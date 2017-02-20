Как выглядят участницы конкурса «Мисс Вселенная» без макияжа
«Мисс Вселенная» — это конкурс, в котором участвуют не худосочные модели и пластиковые куклы, а вполне себе обычные люди. Однако даже в рамках фотосета No makeup эти девушки прекрасны — они заявили об этом на весь мир, и весь мир им верит.
AdMe.ru покажет, как девушки, гордо представляющие свои страны, выглядят без макияжа.
Карис Тивел (Caris Tiivel), Австралия
Художник-дизайнер, 23 года
Ребекка Рат (Rebecca Rath), Белиз
Менеджер гостинично-ресторанного бизнеса, 23 года
Ракель Пелиссиер (Raquel Pelissier), Гаити
Ученый, 25 лет
Ям Касперс-Аншель (Yam Kaspers Anshel), Израиль
18 лет
Джоанна Акс (Johanna Acs), Германия
Студентка, 24 года
Рошмита Харимарти (Roshmitha Harimurthy), Индия
Студентка, 22 года
Хильдур Мария (Hildur Maria), Исландия
Стюардесса, 24 года
Каролина Дюран (Carolina Duran), Коста-Рика
Учитель, 27 лет
Джиан Димак (Jihan Dimack), Танзания
Секретарь, 20 лет
Кашбу Рамнавай (Kushboo Ramnawaj), Мавритания
Ученый, 26 лет
Айрис Миттенер (Iris Mittenaere), Франция
Стоматолог, 24 года
Диана Цветич (Dijana Cvijetic), Швейцария
Модель, 23 года
Конни Хименез (Connie Jiménez), Эквадор
Инженер, 21 год
Нтандуенкоси Кунен (Ntandoyenkosi Kunene), ЮАР
Посол доброй воли, 24 года
Фото на превью Miss Universe
По материалам Miss Universe