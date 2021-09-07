Как выглядят вторые половинки известных писателей, которые годами держатся в тени

Семейная жизнь — штука непростая. Каждый человек хоть раз сталкивался в браке не только со счастливыми моментами, но и со всевозможными сложностями. А когда на тебя все время направлены объективы видеокамер и фотоаппаратов, разрешить проблемы значительно сложнее. Но некоторые известные люди все-таки умудряются сохранить счастливые и крепкие отношения на протяжении долгих лет.

Мы в AdMe.ru решили узнать, как же выглядят вторые половинки знаменитых авторов, которые самоотверженно поддерживают своих партнеров и в горе, и в радости уже не одно десятилетие. А в качестве бонуса поделимся историями пар, которые сохранили свою любовь до самого конца.

Стивен Кинг и Табита Кинг

Стивен и Табита познакомились в Университете Мэна в конце 60-х. Оба были страстно увлечены литературой и посещали поэтические выступления друг друга. Поженились молодые люди в 1971 году, вскоре после окончания учебы. Поначалу молодая семья с трудом сводила концы с концами. Стивен преподавал английский язык в частной школе, а летом подрабатывал в промышленной прачечной и на бензоколонке. Даже трудился дворником. Жили они в трейлере. Каждый вечер, когда Табита занималась малышами и готовила ужин, Кинг запирался и строчил произведения. Наконец ему предложили хорошо оплачиваемую работу. Но был один минус: должность совсем не оставляла свободного времени для творчества. И Табита посоветовала ему от вакансии отказаться. Это было судьбоносным решением. Спустя год свет увидело первое произведение автора, ставшее впоследствии известным, — «Кэрри». Табита Кинг тоже пишет книги. Из-под ее пера вышло несколько новелл и публицистических произведений. Кроме того, она всегда поддерживает мужа в его трудах.

Джордж Р. Р. Мартин и Пэрис Макбрайд

Джордж и Пэрис познакомились в 1975 году и сразу понравились друг другу. Но встречаться пара начала только в начале 80-х. Влюбленные долго не оформляли свои отношения — официальная церемония прошла в 2011 году. Своих детей у супругов нет, но они питают нежную привязанность к четвероногим. А их с Пэрис первого кота по имени Маллиган Мартин даже называл своим первенцем.

Пэрис ведет блог и занимается защитой прав братьев наших меньших. Вместе с супругом она оказывает финансовую помощь приюту для диких животных Wild Spirit Wolf Sanctuary. Она даже попросила друзей и фанатов не отправлять им подарки на свадьбу, а потратить эти деньги на благотворительность. Пэрис является ярой поклонницей творчества мужа. Супруга Джорджа Мартина взяла с него клятвенное обещание, что в конце серии романов «Песнь льда и огня» обязательно выживет Арья Старк.

Джоан Роулинг и Нил Майкл Мюррей

Первый брак Джоан Роулинг закончился неудачно. Практически без всяких средств к существованию и с маленькой дочкой на руках она уехала в Шотландию дописывать первую историю о Гарри Поттере. Спустя некоторое время после публикации книги Джоан познакомилась с молодым врачом Нилом. Подробности их романа неизвестны, поскольку супруги не любят разглашать личную информацию, однако друзья Роулинг говорят, что Нил сделал ее по-настоящему счастливой. В 2001 году прошла закрытая брачная церемония, и с тех пор Джоан и Нил не расставались. Мюррей повсюду сопровождал Джоан и быстро стал настоящим отцом для дочери Роулинг. А потом в семье появилось еще 2 детей. Джоан говорит, что буквально вышла замуж за Гарри Поттера. Потому что ее муж не только похож на героя внешне, но и является таким же смелым и хорошим человеком. Больше всего Роулинг любит песню «Ain’t No Sunshine». А ее супруг как-то заметил, что именно это музыкальное произведение отлично отражает его чувства, когда Джоан уезжает в Лондон по работе.

Стефани Майер и Кристиан Майер

Стефани и Кристиан Майер познакомились еще в подростковом возрасте. А поженились, когда обоим стукнул 21 год. Стефани не планировала становиться писательницей. Небольшой кусочек будущего бестселлера «Сумерки» она увидела во сне, после чего стала фантазировать, как бы могла развиваться эта история. И незаметно втянулась в написание книги. По словам Стефани, супруга испугала ее увлеченность. Зачарованная выдуманным миром, она почти перестала разговаривать с домашними. Стефани даже боялась показать Кристиану свою рукопись, поскольку думала, что он сочтет ее безумной. Но после выхода первой книги, когда Майер решила полностью посвятить себя писательской карьере, муж поддержал ее. Он ушел с работы, чтобы заниматься домом и детьми.

Э. Л. Джеймс и Найл Леонард

Эрика Митчелл, известная всему миру под псевдонимом Э. Л. Джеймс, познакомилась со своим будущим супругом в Национальной школе кино и телевидения, где она работала ассистенткой. Найл в тот момент был начинающим сценаристом. Пара поженилась в 1987 году, а спустя время в семье появилось двое сыновей. Эрика не планировала заниматься литературой. Но как-то раз прочитала «Сумерки» и так увлеклась этим вымышленным миром, что начала писать собственные фанфики, посвященные Белле и Эдварду. Из этих работ и родилось произведение «50 оттенков серого», история Аны Стил и Кристиана Грея. Супруг помогал начинающей писательнице с вычиткой романа. Найл со смехом отрицает какое-то сходство между собой и Греем. Но признается, что его жена так же, как и Ана, флиртует в письмах.

Пауло Коэльо и Кристина Ойтисика

До встречи со своей нынешней супругой Кристиной Пауло Коэльо примерил на себя множество ролей. Он был бунтарем, бродягой, хиппи, офисным работником, примерным семьянином и даже заключенным. Но, казалось бы, ничего не могло принести ему удовлетворение. В начале 80-х годов Коэльо познакомился с Кристиной Ойтисикой, решил бросить все и отправиться с возлюбленной в путешествие. Именно Кристина уговорила Пауло совершить паломничество по Пути Сантьяго. Незабываемый опыт в результате трансформировался в первую книгу писателя: «Дневник мага». Секрет их крепкого союза, возможно, кроется в том, что Кристина помогла Коэльо поверить в себя. Она всегда поддерживала супруга. Пауло говорит, что у них бывали и тяжелые времена, но счастливый брак нельзя принимать как должное.

Дин и Герда Кунц

Дин Кунц известен всему миру как автор остросюжетных триллеров. Из-под его пера вышли книги «Лицо страха» и «Странный Томас». Возможно, однако, что они никогда не увидели бы свет, если бы не жена Кунца Герда. Со своей супругой Дин познакомился в старшей школе, а поженились они в 1966 году, за год до окончания колледжа. Кунц работал учителем в школе, а книги писал по ночам и на выходных. Видя его страстное увлечение литературой, Герда предложила план: Дин увольняется, а она содержит семью в течение 5 лет, чтобы муж мог посвятить все время творчеству. Ее идея сработала, и первый роман был напечатан в 1968 году. По окончании 5-летнего срока Герда оставила работу и занялась финансовыми делами мужа. У пары нет детей, зато собаки занимают важное место в их жизни. Домашние любимцы не раз появлялись на страницах книг Кунца.

Кадзуо Исигуро и Лорна Макдугалл

В молодости лауреат Нобелевской премии по литературе Кадзуо Исигуро мечтал стать музыкантом. Он даже играл в клубах и пробовал выпустить записи своего творчества, но не добился успеха. Со своей будущей женой Исигуро познакомился в приюте для бездомных. Она была социальным работником, а он подыскивал новое жилье для тех, кто его лишился. Пара сочеталась браком в 1986 году, и с тех пор Лорна всегда помогала и поддерживала писателя. Она кажется окружающим серьезной и вдумчивой и готова сдержать супруга, когда его глаза застилает слава. Лорна не боится критиковать именитого мужа. Так, прочитав черновик его книги «Погребенный великан», она безжалостно заявила, что все это стоит отправить в корзину и начать заново. Исигуро был обескуражен, но собрался с силами и переписал произведение. А позже был благодарен супруге за этот совет. Когда автор застревает над какой-то книгой, Лорна берет весь быт на себя, позволяя мужу полностью посвятить себя творчеству.

Джон Гришем и Рене Джонс

Джон Гришем, автор бестселлеров «Фирма» и «Дело о пеликанах», в молодости даже не помышлял о писательской карьере. Его увлекало право, и он планировал работать адвокатом. Однако именно история, услышанная в зале суда, вдохновила его на создание первой книги. Первый печатный труд поначалу не снискал особого успеха, зато второй принес ему всемирную славу. Не последнюю роль в писательской карьере Гришема сыграла и его супруга Рене Джонс. Они подружились еще в детстве и поженились в 1981 году. Джон сокрушается, что в книгах ему никогда не давались страстные романтические сцены. Тогда он решил серьезно поработать над одной и показать жене черновик. Каково же было его разочарование, когда вместо ожидаемых восторгов он спустя несколько минут услышал веселый хохот Рене. «Она говорит, что мужчины просто не умеют описывать такие моменты», — сокрушается Гришем.

Бонус № 1: Стэн Ли и Джоан Ли

Стэн и Джоан Ли прожили вместе 69 лет и были одной из самых счастливых пар в Голливуде. И даже покинули этот бренный мир супруги с разницей в 1 год. К слову, в молодости известный автор комиксов не производил впечатления идеального кандидата в образцовые мужья. Он часто ходил на свидания с разными девушками, да и перед порогом Джоан оказался лишь потому, что хотел познакомиться с «симпатичной рыженькой», о которой ему рассказал кто-то из родственников. Но дверь открыла совершенно другая девушка, и Ли влюбился с первого взгляда. О чем тут же барышне и сообщил. Его не смутило даже то, что Джоан на тот момент была замужем. Он так очаровал барышню, что в скором времени они сочетались браком. А все потому, что в Джоан Стэн узнал ту девушку, которую он рисовал годами. Ли решил, что это судьба. Хотя супруга никогда особенно не интересовалась комиксами, именно она вдохновила его на создание историй о реальных людях с вполне жизненными проблемами.

Бонус № 2: Урсула Ле Гуин и Чарльз Ле Гуин

Урсула Ле Гуин, автор известного романа «Волшебник Земноморья», с детства мечтала стать писательницей. Свой первый рассказ она отправила в журнал в 11 лет. Образование она тоже решила получить в этой сфере и в 1952 году закончила магистратуру Колумбийского университета по специализации «Французский язык». Для написания диссертации девушка получила грант и отправилась на обучение во Францию. Но ее научный труд так никогда и не был закончен. На борту судна посреди Атлантики она встретила будущего супруга, профессора Чарльза Ле Гуина. В декабре 1953 года пара поженилась в Париже и после этого не расставалась. Чарльз около 50 лет занимался преподавательской деятельностью, а Урсула выпустила около 50 книг. В браке родилось трое детей, поэтому в первые годы писать Ле Гуин могла только по вечерам. Она говорила, что никогда не смогла бы посвятить себя творчеству, если бы не Чарльз. По ее словам, если в браке детьми занимаются оба супруга, то тогда остается время и на работу.