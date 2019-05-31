Как я научилась говорить по-итальянски за 30 дней (И вы тоже сможете)

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Год назад у меня уже была попытка выучить итальянский. Я думала записаться на курсы, но ближайшая школа была в часе езды от дома, время занятий неудобное, цена завышенная. Поэтому я решила, что могу освоить базовый уровень самостоятельно. Купила учебник и разговорник, скачала приложение на телефон и начала учить. И все бы хорошо, но меня хватило на неделю. После этого книжка просто пылилась в шкафу.

Специально для AdMe.ru я решила повторить эксперимент и проверить, реально ли выучить основы иностранного языка за месяц, если каждый день что-то для этого делать.

У меня было 30 дней, чтобы выучить язык

Я поставила себе цель выучить итальянский до начального уровня А1 за 30 дней. Он предполагает основные фонетические правила, базовые знания разговорных фраз и построение простых грамматических конструкций. Для того чтобы оценить себя, в конце 4-й недели я решила сдать тест на знание языка. К тому же мне предстояла поездка в Италию, где я могла бы проверить свою разговорную речь.

Чем я пользовалась при обучении

Я использовала несколько методов: Занималась по книге «Итальянский за 20 минут» (экспресс-курс). Смотрела видео «Полиглот» (всего 16 уроков продолжительностью по 45 минут). Установила приложение Memrise на мобильный телефон, чтобы учить новые слова в транспорте.

1-я неделя: ничего не понимаю

Я начала обучение с учебника. В книге 32 урока, каждый из которых состоит из грамматики, блока новых слов и выражений, а также практических упражнений. Но тут сразу возникли технические трудности. В комплекте с учебником шел диск, где в начале каждого занятия была 20-минутная грамматическая лекция. Вот только в моем ноутбуке дисковод не предусмотрен. Поэтому часть упражнений приходилось делать методом тыка и интуиции. И если на начальных страницах ты не замечаешь особого дискомфорта, то примерно на 3-м уроке это начинает порядком раздражать: я не понимала, как переводятся какие-то фразы и почему правильным ответом оказывается совершенно не тот, который я выбрала. Пришлось таки озадачиться поиском магнитофона, благо, у родителей дома он еще сохранился. На выходных я должна была забрать его себе.

2-я неделя: каша в голове немного структурируется

Ведущий Дмитрий Петров свободно владеет 8 языками. Объясняет все просто и доступно.

На следующей неделе я приступила к просмотру видео «Полиглот». По правде говоря, начинать надо было именно с этих уроков, а только потом переходить к учебнику. Формат роликов представлен в виде занятия, на котором присутствуют разные ученики. Это очень удобно: люди уточняют у ведущего непонятные им нюансы, которые совпадали с вопросами в моей голове. Например, я наконец-то разобралась с артиклями и упражнения в книге начала делать, опираясь на знания, а не на свою интуицию.

Чтобы лучше запомнить информацию из видеоуроков, я все записывала в тетрадь.

Также на этой неделе я начала использовать приложение Memrise. Удобно, что каждое слово и выражение сопровождается коротким видеороликом, где носитель языка правильно его озвучивает. Лексику, которую сложно запомнить, можно сохранять в отдельной папке, чтобы потом пересматривать и проверять себя. За собой заметила, что я легко выполняю тест на знание новой лексики, но спустя пару дней могу путать перевод тех или иных слов. Поэтому взяла за правило каждые 3–4 дня заново повторять все уже выученное.

3-я неделя: период сомнений и страха

Хотелось бы написать, что все шло круто и я хотела учить больше и больше, но в реальности я устала. Период бурной активности прошел, со сроками по книге я не успевала, поэтому возникало желание просто ее не открывать. Чем больше слов и выражений я узнавала, тем больше мне казалось, что я ничего не знаю. Меня охватила паника: все впустую! И зачем я вообще на это согласилась?.. Но оставалось всего каких-то 10 дней, все бросить было бы глупо. К тому же купленные билеты в Италию заставляли снова смотреть видео и зубрить лексику.

4-я неделя: финальный тест

Из 32 уроков в книге я осилила 27. С названием учебника тоже могу поспорить: 20 минут в день явно недостаточно. Пройдя определенную тему, на следующий день ты тратишь время, чтобы это все закрепить, а потом еще нужно приступить к новому уроку. На протяжении эксперимента в общей сложности я тратила около 4 часов в день на обучение. Такой экспресс-метод хорош тем, что ты максимально погружаешься в язык. Вместо того чтобы тратить свой день впустую и вечерами сидеть в телефоне, ты осваиваешь новый навык и невероятно собой гордишься по истечении месяца. В конце 4-й недели я решила проверить свои знания. В интернете очень много онлайн-тестов, но в большинстве своем они слишком короткие или по конкретным темам. Я выбрала тот, который состоял из 67 вопросов. К сожалению, он был не на время, поэтому я самостоятельно поставила себе таймер на 15 минут. По результатам я допустила 2 ошибки, выбрав неправильные предлоги (эту тему нужно будет доучить).Также были фразы, в которых я не знала конкретный перевод каждого слова, но за счет понимания структуры языка и конструкций выбрала правильный ответ.

Наконец-то! Buongiorno Italia!

Мой маршрут начинался с Милана. Два дня в столице моды, затем полдня в Вероне, чтобы увидеть балкон Джульетты, и переезд в Венецию. Это такой восторг! Ты выходишь с вокзала, а перед тобой сразу вода, гондолы и речные автобусы вместо привычных маршруток. Но настоящий кайф — когда ты заходишь в кафе и можешь самостоятельно заказать себе пиццу, эспрессо и тирамису, а местные итальянцы тебя понимают и делают комплименты твоей речи.