Как выглядят вторые половинки актеров кино, которые покорили миллионы женских сердец
Актеры завоевывают сердца миллионов: одних — своей игрой, других — своей внешностью, третьих — своими добрыми делами вне съемочной площадки. Многие тайно мечтают о романтических свиданиях со звездами, поэтому их личная жизнь всегда находится в центре внимания поклонников и журналистов.
Мы в AdMe.ru желаем актерам счастья в любви и успехов в работе, а сегодня с удовольствием посмотрим на их вторых половинок.
1. Лиза Либерати и Джеймс Макэвой
2. Омар Си и Элен Си
3. Тоби Магуайр и Дженнифер Мейер
4. Зофия Боруцка и Жан Рено
5. Виолетта Комышан и Энсел Эльгорт
6. Вигго Мортенсен и Ариадна Хиль
7. Тео Джеймс и Рут Кирни
8. Натали Вискузо и Генри Кавилл
9. Дермот Малруни и Тарита Катуль
10. Генри Голдинг и Лив Ло
11. Келлан Латс и Бриттани Гонсалес
12. Клаудия Трейсак и Джош Хатчерсон
13. Одед Фер и Ронда Толлфсон
14. Пол Уэсли и Инес де Рамон
15. Джулиан Макмэхон и Келли Паниагуа
А какого актера вы считаете самым обворожительным?
Фото на превью AFP / East News, omarsyofficial / Instagram
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