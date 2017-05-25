Как выглядят потомки 10 культовых личностей ХХ века

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Мы в AdMe.ru уже не раз показывали, какими выросли и чем занимаются звездные дети. Но на этот раз мы решили копнуть чуточку глубже и разведать, какое потомство оставили после себя культовые личности прошлого века. Как оказалось, внуки ни капли не подвели своих знаменитых бабушек и дедушек. Впрочем, судите сами.

Роуз и Татьяна Шлоссберг

(внучки Джона и Жаклин Кеннеди)

Роуз — старшая внучка супругов Кеннеди, в образе которой можно найти много общего с ее легендарной бабушкой Жаклин. Девушка окончила Гарвард, интересуется кинематографом и недавно дебютировала в комедийном онлайн-сериале. Ее сестра Татьяна окончила Йельский университет и работает журналисткой. У сестер есть младший брат Джон, он закончил исторический факультет и делает первые шаги в политической карьере.

Эмма Феррер

(внучка Одри Хепберн и Мела Феррера)

Эмма — дочь Шона, старшего сына актрисы. Девушка хорошо рисует с раннего детства и учится в Академии искусств во Флоренции, а еще, как и ее бабушка, сотрудничает с ЮНИСЕФ. Конечно же, модные скауты не оставили без внимания внучку одной из великих актрис прошлого века — несколько лет назад Эмма подписала контракт с модельным агентством и приняла участие в нескольких фотосессиях.

Элисон Ле Борж

(внучка Алена и Натали Делон)

Однажды один фотограф, не зная, кто перед ним стоит, сказал девушке следующее: «Если бы Ален Делон был женщиной, он выглядел бы точь-в-точь так, как ты». Элисон действительно унаследовала красоту и обаяние своего деда, но сниматься в кино не стала, выбрав карьеру модели. Впрочем, с такой фантастической внешностью ничего удивительного в этом нет — такую модель хотелось бы видеть снова и снова.

Леви Дилан

(внук Боба и Сары Дилан)

Этот обаятельный молодой человек, как и многие потомки знаменитостей, не отказывается от контрактов с модельными агентствами и пробует свои силы в мире моды. Как уверяет сам Леви, музыка также занимает важное место в его сердце — парень играет на гитаре и пишет песни для себя и своих друзей, но пробиваться на музыкальный олимп он пока что не собирается.

Анна Шарье

(внучка Брижит Бардо и Жака Шарье)

В образе одной из внучек Брижит Бардо с легкостью можно найти те же черты, что и у ее бабушки, — как минимум неповторимый французский шарм. Энн начала свою карьеру в 1999 году в театре, а со временем стала получать все более интересные предложения в кино и на телевидении и на сегодняшний день с успехом играет разноплановые роли.

Шарлотта Казираги

(внучка Грейс Келли и князя Ренье III)

Шарлотта — дочь принцессы Монако Каролины и по совместительству внучка легендарной кинодивы Грейс Келли. Девушка училась в Сорбонне, занимается благотворительностью и журналистикой, увлекается верховой ездой, ну а в свободное время снимается в рекламе модных брендов — к примеру, некоторое время она была лицом Gucci.

Диана Пикассо

(внучка Пабло Пикассо)

В большой семье Пикассо нашелся как минимум один человек, который так или иначе связал свою жизнь с искусством, — это Диана, внучка художника. Девушка изучала юриспруденцию и историю искусств, работала с аукционным домом «Сотбис», выступая в качестве эксперта. Сейчас Диана работает с выставками ведущих музеев мира и является членом художественных организаций. Дедушка наверняка гордился бы внучкой!

Села, Скип и Нико Марли

(внуки Боба Марли)

Боб Марли оставил большое потомство — у музыканта было 11 детей от 7 разных женщин. Немного «засветиться» успели как минимум трое внуков: Села связала жизнь с модельным бизнесом, Скип прославился совместной песней с Кэти Перри, а вот Нико профессионально играет в американский футбол и совсем недавно подписал контракт с известным клубом.

Райли Кио

(внучка Элвиса и Присциллы Пресли)