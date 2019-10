15+ советов от стилистов Кейт Миддлтон и Меган Маркл, которые стоит взять на заметку

Стилист герцогини Кембриджской и ее советы

Стилист герцогини Сассекской и ее советы

Бонус: советник по стилю Елизаветы II

Анджела Келли является личным костюмером и советником по стилю британской королевы c 1994 года. Занимает должность старшего модельера Ее Величества с 2002 года. В честь 60-летия правления Елизаветы II в 2012 году она выпустила книгу «Одевая Королеву. Юбилейный гардероб» («Dressing The Queen: The Jubilee Wardrobe»), где поделилась опытом работы над созданием нарядов монаршей особы.

За 25 лет работы Анджела стала близкой подругой королевы. Она хорошо знает вкусы и, естественно, особенности фигуры Ее Величества. Келли живет на территории Виндзорского замка и сопровождает Елизавету II в зарубежных поездках.