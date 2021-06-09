Как выглядят вторые половинки актеров кино, которые покорили миллионы женских сердец

Актеры завоевывают сердца миллионов: одних — своей игрой, других — своей внешностью, третьих — своими добрыми делами вне съемочной площадки. Многие тайно мечтают о романтических свиданиях со звездами, поэтому их личная жизнь всегда находится в центре внимания поклонников и журналистов.