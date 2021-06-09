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Как выглядят вторые половинки актеров кино, которые покорили миллионы женских сердец

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Актеры завоевывают сердца миллионов: одних — своей игрой, других — своей внешностью, третьих — своими добрыми делами вне съемочной площадки. Многие тайно мечтают о романтических свиданиях со звездами, поэтому их личная жизнь всегда находится в центре внимания поклонников и журналистов.

Мы в AdMe.ru желаем актерам счастья в любви и успехов в работе, а сегодня с удовольствием посмотрим на их вторых половинок.

1. Лиза Либерати и Джеймс Макэвой

2. Омар Си и Элен Си

3. Тоби Магуайр и Дженнифер Мейер

4. Зофия Боруцка и Жан Рено

5. Виолетта Комышан и Энсел Эльгорт

6. Вигго Мортенсен и Ариадна Хиль

7. Тео Джеймс и Рут Кирни

8. Натали Вискузо и Генри Кавилл

9. Дермот Малруни и Тарита Катуль

10. Генри Голдинг и Лив Ло

11. Келлан Латс и Бриттани Гонсалес

12. Клаудия Трейсак и Джош Хатчерсон

13. Одед Фер и Ронда Толлфсон

14. Пол Уэсли и Инес де Рамон

15. Джулиан Макмэхон и Келли Паниагуа

А какого актера вы считаете самым обворожительным?

Фото на превью AFP / East News, omarsyofficial / Instagram
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