Как я выучил английский за 8 месяцев

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За последние 15 лет я выучил 8 языков, на которых могу свободно общаться, читать и писать. Учить новый язык непросто, но становится еще сложнее, если делать это в неправильном порядке. Когда я начал с английского, то задавался вопросами: с чего начать — с грамматики или со словаря? как научиться говорить правильно и не стесняться при разговоре? как выучить язык быстро? как не забросить это дело? Пришло время ответить на эти вопросы.

Со временем я выделил для себя важные этапы в изучении не только английского, но и любого другого языка. С читателями AdMe.ru хочу поделиться, с чего, по моему мнению, стоит начинать, чтобы выучить язык как можно быстрее, на примере английского.

Шаг № 1: Видео на YouTube

Это может показаться странным, но изучение лучше начинать с YouTube. Есть множество каналов с полезным и бесплатным контентом, который поможет не только выучить новые слова, но и узнать про особенности культуры, что тоже важно. Вот несколько хороших каналов: Курс Дмитрия Петрова «Полиглот». За 40 минут можно выучить больше, чем за несколько лет изучения английского в школе.

Jobs School и Movie English — каналы, на которых рассказывают про английский из фильмов и сериалов. Полезно для понимания сленговых выражений.

BBC Learning English — канал от BBC , где рассказывают обо всем на свете. Можно включать на фоне, поможет не только улучшить английский, но и узнать много нового.

EngVid — один из лучших каналов с преподавателями из разных стран, которые научат вас всему, что только возможно. Кроме того, уроки проходят очень живо и весело.

Rachel’s English — один из лучших каналов, посвященных произношению.

Шаг № 2: Учебники

То, что я не сразу понял: делать не много, а часто. Конечно, всем хочется быстрее, но, если делать что-то в больших объемах, это может отбить всю охоту, мотивацию и наградить вас усталостью. Ориентируйтесь на марафон, а не спринт: делайте по 1 странице в день — так вы существенно повысите свой уровень. Speakout, English File, Navigate — это современные учебники комплексного английского, которые составлены носителями языка. Помогут в изучении грамматики, содержат интересные тексты, диалоги и включают аудирование.

Шаг № 3: Навык «говорения»

Единственное, с чем не удастся поработать самостоятельно, — это разговорный язык. Поэтому тут нужна практика в виде общения. Первый опыт общения с носителями языка — это всегда нелегко. Учишь язык и вроде бы уже все знаешь, но только встречаешь иностранца — все, в голове пусто, язык не поворачивается. Один из лучших способов преодолеть это — тренировать речь с преподавателем. Советую выбирать преподавателя-иностранца, потому что он будет говорить без акцента. И в возрасте, чтобы был большой опыт.

Шаг № 4: Грамматика

Многие начинают учить язык с грамматики. Она важна, но не настолько, как считают многие. Стоит браться за грамматику, только когда есть хорошая словарная база. Если вы хотите просто разговаривать с людьми, то грамматика вовсе не нужна. Многие конструкции вы запомните со временем, смотря фильмы, сериалы, читая статьи. Но если вы чувствуете, что грамматику стоит проработать тщательнее, то могу посоветовать лучшие, на мой взгляд, учебники: English Grammar in Use . Учебник преподавателя Раймонда Мерфи, который обучил сотни студентов из разных стран. Урок занимает всего 2 страницы: слева — теория, справа — практика. На этом канале преподаватель объясняет каждую тему из учебника.

Учебник преподавателя Раймонда Мерфи, который обучил сотни студентов из разных стран. Урок занимает всего 2 страницы: слева — теория, справа — практика. На этом канале преподаватель объясняет каждую тему из учебника. Oxford Practice Grammar. Похожий и не менее знаменитый учебник, чем предыдущий. Разве что теория тут поясняется более подробно.

Похожий и не менее знаменитый учебник, чем предыдущий. Разве что теория тут поясняется более подробно. Grammarway. Я учил грамматику именно по нему, хотя многие преподаватели считают этот учебник устаревшим. В отличие от предыдущих, 1 урок тут занимает несколько страниц. А упражнения даны после каждого правила, а не блока. Прочитал правило — закрепил. Еще раз закрепил в конце главы.

Шаг № 5: Полезные сервисы

Выучить язык можно и без различных сайтов и сервисов. Но некоторые из них все же полезны, подогревают интерес и помогают практиковаться по чуть-чуть в любое время. Например, сидите в очереди — открыли сайт, сделали пару заданий. Сайт YouGlish умеет находить любое английское слово среди видео на YouTube и показывает нужный кусок. Поможет понять произношение и использование слова в контексте. En.news — это актуальные мировые новости, превращенные в бесплатные уроки. Каждый день выбираете интересную новость, сложность и читаете к ней текст, попутно отмечая новые слова для запоминания. Memrise рассчитан именно на пополнение словарного запаса. Он использует метод интервального повторения, который не даст вам забыть ни одно прочитанное слово. При этом используется простая визуализация. Lang-8 — сервис для работы над письменной речью. Схема простая: вы регистрируетесь, пишите текст на определенную тему, после чего носитель языка вносит необходимые правки.

Мелочи, которые помогут выучить язык быстрее