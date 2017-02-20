Как выглядят участницы конкурса «Мисс Вселенная» без макияжа

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«Мисс Вселенная» — это конкурс, в котором участвуют не худосочные модели и пластиковые куклы, а вполне себе обычные люди. Однако даже в рамках фотосета No makeup эти девушки прекрасны — они заявили об этом на весь мир, и весь мир им верит.

AdMe.ru покажет, как девушки, гордо представляющие свои страны, выглядят без макияжа.