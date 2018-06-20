Как перестать видеть в футболе врага и укрепить отношения с любимым
В футболе я блондинка. Прямо натуральная. За 10 лет жизни с мужем, ярым футбольным болельщиком, я так и не разобралась в правилах этой игры. Но теперь предстояло на месяц потерять мужа из-за какой-то там «фи́фы». Я даже не уверена, что правильно произношу имя этого страшного врага. Можно сказать, что жизнь ставит перед суровым выбором: или изучить неведомую футбольную грамоту и болеть вместе, или коротать июнь и половину июля в гордом одиночестве.
Для сохранения гармоничных отношений в семье я попыталась разобраться в правилах игры в футбол. Делюсь с AdMe.ru своими находками и озарениями, как смотреть футбол осознанно, с пониманием и удовольствием. В конце статьи вас ждет бонус — фразы, которыми можно покорить футболомана.
Футбол — это мужчины. С кубиками на торсе
Футбол — это в первую очередь мужчины. Сильные, атлетически сложенные, с кубиками на торсе. Ну а еще те мужчины, которые собираются на просмотр матча. Мужчины вдохновляют, а зрелище не очень. Несколько раз я пыталась сесть и смотреть серьезные матчи — из тех, что называют ключевыми, но быстро теряла интерес и начинала либо листать ленту в соцсетях на телефоне, либо попросту засыпала.
Понять сильные эмоции, которые испытывают люди, когда смотрят футбол, мне сложно. Но хочется. Чтобы быть на одной волне с мужем, который, конечно же, не пропустит ни одной игры мундиаля, а общие увлечения, как говорят психологи, сближают.
Правила игры в футбол — лучшее снотворное. Сразу после учебника по сопромату
Я решила начать с основ — изучения правил игры в футбол. И обратилась к самой объемной энциклопедии в мире — интернету. Найдя несколько статей на эту тему, стала их читать. Внимание постоянно ускользало и переключалось, в конце концов я начала попросту засыпать под футбольные правила. Почти как засыпаю под реальные матчи. Оказывается, футбольные правила для блондинки — это лучшее снотворное.
Мои открытия
На следующий день я привлекла к своему занятию мужа и, читая правила, задавала ему вопросы о том, что для меня было непонятно. Или фиксировала свои вопросы на бумаге, а по приходе мужа с работы задавала их. Процесс пошел веселее.
Я открыла для себя, что:
- В начале игры, после того как команды вышли на поле, судья задает вопрос одному из капитанов команд (чаще всего капитану команды гостей): «Орел или решка?» — и подбрасывает монетку. Если капитан угадал, он имеет право выбрать мяч или ворота. Это означает, что он выбирает ворота, на которых будет стоять вратарь команды, либо право начать игру первыми. Удивительно, что я раньше никогда этого не замечала!
- Самым сложным для меня пунктом футбольных правил оказалось понятие «вне игры», или офсайд. Муж раз 5 мне объяснял суть этой ситуации в футбольной игре, рисуя схемы на бумаге. В результате я наконец пришла к пониманию того, что положение «вне игры» — это когда нападающий в момент передачи ему паса находится ближе к воротам соперника, чем хотя бы один из игроков команды противника, не считая вратаря. Гол, забитый из положения «вне игры», не засчитывается.
- Сейв — это момент, когда вратарь отражает удар, который мог закончиться взятием ворот (от английского слова save — «спасать»).
- Фол последней надежды — это нарушение правил, которое препятствует неминуемому взятию ворот противником. Например, подсечка или захват игрока, который выходит один на один с вратарем. Такие действия караются красной карточкой.
- А разобраться в тактике игры и расстановке игроков на поле неподготовленному человеку практически невозможно. Схем расстановки столько, что это просто вынос мозга!
Футбол — это не только мужчины. Это захватывающая игра
Вооруженная знанием основных футбольных правил, я смотрела матч открытия чемпионата мира с гораздо большим интересом, чем обычно смотрю футбол. И даже могла поддержать диалог о происходящем на поле с мужем и его другом. Но самое главное — это сильные эмоции, которые испытываешь при просмотре матча: огорчение от того, что ключевой игрок нашей команды получил травму, радость, когда национальная сборная забивает мяч за мячом в ворота противника. И я точно буду смотреть матчи мундиаля ради таких эмоций!
Главное, что я поняла: футбол — это больше, чем просто спорт и красивые мужчины. Это великая игра, а мундиаль — большой праздник спорта для людей во всем мире. Но, несмотря на эти выводы, на чемпионате мира мои симпатии (помимо национальной сборной) будут на стороне сборной Бразилии, потому что Неймар — такоооооой красавчик! И на стороне сборной Польши — уж очень хорош собой, талантлив и харизматичен их капитан Левандовски.
Мужа тоже вдохновило то, что теперь я могу поддержать беседу о футболе. Весь вечер после матча он только и говорил со мной, что об игре, футболистах, тактике тренера и ситуациях на поле.
Бонус: 7 фраз, которые помогут удивить и покорить мужчину, увлеченного футболом
- Что-то нашим хавбекам сегодня не хватает темперамента. (Хавбеки — это полузащитники.)
- Эх, жаль, конечно, что Златан присутствует только в качестве болельщика. (Златан Ибрагимович — бывший капитан сборной Швеции. Один из лучших игроков мира и его окрестностей всех времен.)
- Ну ничего себе! (Воскликнуть, в случае если Лионель Месси гол забьет правой ногой, ведь он левша и в ворота бьет, как правило, именно левой ногой.)
- Да, конечно, Бавария и сборная Германии — это далеко не одно и то же. (Говорить в случае неудачи сборной Германии, потому что «Бавария» — один из самых сильных в мире футбольных клубов.)
- Как же жаль, что сборные Чили и Уэльса в этом году не попали на чемпионат! Мы не сможем насладиться игрой Артуро Видаля, Алексиса Санчеса и Гарета Бейла! (Это одни из лучших игроков своих национальных сборных и мира.)
- Ух ты! Прямо в девятку! (Девяткой называют воображаемую мишень в футбольных воротах. Она находится в верхнем левом и правом углу ворот. Для вратаря практически невозможно допрыгнуть и достать мяч из верхних углов, и такие голы считаются очень эффектными и крутыми.)
- Неймар! Без него бы сборная Бразилии была совсем не та! (Произносить без особого придыхания, чтобы не вызвать ревность любимого.)