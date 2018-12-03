Как выглядят сейчас победительницы конкурса «Мисс Вселенная», красоте которых аплодировал весь мир

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Наверняка многие из вас любят следить за ходом и результатами конкурсов красоты. Нам же стало интересно вспомнить победительниц прошлых лет и узнать, как они изменились за это время. Мы были приятно удивлены: настоящая красота неподвластна времени. Не верите? Убедитесь сами.

Мы в AdMe.ru любим наблюдать за тем, как люди меняются со временем. На этот раз наше внимание привлекли участницы конкурса «Мисс Вселенная» прошлых лет. Благодаря этим красоткам мы убедились, что не стоит бояться времени.

Лорейн Даунс, Новая Зеландия

Барбара Паласиос Тейде, Венесуэла

Сесилия Болокко, Чили

Порнтип Накирунканок, Таиланд

Ангела Виссер, Нидерланды

Мона Грудт, Норвегия

Лупита Джонс, Мексика

Мишель Маклин, Намибия

Даянара Торрес, Пуэрто-Рико

Сушмита Сен, Индия

Челси Смит, США

Алисия Мачадо, Венесуэла

Брук Махеалани Ли, США

Венди Фитцвилльям, Тринидад и Тобаго

Мпуле Квелагобе, Ботсвана

Ларра Дата, Индия

Оксана Федорова, Россия

Амелия Вега, Доминиканская Республика

Наталья Глебова, Канада

Дайана Мендоса, Венесуэла