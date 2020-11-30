Как выглядят потомки 9 великих народов, которые остались лишь на страницах учебников по истории

Вавилоняне, шумеры, половцы, хазары — эти народы давно вписали свое имя в историю и, казалось бы, навсегда канули в Лету. Однако это совсем не так. Потомки древних цивилизаций живут среди нас. Кто-то из них свято хранит тысячелетние традиции предков, а кто-то даже и не догадывается, что является прямым прапрапра...внуком представителя уже не существующего народа.

Мы в AdMe.ru хотим пролить свет на забытые страницы истории и рассказать, как сегодня выглядят потомки могущественнейших народов мира.

Мандеи — потомки вавилонян

Когда-то Вавилон был самым густонаселенным и высокоразвитым городом Древнего мира. Именно в нем с 1770-го по 1670 гг. до н. э. были сосредоточены передовые достижения в науке, медицине, культуре и экономике. Недаром Вавилонская башня — столп высотой до небес — поныне считается символом чего-то грандиозного и трудновыполнимого. Одни из прямых потомков вавилонян — жители Ирака, а именно мандеи. По мнению ученых, религиозные обряды и культурные традиции мандеев больше всего напоминают жизненный уклад обитателей древнего Вавилона.

Болотные арабы — потомки шумеров

Когда-то шумеры господствовали на территории Южной Месопотамии. Именно с этим древним народом связывают возникновение первой цивилизации, появление письменности, изобретение колеса, градусной системы измерения, лунно-солнечного календаря и многих других вещей, которыми человечество пользуется и по сей день. Ученые-антропологи считают, что современными потомками древних шумеров могут называться обитатели Южного Ирака — болотные арабы. Этот народ проживает на заболоченных участках междуречья Тигра и Евфрата, занимается выращиванием риса и разведением водяных буйволов.

Самаритяне

Многим наверняка знакома притча о добром самаритянине. Древнейший народ, упоминания о котором содержатся в Библии, существует до сих пор. Сегодня на территориях израильского города Холона и деревни Кирьят-Луза на Западном берегу реки Иордан проживает около 820 самаритян (данные 2019 года). Одной из известнейших представительниц этого народа является Софи Цдака, израильская актриса, певица и телеведущая.

Половцы

Со второй половины XI века и вплоть до татаро-монгольского ига половцы регулярно совершали нашествия на Святую Русь. Они появлялись внезапно, мгновенно опустошали земли, забирали скот и имущество, брали пленных и возвращались обратно в степь. К слову, половцами завоевателей прозвали именно славянские племена. По одной из версий, это название связано со словом «поле», в котором кочевали варварские племена. Сами же половцы назвали себя кипчаками. С приходом Золотой Орды они ассимилировали монголоязычные племена и передали им свой язык. Многочисленные потомки кипчаков, по-нашему половцев, сегодня живут среди казахов, киргизов, ногайцев, башкир, татар, алтайцев и даже венгров.

Караимы — потомки хазар

Одним из самых долговечных и многочисленных кочевых народов считаются хазары. В 650-969 гг. они даже создали собственное государство — Хазарский каганат, господство которого распространялось на территории Предкавказья, Нижнего и Среднего Поволжья, современного Северо-Западного Казахстана, Приазовья, восточной части Крыма, а также степей и лесостепей Восточной Европы. Согласно тюркской теории, ближайшими предками хазар являются караимы. В современном мире насчитывается около 2 000 представителей караимского этноса, большая часть из которых проживает в Польше и Украине.

Булгары

Некогда племена булгар совершали разрушительные набеги на Византийскую империю и славянские земли. Однако в VII в. кочевники решили образовать свое государство — Великую Болгарию, господство которой распространялось на Нижнее Прикубанье и Восточное Приазовье. Столетием позже часть булгар переселилась в регион Среднего Поволжья и Прикамья, где они основали Волжскую Булгарию. Прямые потомки волжских булгар — татары и башкиры — и сегодня продолжают жить на этих территориях. Они смогли сохранить многие древние культурные традиции и обычаи. Например, погребальный обряд в точности соблюдается уже более тысячи лет.

Кельты

Когда-то кельты, известные древним римлянам как галлы, считались одним из самых воинственных народов в Европе. Так, в 390 г. до н. э. они разграбили Рим, попутно уничтожив в нем все исторические документы, сделанные к тому времени. Будучи постоянно занятыми в военных походах, кельты постепенно расселились почти по всей Европе. Сегодня прямыми потомками кельтов считаются ирландцы, валлийцы, шотландцы, британцы, бретонцы и иберийцы.

Койсанские народы

Койсанскими называют совокупность народов Южной Африки, представители которых принадлежат к капоидной расе. Они населяли нашу планету еще 130 тыс. лет назад и по праву признаны самыми древними представителями человечества. Отличительной особенностью койсанской группы языков является наличие щелкающих согласных, произношение которых не дается европейцам. Сегодня значительная часть койсанских народов обитает в регионах Ботсваны, Намибии, Анголы и в других частях Южной Африки.

Аймара

Индейский народ аймара населял Анды еще как минимум 800 лет назад. К XIV в. у аймара сложились первые государства, такие как Канчи, Канна, Колья и многие другие. Во второй половине XV века народ был покорен инками, а затем испанскими конкистадорами. Тем не менее аймара удалось сохранить уникальную культуру и традиционный промысел. На сегодняшний день численность аймара составляет более 2 млн человек, большая часть из которых проживает на западе Боливии и юге Перу.