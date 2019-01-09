Как выглядят участницы конкурсов красоты в повседневной жизни и без макияжа (Нам так даже больше нравится)

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Мы привыкли видеть всех красоток, участвующих в конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная», при полном параде. Однако многие из них в обычной жизни предпочитают одеваться скромно и наносить минимум макияжа. Кстати, не все девушки имеют публичные профессии. Так, например, среди них есть врачи, инженеры и работники рекламы, да и увлечения у них самые разные.

Мы в AdMe.ru уже писали об особенностях в двух главных конкурсов красоты, ну а сейчас хотим познакомить вас с самыми яркими участницами 2017 и 2018 годов. Вы узнаете, чем живут девушки в обычной жизни, и увидите их почти без макияжа.

1. Катриона Грей

Конкурс: «Мисс Вселенная — 2018» Страна: Филиппины Результат: 1-е место Катриона Грей работает телеведущей на одном из федеральных филиппинских каналов. Играет в театре. Является обладательницей черного пояса по чой кван до. Катриона — представитель организации Love Yourself Philippines, которая занимается поддержкой людей с ВИЧ и СПИД.

2. Тамарин Грин

Конкурс: «Мисс Вселенная — 2018» Страна: ЮАР Результат: 1-я вице-мисс Во время завоевания титула Тамарин Грин училась на последнем курсе медицинского института в Кейптауне (специальность — педиатрия). В 2015 году она поведала о своей борьбе с туберкулезом, в которой она одержала победу. Девушка любить плавать и ходить в походы.

3. Стефани Гутьерес

Конкурс: «Мисс Вселенная — 2018» Страна: Венесуэла Результат: 2-я вице-мисс Стефани Гутьерес выросла в большой семье. Она учится на юриста в одном из университетов Венесуэлы. В будущем хотела бы посвятить себя телевидению. В свободное время 2-я вице-мисс любит ходить в театр.

4. Киара Лиз Ортега

Конкурс: «Мисс Вселенная — 2018» Страна: Пуэрто-Рико Результат: 4-е место Киара Лиз Ортега работает в организации Centro Inés, которая предоставляет образовательные, развлекательные и другие дополнительные услуги для детей и пожилых людей. Она мечтает об объединении всего мира.

5. Хэ Хэн Нье

Конкурс: «Мисс Вселенная — 2018» Страна: Вьетнам Результат: 5-е место Чтобы оплатить свое обучение в колледже внешнеэкономических связей, Хэ Хэн Нье пришлось перепробовать множество профессий — от горничной и распространителя листовок до модели. Сегодня она участвует в программе по предоставлению стипендий нуждающимся девушкам Азии и Африки, которые хотят получить законченное среднее образование.

6. Ванесса Понсе де Леон

Конкурс: «Мисс мира — 2018» Страна: Мексика Результат: 1-е место Ванесса Понсе де Леон получила диплом по международному бизнесу, ей же принадлежит научная степень в области международного бизнеса в Университете Гуанахуато. Она является квалифицированным дайвером, любит волейбол и рисование. Ее любимый сериал — «Аббатство Даунтон».

7. Николин Пичапа Лимснукан

Конкурс: «Мисс мира — 2018» Страна: Таиланд Результат: 1-я вице-мисс Николин Пичапа Лимснукан учится в университете по специальности «бизнес и администрирование». Она увлекается кикбоксингом, плаванием, чтением. Гордится тем, что получила из рук Барака Обамы Президентскую премию в области волонтерства.

8. Мария Василевич

Конкурс: «Мисс мира — 2018» Страна: Беларусь Результат: 3-е место Мария Василевич имеет степень бакалавра по специальности «экономика и управление», она же автор нескольких научных работ. Увлекается рисованием, танцами, любит посещать театры и художественные галереи. Катается на роликах, на велосипеде и даже однажды пилотировала самолет.

9. Маэва Кук

Конкурс: «Мисс мира — 2018» Страна: Франция Результат: 6-е место Маэва Кук получила научную степень в области международного бизнеса, мечтает стать актрисой. В свободное время предпочитает экстремальные виды спорта. Любимый музыкант девушки — Майкл Бубле.

10. Деми-Лей Нель-Петерс

Конкурс: «Мисс Вселенная — 2017» Страна: ЮАР Результат: 1-е место Деми-Лей Нель-Петерс имеет степень бакалавра по управлению бизнесом. Она разработала авторский курс индивидуальной самообороны для женщин. Девушка не раз признавалась, что на завоевание новых вершин ее вдохновляет младшая сестра, которая с детства является инвалидом.

11. Лаура Гонсалес

Конкурс: «Мисс Вселенная — 2017» Страна: Колумбия Результат: 1-я вице-мисс Лаура Гонсалес окончила школу драматического искусства. Она принимала участие в нескольких телепроектах, играет в театре и в кино. Неравнодушна к йоге и пилатесу.

12. Давина Беннетт

Конкурс: «Мисс Вселенная — 2017» Страна: Колумбия Результат: 2-я вице-мисс На момент участия в конкурсе Давина Беннетт обучалась в Университете Вест-Индии на маркетолога. Она мечтает стать успешным предпринимателем. Состоит в фонде помощи глухим людям.

13. Мария Линн Эрен

Конкурс: «Мисс Вселенная — 2017» Страна: Таиланд Результат: 4-е место С 14 лет Мария Линн Эрен занимается модельным бизнесом. Окончила Стокгольмский университет (факультет международной коммерции). Она обеспокоена проблемой состояния окружающей среды в своей стране и выступает за важность полового воспитания подростков.

14. Кейси Саяго

Конкурс: «Мисс Вселенная — 2017» Страна: Венесуэла Результат: 5-е место Кейси Саяго является обладательницей научной степени в области машиностроения. Она состоит в фондах, которые занимаются предоставлением пищи и крова обездоленным людям. Кейси любит читать, готовить. Занимается дайвингом и прыгает с парашютом.

15. Мануши Чхиллар

Конкурс: «Мисс мира — 2017» Страна: Индия Результат: 1-е место В настоящий момент Мануши Чхиллар обучается в университете и готовится стать кардиохирургом. Мечтает открыть сеть некоммерческих больниц для жителей сельской местности. Увлекается парапланеризмом, банджи-джампингом, сноркелингом и дайвингом. Ее девиз по жизни — «Когда ты перестаешь мечтать, то перестаешь жить».

16. Андреа Меза

Конкурс: «Мисс мира — 2017» Страна: Мексика Результат: 1-я вице-мисс Андреа Меза имеет степень бакалавра в области машиностроения, работает инженером-программистом. Хочет открыть компанию по разработке программного обеспечения и фитнес-клуб. Занимается кроссфитом.

17. Аврора Киченин

Конкурс: «Мисс мира — 2017» Страна: Франция Результат: 4-е место Аврора Киченин получила высшее образование в сфере туризма. Работает теле- и радиоведущей. Любит готовить, увлекается искусством, занимается фитнесом. Гордится прыжком с тарзанки.

18. Ачинта Нильсен

Конкурс: «Мисс мира — 2017» Страна: Индонезия Результат: 6-е место Ачинта Нильсен работает моделью и телеведущей. Увлекается баскетболом, волейболом, психологией и всемирной историей. Ее любимый фильм — «Интерстеллар» Кристофера Нолана, а музыкант — Элвис Пресли.

19. Соланж Синклер

Конкурс: «Мисс мира — 2017» Страна: Ямайка Результат: 7-е место Соланж Синклер работает консультантом по PR и маркетингу. Она любит плавать, ходить в походы и готовить, читать научную фантастику. Увлекается танцами и без ума от своих 9 собак.

Бонус

Юлия Полячихина

Конкурс: «Мисс Россия — 2018» Результат: 1-е место 18-летняя Юлия Полячихина учится в Чувашском государственном университете на факультете журналистики. Занимается фитнес-аэробикой. Любимая книга девушки — «Цветы для Элджернона» Дэниела Киза.