при просмотре матча: огорчение от того, что ключевой игрок нашей команды получил травму, радость, когда национальная сборная забивает мяч за мячом в ворота противника. И я точно буду смотреть матчи мундиаля ради таких эмоций! Главное, что я поняла: футбол — это больше, чем просто спорт и красивые мужчины. Это великая игра, а мундиаль — большой праздник спорта для людей во всем мире. Но, несмотря на эти выводы, на чемпионате мира мои симпатии (помимо национальной сборной) будут на стороне сборной Бразилии, потому что Неймар — такоооооой красавчик! И на стороне сборной Польши — уж очень хорош собой, талантлив и харизматичен их капитан Левандовски. Мужа тоже вдохновило то, что теперь я могу поддержать беседу о футболе. Весь вечер после матча он только и говорил со мной, что об игре, футболистах, тактике тренера и ситуациях на поле.

Бонус: 7 фраз, которые помогут удивить и покорить мужчину, увлеченного футболом