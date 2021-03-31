Как выглядят представители 12 народов, о которых вы точно слышали, но мало что знаете

У многих из нас при слове «индеец» перед глазами возникает образ мудрого вождя с перьями в косах. А цыганку большинство наверняка представляет черноголовой девушкой в длинной цветастой юбке, а на шее у нее монисто.

Мы в AdMe.ru любим бороться со стереотипами и решили нанести по ним очередной удар. Давайте выясним, как на самом деле выглядят представители народов, о которых мы все слышали, но мало что знаем.

Цыгане

Цыгане — довольно закрытый народ, они предпочитают жить родами и заключать браки с представителями своей национальности. Раньше девушек в длинных юбках часто можно было встретить на городских улицах, но сейчас цыганки утрачивают искусство гадания и все реже появляются в общественных местах. С другой стороны, цыгане перестают носить свои национальные костюмы. Поэтому, встретив их на улице, вы вряд ли поймете, что это именно цыгане. Например, на фото справа — победительница конкурса красоты среди цыганок общины.

Чукчи

Этот малочисленный народ живет на северо-востоке Азии, его численность всего около 16 тыс. человек. Поэтому вероятность увидеть кого-нибудь из представителей этого этноса довольно мала. Кроме того, мы довольно мало знаем о нем. Помните песню со словами «Чукча в чуме ждет рассвета»? Так вот, в чуме чукча мог быть только в том случае, если он в гостях, скажем, у ненца. А национальное жилище коренного населения Чукотки называется «яранга».

Курды

О курдах многие слышали, но мало кто знает, что это крупнейшая в мире нация, у которой нет своего государства. Встретить представителей этого народа можно в Турции, Ираке и Иране.

Гуцулы

Загадочные жители Карпат известны своими зажигательными танцами и пробирающим до мурашек низким звучанием гигантской трубы — трембиты. А искателей приключений гуцулы привлекают тем, что среди них до недавнего времени жили шаманы, которые называются мольфарами.

Самаритяне

Хорошая новость: самаритяне все еще существуют. Плохая новость: столкнуться с ними очень сложно, ведь представителей этой этно-религиозной группы осталось всего около 800. Кстати, одна из королев красоты Израиля, Софи Цдака, по происхождению самаритянка.

Берберы

Берберы — коренное население Северной Африки и второй по численности после курдов этнос, не имеющий своих национально-автономных образований. Чаще всего с ними можно повстречаться в Марокко, Алжире, Ливии и Франции. Один из самых известных берберов — футболист Зинедин Зидан.

Туареги

Это одна из самых интересных берберских народностей, о которой хочется написать отдельно. Туареги — мусульмане, но появляться на людях с непокрытым лицом у них считается неприличным именно мужчине. А еще для представителей этого этноса характерно сохранение верности: истинный туарег женится лишь раз в жизни.

Папуасы

На самом деле папуасы — это не один народ, а множество аборигенных народностей Новой Гвинеи, Меланезии и Индонезии. Еще не так давно эти племена даже не поняли бы друг друга, потому что между их языками нет ничего общего. Но сейчас появился единый креольский язык ток-писин, созданный на основе английского.

Баски

О басках многие знают только то, что о них вообще мало что известно. Ученые ломают голову, откуда этот народ родом и почему его язык не похож ни на один в мире. Дополнительный взрыв мозга вызывают обряды басков, часть которых подозрительно напоминают ритуалы финно-угров и жителей Кавказа.

Зулусы

Национальный костюм зулусов выглядит именно так, как рисует ваше воображение: набедренные кожаные повязки, фартуки, а на предплечьях и икрах — хвосты животных. Правда, в таком виде давно ходят только актеры, развлекающие туристов. Зато уникальный язык народа сохранился. А уникален он щелкающими звуками, которые встречаются только в речи зулусов и бушменов.

Эксимосы

Сами представители этого народа называют себя инуитами. Считается, что в эскимосских языках имеется необычайно большое количество слов для обозначения снега, однако это не совсем так. Для этого инуиты используют примерно столько же корней, сколько и англичане. Но морфология их языка позволяет более свободное словообразование, поэтому кажется, что они могут сказать слово «снег» несчетное количество раз и не повториться.

Индейцы Северной Америки

Ближайшие соседи инуитов — североамериканские индейцы, известные нам по романам Фенимора Купера и Майна Рида. Чероки, могикане, ирокезы, апачи, команчи — знакомые с детства названия племен. Они все еще живут в резервациях, но охотно участвуют в общественной жизни. Например, Робин Макски (на фото слева) — специалист в области высоких технологий и борец за право доступа индейцев к интернету. А еще она получила титул «Мисс коренные народы Америки», то есть фактически стала королевой красоты. А Джордж Тахдуахниппа по прозвищу Команчи-бой (на фото справа) — профессиональный боксер в суперсреднем весе, бывший чемпион континентальной Америки.