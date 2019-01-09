Как выглядят участницы конкурсов красоты в повседневной жизни и без макияжа (Нам так даже больше нравится)
Мы привыкли видеть всех красоток, участвующих в конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная», при полном параде. Однако многие из них в обычной жизни предпочитают одеваться скромно и наносить минимум макияжа. Кстати, не все девушки имеют публичные профессии. Так, например, среди них есть врачи, инженеры и работники рекламы, да и увлечения у них самые разные.
Мы в AdMe.ru уже писали об особенностях в двух главных конкурсов красоты, ну а сейчас хотим познакомить вас с самыми яркими участницами 2017 и 2018 годов. Вы узнаете, чем живут девушки в обычной жизни, и увидите их почти без макияжа.
1. Катриона Грей
Конкурс: «Мисс Вселенная — 2018»
Страна: Филиппины
Результат: 1-е место
Катриона Грей работает телеведущей на одном из федеральных филиппинских каналов. Играет в театре. Является обладательницей черного пояса по чой кван до. Катриона — представитель организации Love Yourself Philippines, которая занимается поддержкой людей с ВИЧ и СПИД.
2. Тамарин Грин
Конкурс: «Мисс Вселенная — 2018»
Страна: ЮАР
Результат: 1-я вице-мисс
Во время завоевания титула Тамарин Грин училась на последнем курсе медицинского института в Кейптауне (специальность — педиатрия). В 2015 году она поведала о своей борьбе с туберкулезом, в которой она одержала победу. Девушка любить плавать и ходить в походы.
3. Стефани Гутьерес
Конкурс: «Мисс Вселенная — 2018»
Страна: Венесуэла
Результат: 2-я вице-мисс
Стефани Гутьерес выросла в большой семье. Она учится на юриста в одном из университетов Венесуэлы. В будущем хотела бы посвятить себя телевидению. В свободное время 2-я вице-мисс любит ходить в театр.
4. Киара Лиз Ортега
Конкурс: «Мисс Вселенная — 2018»
Страна: Пуэрто-Рико
Результат: 4-е место
Киара Лиз Ортега работает в организации Centro Inés, которая предоставляет образовательные, развлекательные и другие дополнительные услуги для детей и пожилых людей. Она мечтает об объединении всего мира.
5. Хэ Хэн Нье
Конкурс: «Мисс Вселенная — 2018»
Страна: Вьетнам
Результат: 5-е место
Чтобы оплатить свое обучение в колледже внешнеэкономических связей, Хэ Хэн Нье пришлось перепробовать множество профессий — от горничной и распространителя листовок до модели. Сегодня она участвует в программе по предоставлению стипендий нуждающимся девушкам Азии и Африки, которые хотят получить законченное среднее образование.
6. Ванесса Понсе де Леон
Конкурс: «Мисс мира — 2018»
Страна: Мексика
Результат: 1-е место
Ванесса Понсе де Леон получила диплом по международному бизнесу, ей же принадлежит научная степень в области международного бизнеса в Университете Гуанахуато. Она является квалифицированным дайвером, любит волейбол и рисование. Ее любимый сериал — «Аббатство Даунтон».
7. Николин Пичапа Лимснукан
Конкурс: «Мисс мира — 2018»
Страна: Таиланд
Результат: 1-я вице-мисс
Николин Пичапа Лимснукан учится в университете по специальности «бизнес и администрирование». Она увлекается кикбоксингом, плаванием, чтением. Гордится тем, что получила из рук Барака Обамы Президентскую премию в области волонтерства.
8. Мария Василевич
Конкурс: «Мисс мира — 2018»
Страна: Беларусь
Результат: 3-е место
Мария Василевич имеет степень бакалавра по специальности «экономика и управление», она же автор нескольких научных работ. Увлекается рисованием, танцами, любит посещать театры и художественные галереи. Катается на роликах, на велосипеде и даже однажды пилотировала самолет.
9. Маэва Кук
Конкурс: «Мисс мира — 2018»
Страна: Франция
Результат: 6-е место
Маэва Кук получила научную степень в области международного бизнеса, мечтает стать актрисой. В свободное время предпочитает экстремальные виды спорта. Любимый музыкант девушки — Майкл Бубле.
10. Деми-Лей Нель-Петерс
Конкурс: «Мисс Вселенная — 2017»
Страна: ЮАР
Результат: 1-е место
Деми-Лей Нель-Петерс имеет степень бакалавра по управлению бизнесом. Она разработала авторский курс индивидуальной самообороны для женщин. Девушка не раз признавалась, что на завоевание новых вершин ее вдохновляет младшая сестра, которая с детства является инвалидом.
11. Лаура Гонсалес
Конкурс: «Мисс Вселенная — 2017»
Страна: Колумбия
Результат: 1-я вице-мисс
Лаура Гонсалес окончила школу драматического искусства. Она принимала участие в нескольких телепроектах, играет в театре и в кино. Неравнодушна к йоге и пилатесу.
12. Давина Беннетт
Конкурс: «Мисс Вселенная — 2017»
Страна: Колумбия
Результат: 2-я вице-мисс
На момент участия в конкурсе Давина Беннетт обучалась в Университете Вест-Индии на маркетолога. Она мечтает стать успешным предпринимателем. Состоит в фонде помощи глухим людям.
13. Мария Линн Эрен
Конкурс: «Мисс Вселенная — 2017»
Страна: Таиланд
Результат: 4-е место
С 14 лет Мария Линн Эрен занимается модельным бизнесом. Окончила Стокгольмский университет (факультет международной коммерции). Она обеспокоена проблемой состояния окружающей среды в своей стране и выступает за важность полового воспитания подростков.
14. Кейси Саяго
Конкурс: «Мисс Вселенная — 2017»
Страна: Венесуэла
Результат: 5-е место
Кейси Саяго является обладательницей научной степени в области машиностроения. Она состоит в фондах, которые занимаются предоставлением пищи и крова обездоленным людям. Кейси любит читать, готовить. Занимается дайвингом и прыгает с парашютом.
15. Мануши Чхиллар
Конкурс: «Мисс мира — 2017»
Страна: Индия
Результат: 1-е место
В настоящий момент Мануши Чхиллар обучается в университете и готовится стать кардиохирургом. Мечтает открыть сеть некоммерческих больниц для жителей сельской местности. Увлекается парапланеризмом, банджи-джампингом, сноркелингом и дайвингом. Ее девиз по жизни — «Когда ты перестаешь мечтать, то перестаешь жить».
16. Андреа Меза
Конкурс: «Мисс мира — 2017»
Страна: Мексика
Результат: 1-я вице-мисс
Андреа Меза имеет степень бакалавра в области машиностроения, работает инженером-программистом. Хочет открыть компанию по разработке программного обеспечения и фитнес-клуб. Занимается кроссфитом.
17. Аврора Киченин
Конкурс: «Мисс мира — 2017»
Страна: Франция
Результат: 4-е место
Аврора Киченин получила высшее образование в сфере туризма. Работает теле- и радиоведущей. Любит готовить, увлекается искусством, занимается фитнесом. Гордится прыжком с тарзанки.
18. Ачинта Нильсен
Конкурс: «Мисс мира — 2017»
Страна: Индонезия
Результат: 6-е место
Ачинта Нильсен работает моделью и телеведущей. Увлекается баскетболом, волейболом, психологией и всемирной историей. Ее любимый фильм — «Интерстеллар» Кристофера Нолана, а музыкант — Элвис Пресли.
19. Соланж Синклер
Конкурс: «Мисс мира — 2017»
Страна: Ямайка
Результат: 7-е место
Соланж Синклер работает консультантом по PR и маркетингу. Она любит плавать, ходить в походы и готовить, читать научную фантастику. Увлекается танцами и без ума от своих 9 собак.
Бонус
Юлия Полячихина
Конкурс: «Мисс Россия — 2018»
Результат: 1-е место
18-летняя Юлия Полячихина учится в Чувашском государственном университете на факультете журналистики. Занимается фитнес-аэробикой. Любимая книга девушки — «Цветы для Элджернона» Дэниела Киза.
Какая участница этих конкурсов вам наиболее запомнилась? Кому из них вы бы дали 1-е место, учитывая внешние данные, профессию и увлечения девушек?
Фото на превью manushi_chhillar / Instagram, manushi_chhillar / Instagram