Как выглядят жены современных королей, князей и принцев (И кое-какие из этих девушек выросли в самых обычных семьях)

Некоторые девушки в детстве мечтают выйти замуж за принца, и кое у кого желания сбываются. А практика показывает: чтобы завоевать сердце аристократа, необязательно иметь дворянское происхождение и безукоризненную родословную. Для этого порой достаточно очаровательной улыбки и общих интересов.

Нам в AdMe.ru стало интересно, как выглядят женщины, которым посчастливилось сыграть свадьбу с особами голубых кровей. Кажется, любви никакие преграды не страшны.

Шарлен Уиттсток и Альбер II

Сын знаменитой Грейс Келли, а ныне правящий князь Монако Альбер II долго оставался холостым, и лишь после 50 лет встретил свою даму сердца. Ею оказалась профессиональная пловчиха Шарлен Уиттсток. Княгиня Монакская младше супруга на 20 лет, однако это обстоятельство не помешало паре создать крепкую семью. У четы подрастает двое детей.

Беатрис Борромео и Пьер Казираги

Внук князя Ренье III и Грейс Келли Пьер Казираги женат на журналистке Беатрис Борромео, представительнице древнего итальянского аристократического рода. Беатрис также заработала звание одной из самых стильных королевских особ Европы. Влюбленные встречались с 2008 года, но узаконили свои отношения лишь в 2015 году. У супругов есть двое детей.

Татьяна Санто-Доминго и Андреа Казираги

В 2012 году старший внук князя Ренье III и Грейс Келли Андреа Казираги обручился с дизайнером Татьяной Санто-Доминго, с которой встречался 7 лет. Татьяна — наследница одной из богатейших семей Колумбии. Впрочем, девушка и сама может похвастаться успехами в бизнесе. Основав компанию Muzungu Sisters, она заработала состояние в $ 1,9 млрд и была включена в список богатейших людей мира. Супруги живут в Лондоне и воспитывают троих детей: сыновей Александра и Максимилиана и дочь Индию.

Клэр Луиза Кумбс и принц Лоран

Младший брат правящего короля Бельгии Филиппа принц Лоран с 2003 года счастлив в браке с Клэр Кумбс. Он — 13-й в очереди на бельгийский престол, она — геодезист по образованию. Но различие в происхождении не стало препятствием для заключения брака. Семья проживает на вилле «Клементина» в Тервюрене. Пара воспитывает троих детей: принцессу Луизу и принцев-близнецов Николая и Эймерика.

Мари-Шанталь Миллер и принц Павел

Кронпринцесса Греции Мари-Шанталь родилась в Лондоне, выросла в Гонконге, а вышла замуж за наследного принца, старшего сына последнего правящего монарха Греции Константина II. С принцем Павлом Мари встретилась на вечеринке в Новом Орлеане в 1992 году. Ради возлюбленного девушка бросила учебу в престижном Нью-Йоркском университете, где изучала историю искусств. Спустя 3 года после знакомства влюбленные сыграли свадьбу, после чего обосновались в Америке. У четы подрастают пятеро детей.

Нина Флор и принц Филипп

Избранницей младшего сына греческого короля Константина II принца Филиппа стала предпринимательница Нина Флор. Отец Нины — швейцарский бизнесмен, основатель чартерной компании VistaJet. Некоторое время девушка работала креативным директором в фирме своего отца, но потом открыла собственный бизнес. Влюбленные зарегистрировали отношения в декабре 2020 года. Тогда на скромной гражданской церемонии присутствовали лишь родители пары. А в начале лета 2021 года новоиспеченные супруги отпраздновали свадьбу в окружении близких и друзей.

Мари Кавалье и принц Иоахим

Мари, принцесса Датская, получила свой титул после свадьбы с младшим сыном королевы Маргрете II. Это второй брак принца Иоахима, а Мари вступила в официальные отношения впервые. Кавалье изучала экономику в Женеве, а также получила степень бакалавра в Манхэттенском колледже. В браке у супругов родились двое детей: сын Хенрик и дочь Афина.

Клэр Ладемахер и принц Феликс

Принц Феликс, 3-й претендент на престол Люксембурга, познакомился со своей будущей супругой во время учебы в колледже. Клэр некоторое время работала в нью-йоркском издательстве Condé Nast, а затем получила степень магистра по специальности «биоэтика». Влюбленные объявили о помолвке в конце 2012 года, а официально оформили отношения в сентябре 2013 года. У пары двое детей: дочь Амалия и сын Лиэм. Семья проживает в Женеве.

Алессандра де Осма и принц Кристиан

Принц Ганноверский встретил свою будущую супругу в 2005 году во время поездки в Перу: девушка сопровождала его в качестве гида. Кристиан и Алессандра начали встречаться спустя 6 лет после знакомства, а в 2017 году объявили о помолвке. Узаконив отношения, чета Ганноверских перебралась в Мадрид. В июле 2020 года супруги стали родителями близнецов. В юности де Осма подрабатывала моделью, затем изучала право в государственном университете Лимы, а также получила степень магистра моды и управления бизнесом. Приобретенные знания помогли Алессандре запустить собственный бренд под названием Moi & Sass.

Стефания де Ланнуа и принц Гийом

Прямой наследник короны Люксембурга принц Гийом до последнего скрывал свои отношения со Стефанией де Ланнуа. Избранница герцога происходит из древнего бельгийского аристократического рода. Примечательно, что у пары имеется общий предок — 5-й герцог Аренберг. Стефания — настоящий полиглот. Она свободно говорит на голландском, французском, английском и немецком языках, а также год изучала русский язык и литературу в Москве.

Джецун Пема и король Джигме Кхесар Вангчук

Свадьба 5-го короля Бутана Джигме Кхесара Вангчука и Джецун Пемы стала главным медиасобытием в истории страны. Бракосочетание прошло в соответствии с местными традициями. Во время церемонии монарх наградил Джецун короной Друка Гьялцуэна, официально объявив ее королевой Королевства Бутан и тем самым превратив в самую молодую королеву-консорт в мире. И хотя в Бутане разрешено многоженство, правитель поклялся, что никогда не женится на другой женщине. Супруга короля активно занимается благотворительностью, увлекается живописью и баскетболом. У четы подрастают 2 наследника.

Екатерина Малышева и принц Эрнст Август

Екатерина Малышева — дизайнер русского происхождения. Родилась в Мурманской области, в городе Апатиты. Вышла замуж за наследного принца Ганноверского, с которым познакомилась в Лондоне на одной из вечеринок. Но русской принцессе, как прозвали Екатерину, и Эрнсту Августу пришлось побороться за свое счастье: отец жениха был против их союза. Однако отсутствие на свадьбе главы ганноверского королевского дома не помешало влюбленным сочетаться браком. Екатерина своим примером напомнила всем сказку о Золушке, показав, что даже уроженка маленького заполярного городка может выйти замуж за принца.