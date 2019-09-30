15+ советов от стилистов Кейт Миддлтон и Меган Маркл, которые стоит взять на заметку
Со времен принцессы Дианы повелось жену наследника британского престола считать иконой моды. Сегодня же взгляды всего мира обращены на двух герцогинь — Кембриджскую и Сассекскую. Их сравнивают со знаменитой свекровью, их образы детально разбирают модные критики, а миллионы девушек берут на вооружение фишки их стиля.
AdMe.ru стало интересно, кто отвечает за стиль Кейт Миддлтон и Меган Маркл и какие советы по составлению гардероба дают помощницы двух герцогинь. В конце статьи вас ждет бонус: вы узнаете, кто является личной советницей по стилю Ее Величества Елизаветы II.
Стилист герцогини Кембриджской и ее советы
Вирджиния Чедвик-Хили, стилист Кейт Миддлтон.
Весной 2019 года стало известно, что стилист герцогини Кембриджской Наташа Арчер ушла в декретный отпуск и ее место заняла экс-редактор британского Vogue Вирджиния Чедвик-Хили. Вирджиния знакома с герцогиней со времен учебы в университете Сент-Эндрюс: они вместе изучали историю искусств. В 2011 году Чедвик-Хили была замечена среди гостей на свадьбе принца Уильяма и Кейт.
Вирджиния не стала коренным образом менять стиль герцогини, но благодаря ее влиянию Кейт Миддлтон стала выглядеть более актуально и эффектно. Так, в деловом гардеробе герцогини появились не только платья и юбки, но и брюки идеальной посадки, а также кюлоты. Британская пресса называет Чедвик-Хили «секретным оружием Кейт». «Она внесла большой вклад в гардероб герцогини для публичных выступлений и помогла ей обрести совершенно новое чувство уверенности», — пишет Daily Mail.
Вирджиния Чедвик-Хили в гардеробе пропагандирует универсальность, чтобы можно было легко сочетать вещи друг с другом. Вот некоторые ее советы:
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Собирать повседневные образы должно быть легко и просто — так же как надевать новое платье для особого случая.
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Модные тенденции цикличны. Конечно, дизайнеры каждый сезон что-то меняют. Но морской стиль, сафари-шик, милитари, металлик и монохром никогда не выйдут из моды. Лучше делать ставку на них.
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Мантра Чедвик-Хили — «купи меньше, но лучше». Вместо того чтобы скупать тренды в Zara, стоит сосредоточиться на поиске темно-синих брюк идеальной посадки или пары удобных туфель вне скоротечных трендов.
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Видоизменяйте старые вещи. Например, замените пуговицы, чтобы освежить платье или добавить цвет. Не скупитесь на швею, чтобы подогнать вещь по фигуре. Это будет стоить недорого, но у вас будет чувство, что вы купили что-то новое.
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Отправляясь в магазин, мы хотим потратить деньги на то, что, как мы думаем, нам нужно. А возвращаясь домой, находим похожие вещи на дальних полках своего шкафа. Знание того, что есть у вас в гардеробе, поможет не совершать подобных ошибок.
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Делайте ревизию своей одежды. Разложите вещи и примерьте их. Проверьте на наличие пятен. Спросите себя, когда вы в последний раз надевали тот или иной предмет гардероба. Задайте себе вопрос, почему вы не носите эту одежду. Будьте честны перед собой: наша цель — любить все вещи в своем гардеробе, потому что это именно то, что и подходит вам, и хорошо выглядит.
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Примерьте снова те ужасно неудобные ботинки, которые вы не носите, и, если не возникнет чувства «черт возьми, это здорово!», я боюсь, что ваша любовь прошла окончательно.
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Не испытывайте вины за ту сумму, которую заплатили за вещь 8 лет назад, — отдайте на благотворительность или попробуйте продать на eBay, если готовы к тому, что выручите совсем незначительную сумму.
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Вводите в гардероб красный. Вы можете носить этот цвет зимой: для многих это единственный способ поднять настроение в холодные месяцы. Выбор красного летом — это способ вывести свой стиль на новый уровень. Причем начать можно с малого: с красной помады, купальника или солнцезащитных очков в красной оправе.
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Носите деловые костюмы в будни. Раньше костюм был исключительно офисной одеждой и прерогативой мужчин. Сейчас он стал мейнстримом и появляется в коллекциях сезон за сезоном — что означает, что эта тенденция обладает определенным постоянством в моде. Костюм — это уверенность, сила, комфорт и выход на новую модную территорию, которая раньше считалась запретной, говорит Вирджиния.
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Старайтесь выбирать такие ткани и цвета для костюма, которые вы сможете носить как летом, так и зимой. Это станет хорошей инвестицией в гардероб и экономией денег.
Стилист герцогини Сассекской и ее советы
Джессика Малруни, стилист Меган Маркл.
Официальной информации о том, кто является стилистом герцогини Сассекской, нет. По некоторым источникам, эту роль на себя взял никто иной, как сам принц Гарри. Но в числе тех, кто занимается стилем герцогини, неизменно звучит имя Джессики Малруни. Джессика — канадский топ-стилист. Среди ее клиентов была первая леди Канады Софи Грегуар-Трюдо.
Джессика одевает Меган Маркл со времен ее работы в сериале «Форс-мажоры». И их профессиональные отношения переросли в дружбу. Малруни помогала будущей герцогине готовиться к свадьбе с принцем Гарри: она курировала весь процесс изготовления платья невесты в ателье Givenchy. Сыновья Джессики несли длинную фату во время свадебной церемонии, а ее дочь была в числе девочек-цветочниц. Сегодня герцогиня Сассекская нередко появляется в одежде канадских брендов — некоторые из них благодарят Малруни на своих страничках в интернете за выбор их одежды для герцогини.
Джессика Малруни и Меган Маркл, 2016 г.
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Джессика Малруни — поклонница капсульного гардероба, все вещи в котором можно сочетать друг с другом, создавая новые образы день за днем.
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В программе Good Morning America она рассказала, что для создания капсульного гардероба на осень, в котором присутствуют образы и для офиса, и для повседневной жизни, и для выходов, достаточно 6 предметов. Это алый (или малиновый) блейзер, пара черных брюк, черная водолазка, белый кардиган, платье с цветочным принтом летящего силуэта, подходящее для холодного времени года, и бежевый свитер оверсайз. Можно добавить также легинсы из экокожи. Как виртуозно Джессика собирает самые разные образы из этих элементов гардероба, можно посмотреть здесь.
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Стилист акцентирует внимание на том, что все вещи, которые вы покупаете, должны хорошо сочетаться друг с другом, а не умирать медленной смертью в вашем шкафу.
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Для себя Джессика выбирает брючные костюмы идеальной посадки с непременным акцентом на талии и обувь на высоком каблуке.
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Среди вещей, необходимых для осени, стилист называет красное платье, пальто цвета кэмел (цвет верблюжьей шерсти) и туфли с леопардовым принтом.
Бонус: советник по стилю Елизаветы II
Анджела Келли, стилист Елизаветы II.
Анджела Келли является личным костюмером и советником по стилю британской королевы c 1994 года. Занимает должность старшего модельера Ее Величества с 2002 года. В честь 60-летия правления Елизаветы II в 2012 году она выпустила книгу «Одевая Королеву. Юбилейный гардероб» («Dressing The Queen: The Jubilee Wardrobe»), где поделилась опытом работы над созданием нарядов монаршей особы.
За 25 лет работы Анджела стала близкой подругой королевы. Она хорошо знает вкусы и, естественно, особенности фигуры Ее Величества. Келли живет на территории Виндзорского замка и сопровождает Елизавету II в зарубежных поездках.
Ее Величество Елизавета II, Анна Винтур (главный редактор американского издания журнала Vogue) и Анджела Келли на показе мод.
Вот некоторые выдержки из книги Анджелы Келли:
- Многие ткани, из которых шьются наряды королевы, были закуплены в 60-е годы XX века. Это объясняется стремлением Елизаветы II к экономии.
- Если наряд шьется из дорогой ткани, то модельеры сначала обязательно делают его образец из дешевого хлопка.
- Практически во всех платьях и костюмах королевы используются молнии на спине, чтобы их можно было надеть через ноги и не испортить макияж и прическу.
- Прежде чем наряд начнет воплощаться в жизнь, Ее Величеству показывают 4 эскиза для одной и той же ткани, из которых королева утверждает один вариант. После чего команда портных под руководством Анджелы начинает трудиться над будущим нарядом.
- В мастерской есть манекен, который является точной копией фигуры Елизаветы II. А вот узнать размер одежды Ее Величества нельзя: это государственная тайна.
А кого вы считаете главной иконой стиля в британской королевской семье?