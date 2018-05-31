Я 3 месяца самостоятельно учила английский язык и готова рассказать о методах, на которые не нужно тратить время

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Сегодня многие люди стараются выучить тот или иной иностранный язык самостоятельно. На первый взгляд кажется, что это несложно: в сети полно рекомендаций, которые должны помочь заговорить на другом языке любому ученику. Я решила на себе проверить их эффективность и надеюсь, что мой опыт будет полезен тем, кто только собирается приступить к изучению.

Сегодня специально для читателей AdMe.ru я не только укажу на советы, которые не работают, но и предложу альтернативу, которая в моем случае оказалась намного более эффективной.

О моем уровне

Меня зовут Ангелина, и я никогда раньше не учила английский язык. При этом с каждым годом потребность в его освоении для меня росла: было сложно работать, невозможно читать иностранцев в соцсетях, страшно ехать в города, где никто не говорит на моем языке, да и просто стыдно, ведь кажется, что английский сегодня знают все вокруг (на самом деле нет).

Первичный словарный запас

Сначала хотела сказать, что приступила к изучению с нуля, но вовремя себя остановила. Я даже не подозревала, сколько действительно знаю английских слов. Названия брендов, крылатые фразы, надписи на технике и многие другие незначительные атрибуты жизни уже вложили в мою голову базу, достаточную для того, чтобы назвать многие предметы и действия.

Совет первый: выучить распространенные глаголы

Что советуют: российский полиглот и преподаватель иностранных языков Дмитрий Петров рекомендует освоение любого языка начинать с изучения глаголов (притом каждый глагол учить сразу во всех формах).

Да, многие слова приходилось записывать с транскрипциями. Я до сих пор не знаю, как звучат правила чтения английского текста (они усвоились на уровне интуиции во время обучения).

Итог: на заучивание одного глагола у меня уходило около семи минут, и еще по несколько секунд в день я тратила на закрепление: просто прогоняла новое слово по всем формам, закрепляя его таким образом в памяти. Метод оказался очень действенным: выучив самые распространенные бытовые глаголы, уже можно общаться на английском языке (ведь большинство повседневных фраз среднестатистического человека строится вокруг действия, о котором говорящий спрашивает или рассказывает).

Совет второй: приложения-карточки

Что советуют: использовать для расширения лексикона специальные приложения, в которых нужно заполнять карточки, запоминая слова.

Результат: запоминать помогает, правда, многие слова, которые выучились благодаря такому приложению, я пока ни разу не использовала в речи. Поэтому было решено найти способ расширять именно актуальный для себя лексикон. Замена: намного больше пользы в моем случае принесло ведение дневника. Я делала в нем записи каждый день и постепенно расширяла список используемых слов. То, о чем приходилось рассказывать дневнику ежедневно, закреплялось в памяти естественным образом.

Совет третий: использовать языковой обмен

Что советуют: использовать для практики общения платформы языкового обмена. Суть их такова: вы регистрируетесь, указывая, какой язык для вас родной и какой язык вы хотите выучить. А дальше находите людей (или люди находят вас), которые хотят выучить ваш родной язык и взамен готовы помочь с изучением их родного языка вам.

«- Привет. — Привет. Как дела? — У меня отлично. — Будешь моей девушкой?»

Результат: приложения для языкового обмена мне не подошли по двум причинам. Во-первых, потому что на связь там в 90 % случаев выходят не естественные носители языка, а жители Турции, Египта, Индии, Нигерии, Пакистана. Они сами недавно выучили английский и делали в нем много ошибок, понятных даже мне.

Во-вторых, все мужчины, которые мне писали, на деле не столько хотели учить мой язык, сколько мечтали найти пассию, поэтому все диалоги сводились к неуместному флирту. А девушки мне почему-то отвечали редко. Замена: я в итоге уговорила присоединиться к изучению английского языка мужа и практиковалась в говорении и переписке на «инглише» в дальнейшем только с ним.

Совет четвертый: ежедневное общение

Что советуют: стараться вести как можно больше разговоров на английском языке, сделать языковую практику ежедневной. Результат: мы с моим компаньоном тоже старались как можно больше общаться на английском языке. Но находить темы было с каждым разом все сложнее. Ведь имея скудный словарный запас, подсознательно мы первым делом думали о том, что можем сказать, а не о том, что сказать хотим. Замена: Чтобы потренироваться переводить свои мысли на английский язык, мы придумали игру «Отгадай песню». Один из нас вспоминал известную обоим песню и переводил ее смысл на английский язык (так близко к тексту, насколько это возможно), а второй эту песню должен был угадать. В первые дни мы могли играть с небольшими перерывами часа по два, а то и больше.

Совет пятый: смотреть фильмы на иностранном языке

Что советуют: смотреть любимые англоязычные фильмы без перевода (в том числе и письменного).

«Я должен вернуться в Асгард, но я даю тебе слово. Я вернусь за тобой».

Результат: неожиданно столь распространенная рекомендация не возымела на меня желаемого эффекта. Мне просто становилось скучно после десяти минут просмотра, и я выключала кино. К тому же постоянно бесило ощущение, что эти выглаженные и выверенные киношные фразы никак не обогатят мою речь в реальной жизни. Замена: кино я для себя заменила просмотром прямых эфиров популярных англоязычных пользователей Instagram. Их речь была не прописанной заранее и очень живой, а в комментариях им можно было задавать вопросы либо просто читать реплики других зрителей эфира. Для меня это было намного полезнее, и вовлеченность моя была намного выше.

Первое осознание успеха

А когда-то это была единственная шутка, которую я понимала на английском.

Прозвучит примитивно, но впервые я решила, что продвинулась в изучении языка, когда поняла англоязычный мем без перевода. После этого я начала читать как можно больше пользователей, пишущих на английском языке в твиттере и фейсбуке. Это помогло мне научиться понимать сленг, эпитеты и сокращения. Это было для меня очень важным моментом, потому что в связи со своими рабочими задачами я хотела в первую очередь научиться переводить посты из соцсетей и развлекательных порталов.

После 3 месяцев

На своем примере могу заверить, что трех месяцев вполне достаточно, чтобы научиться простому общению на английском языке, главное — не делать перерывов. Сегодня я могу почти без напряжения переписываться с носителем языка, не пользуясь при этом ни словарем, ни онлайн-переводчиком. Но останавливаться не намерена: хочу еще поднять свой уровень, чтобы иметь возможность свободно читать англоязычную публицистику.