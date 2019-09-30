15+ советов от стилистов Кейт Миддлтон и Меган Маркл, которые стоит взять на заметку

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Со времен принцессы Дианы повелось жену наследника британского престола считать иконой моды. Сегодня же взгляды всего мира обращены на двух герцогинь — Кембриджскую и Сассекскую. Их сравнивают со знаменитой свекровью, их образы детально разбирают модные критики, а миллионы девушек берут на вооружение фишки их стиля.

AdMe.ru стало интересно, кто отвечает за стиль Кейт Миддлтон и Меган Маркл и какие советы по составлению гардероба дают помощницы двух герцогинь. В конце статьи вас ждет бонус: вы узнаете, кто является личной советницей по стилю Ее Величества Елизаветы II.

Стилист герцогини Кембриджской и ее советы

Весной 2019 года стало известно, что стилист герцогини Кембриджской Наташа Арчер ушла в декретный отпуск и ее место заняла экс-редактор британского Vogue Вирджиния Чедвик-Хили. Вирджиния знакома с герцогиней со времен учебы в университете Сент-Эндрюс: они вместе изучали историю искусств. В 2011 году Чедвик-Хили была замечена среди гостей на свадьбе принца Уильяма и Кейт.

Вирджиния не стала коренным образом менять стиль герцогини, но благодаря ее влиянию Кейт Миддлтон стала выглядеть более актуально и эффектно. Так, в деловом гардеробе герцогини появились не только платья и юбки, но и брюки идеальной посадки, а также кюлоты. Британская пресса называет Чедвик-Хили «секретным оружием Кейт». «Она внесла большой вклад в гардероб герцогини для публичных выступлений и помогла ей обрести совершенно новое чувство уверенности», — пишет Daily Mail.